Estrogonofe: aprenda receita e confira 3 opções no delivery

Sabemos que toda família tem a sua própria receita, mas escolhemos uma muito saborosa que a chef Kamila Zamprogno prepara em seu restaurante, o Cafe Haus, em Santa Teresa, e compartilhamos no final desta matéria. Para quem está com desejo de comer o prato mas não quer cozinhar, reunimos três opções disponíveis no delivery, em Vitória. Confira!