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Estrogonofe: aprenda receita e confira 3 opções no delivery

Barato, fácil de fazer na quarentena e também conhecido como strogonoff ou beef stroganoff, o prato é geralmente acompanhado por batatas e arroz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 18:37

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 18:37

Estrogonofe de carne com mandioca palha do restaurante Cafe Haus
Estrogonofe de carne servido no Cafe Haus, em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação
O estrogonofe, prato de origem russa famoso em todo o mundo, tem sido uma opção prática e bastante em conta nas refeições da quarentena. Sua versão original, beef stroganoff, é feita com carne bovina, e suas variações são as que mais fazem sucesso nos restaurantes brasileiros, em especial naqueles que seguem a tendência da cozinha afetiva.    
Sabemos que toda família tem a sua própria receita, mas escolhemos uma muito saborosa que a chef Kamila Zamprogno prepara em seu restaurante, o Cafe Haus, em Santa Teresa, e compartilhamos no final desta matéria. Para quem está com desejo de comer o prato mas não quer cozinhar, reunimos três opções disponíveis no delivery, em Vitória. Confira!  

EM VEZ DE ARROZ, FRITAS

No cardápio de comida afetiva com tempero caseiro do Gabê Family Food, em Vitória, um dos destaques é o estrogonofe de filé mignon com cogumelos paris. Vem com batata palha caseira e arroz e custa R$ 34 (individual). As entregas são via iFood (em algumas localidades com frete grátis) e Shipp. Instagram: @gabefamilyfood. FOTO: Stael Nunes
A rotisseria Casa Roti, em Vitória, terá o prato disponível para entrega ou retirada a partir desta quinta (23): estrogonofe de filé mignon, cogumelos Paris ao natural e creme de leite fresco (R$ 40/500g). Os acompanhamentos são arroz branco e batatas assadas com alecrim, alho e páprica. Delivery: iFood. Instagram: @casa_roti. FOTO: Evelize Calmon  
Em cartaz no executivo do Bistrô Joaquim, anexo ao Empório Joaquim, em Vitória, o estrogonofe de filé mignon vem no delivery acompanhado por uma generosa porção de fritas (R$ 55, individual). O valor dá direito a couvert (pães da casa e manteiga), uma entrada à escolha e um brigadeirinho de chocolate belga. Delivery: Shipp. Instagram: @emporiojoaquim. FOTO: Divulgação.

ESTROGONOFE DE CARNE, por Kamila Zamprogno, chef do Cafe Haus

Estrogonofe de carne do restaurante Cafe Haus, em Santa Teresa
Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação
  • INGREDIENTES (serve 8 pessoas): 
  • 1,5 kg de carne cortada em cubos (pode ser miolo de alcatra ou filé)
  • 1 kg de cogumelos paris frescos cortados em 4 partes cada um
  • 1 cebola grande picada
  • 3 dentes de alho picados
  • 4 colheres (sopa) de molho de tomate
  • 3 colheres (sopa) de ketchup
  • 3 colheres (sopa) de conhaque
  • 2 colheres (sopa) de molho inglês
  • 800 ml de creme de leite fresco ou creme culinário
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  • Grelhe os cogumelos com azeite, em fogo alto, para que fiquem dourados. Faça isso aos poucos e reserve em um bowl. Na mesma frigideira, frite a carne (já temperada com sal) também com azeite e de pouco em pouco para não soltar muita água e acabar cozinhando os pedaços. Nesse momento, precisamos de cor. Assim que terminar, reserve a carne no mesmo bowl em que estão os cogumelos.
  • Na mesma frigideira, refogue a cebola e o alho. O resíduo que fica na panela é o que dará sabor ao estrogonofe. Acrescente o conhaque e deixe flambar. Em seguida, adicione o molho inglês. Acrescente o molho de tomate e o ketchup. Abaixe o fogo. Em seguida, traga de volta a carne e os cogumelos. Por último, acrescente o creme de leite e deixe cozinhar por 10 minutos em fogo baixo. Corrija o sal e a pimenta-do-reino.

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