Delivery de churrasco: veja onde pedir pratos com carne na brasa

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Você sabia que neste mês comemora-se no Brasil o Dia do Churrasco? Aproveitamos a data instituída pelos gaúchos (e autoridades no assunto), 24 de abril, para fazer uma seleção que vai deixar muitos carnívoros com água na boca, em especial aqueles que não têm churrasqueira em casa. É que na quarentena ficou mais fácil pedir por delivery carnes feitas na brasa, e seus diversos acompanhamentos, tamanha a variedade de steakhouses trabalhando com entregas.

Além dos pratos já prontos para consumo, algumas casas entregam kits para churrasco com cortes selecionados. É o caso dos restaurantes La Dolina, Major Forest e Meatpack, em Vitória, que utilizam a parrilha como método para preparar carnes na brasa, ao estilo dos Pampas.

A parrilha (ou parrilla) é um sistema de grelhas móveis típico da Argentina e do Uruguai, e sobre ele os cortes mais assados pelos brasileiros são picanha e fraldinha. Ambos compõem a lista a seguir, que destaca opções a partir de R$ 32 no almoço, com acompanhamentos além dos clássicos farofa e vinagrete. Confira!

FRALDINHA COM ABÓBORA E GORGONZOLA FOTO: Adessandro Reis O restaurante Dom Alfredo fica em Vila Velha e entrega picanha argentina assada na brasa em duas versões. A que serve duas pessoas inclui três acompanhamentos à escolha (R$ 99,90/500g de carne). A Picanha Família satisfaz quatro e vem com fritas, arroz, farofa, vinagrete e tomate ao chimichurri (R$ 169/1kg de carne). Delivery: (27) iFood e Shipp. (27) 3063-2222. Instagram: @domalfredorestaurante FOTO: Divulgação Uma aposta do restaurante argentino La Dolina, que fica na Mata da Praia, Vitória, é a fraldinha com fritas e um outro acompanhamento à escolha (legumes na brasa ou arroz parrilheiro). Quanto: a partir de R$ 46 (200g de carne). Delivery: Shipp e iFood, diariamente, no almoço e no jantar. (27) 3207-8244. Instagram: @ladolina FOTO: Bruno Favato Entre as cinco opções de executivo do restaurante La Cuchilla, em Vila Velha, faz sucesso a picanha com arroz parrilheiro, feijão em caldo e farofa com linguiça e bacon. O prato também inclui uma dessas opções: legumes braseados ou batata rústica. Quanto: R$ 33,90. Delivery: (27) 98149-8708 e iFood. Instagram: @lacuchillabrasil FOTO: Fabrício Sthel Aberto no início de março na Praia do Canto, em Vitória, o Quintal Parrilla Bar sugere no almoço o executivo de fraldinha na brasa (200g) com três acompanhamentos à escolha. Quanto: a partir de R$ 32, das 11h às 15h. No jantar, há uma opção com 300g da carne e uma guarnição à escolha (R$ 46). Delivery: (27) 99988-5913 e aplicativos iFood e Shipp. Instagram: @oquintalvix FOTO: Fabrício Coradello Uma sugestão da casa no delivery chama-se La Creación: 200g de fraldinha assada em parrilha e fatiada, abóbora defumada gratinada com gorgonzola e farofa de cebola tostada (R$ 43, individual). Delivery: (27) 99271-4174 (para entregas na Praia da Costa), iFood e Shipp, de quinta a domingo. Instagram: @restaurantedonaguilar

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