Delivery: 5 pratos típicos de países diferentes para pedir em casa

Nestes tempos de quarentena, a cozinha de casa é um refúgio onde muitos de nós têm testado receitas além dos pratos do dia a dia. Mas quando dá vontade de comer algo diferente, sem ter que, para isso, mexer com panelas, o delivery está aí, mais variado do que nunca. Restaurantes das mais diferentes especialidades internacionais seguem firmes nas entregas, então, por que não viajar pelo mundo com seus pratos sem sair de casa?
Na Grande Vitória, temos, além dos italianos, mais numerosos, um bom leque de nacionalidades para explorar. Fizemos uma seleção com iguarias típicas de cinco países que podem ser pedidas por WhatsApp, site ou aplicativo de entregas, no almoço e no jantar. O tour gastronômico inclui desde um clássico petisco colombiano (R$ 10, com seis mini-patacones) até um menu-degustação japonês de R$ 299 (para dois). Escolha o seu e bom apetite!
KIT SÍRIO-LIBANÊS
No Empório Árabe, um dos mais tradicionais restaurantes sírio-libaneses de Vitória, o carro-chefe do delivery é o Kit Viagem, com oito itens: arroz com lentilha, charutinhos de uva e de repolho (duas unidades de cada um), miniquibe, miniesfiha, pão árabe e dois frios à escolha (as opções são babaganoush, coalhada e quibe cru). Quanto: R$ 31 (500g), para retirada no local. No delivery, que atende Vitória e Vila Velha, há taxa de entrega (a partir de R$ 7,50). Pedidos: (27) 3227-5599 e 99870-7525, de segunda a sexta. Instagram: @emporioarabevitoria.
TÍPICO DA COLÔMBIA
Dedicado à cozinha colombiana, o restaurante Parceros Brasil pertence ao casal Jonathan Motato e Valentina Rivera, de Cali, e fica em Morada de Laranjeiras, Serra. A porção de mini-patacones, iguaria típica feita de banana-da-terra verde frita, vem com seis unidades, acompanhada de guacamole e molho hogao (R$ 10, em média). Delivery pelo app iFood (Serra) e no bairro pelo (27) 99731-7394. Instagram: @parcerosbrasil71.
CHAPA MEXICANA
Nascida na fronteira do México com os EUA, no Texas, a culinária tex-mex é a especialidade do Los Chicos, que sugere as típicas fajitas em uma versão com fraldinha Angus, camarões e filé de frango grelhados na chapa com cebola e pimentões. O prato custa R$ 102 e serve até três pessoas, com tortilhas, guacamole, sour cream e salsa pico de gallo para acompanhar. Entregas em Vitória via aplicativos iFood e Shipp. Também atende pedidos para retirada no local, no bairro Mata da Praia, pelo (27) 3207-7147. Instagram: @loschicoses.
TAILÂNDIA EM CASA
O kai satee é um espetinho de frango temperado com alho, canela, sal e mel, envolvido por molho de amendoim (R$ 15 a unidade/120g). Invenção tailandesa, ele é uma das principais pedidas no delivery Curry Lola Curry, que atende em Vitória pelo iFood e em Vila Velha pelos aplicativos iFood, Shipp e Uber Eats. Bufê e pedidos para viagem: (27) 99735-7878. Instagram: @currylolacurry.
IGUARIAS DO JAPÃO
Fiel às tradições culinárias do Japão, o delivery Uni Sushi Premium oferece um menu-degustação de iguarias como enguia, vieira trufada e peixe fresco do dia com yuzukosho (condimento à base de um fruto cítrico japonês). São 44 peças e o valor é R$ 299 no site e R$ 320 via aplicativo. Entregas em Vitória e Vila Velha pelo iFood ou (27) 99895-3318. Site: www.unipremium.com.br.