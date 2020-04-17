Delivery: 5 pratos típicos de países diferentes para pedir em casa

Nestes tempos de quarentena, a cozinha de casa é um refúgio onde muitos de nós têm testado receitas além dos pratos do dia a dia. Mas quando dá vontade de comer algo diferente, sem ter que, para isso, mexer com panelas, o delivery está aí, mais variado do que nunca. Restaurantes das mais diferentes especialidades internacionais seguem firmes nas entregas, então, por que não viajar pelo mundo com seus pratos sem sair de casa?