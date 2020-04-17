Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sabores do mundo

Delivery: 5 pratos típicos de países diferentes para pedir em casa

Viaje pelas delícias de México, Japão, Tailândia, Colômbia e Líbano em uma seleção de quitutes a partir de R$ 10, entregues em Vitória, Vila Velha e Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 12:34

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 12:34

Pratos sírio-libaneses do restaurante Empório Árabe
Pratos sírio-libaneses do restaurante Empório Árabe Crédito: Ari Oliveira/Divulgação
Selo para campanha apoie o capixaba - empreendedores
  Crédito:
Nestes tempos de quarentena, a cozinha de casa é um refúgio onde muitos de nós têm testado receitas além dos pratos do dia a dia. Mas quando dá vontade de comer algo diferente, sem ter que, para isso, mexer com panelas, o delivery está aí, mais variado do que nunca. Restaurantes das mais diferentes especialidades internacionais seguem firmes nas entregas, então, por que não viajar pelo mundo com seus pratos sem sair de casa?
Na Grande Vitória, temos, além dos italianos, mais numerosos, um bom leque de nacionalidades para explorar. Fizemos uma seleção com iguarias típicas de cinco países que podem ser pedidas por WhatsApp, site ou aplicativo de entregas, no almoço e no jantar. O tour gastronômico inclui desde um clássico petisco colombiano (R$ 10, com seis mini-patacones) até um menu-degustação japonês de R$ 299 (para dois). Escolha o seu e bom apetite!

Veja Também

Delivery no ES: veja guia com mais de 300 restaurantes, bares e cafés

KIT SÍRIO-LIBANÊS

No Empório Árabe, um dos mais tradicionais restaurantes sírio-libaneses de Vitória, o carro-chefe do delivery é o Kit Viagem, com oito itens: arroz com lentilha, charutinhos de uva e de repolho (duas unidades de cada um), miniquibe, miniesfiha, pão árabe e dois frios à escolha (as opções são babaganoush, coalhada e quibe cru). Quanto: R$ 31 (500g), para retirada no local. No delivery, que atende Vitória e Vila Velha, há taxa de entrega (a partir de R$ 7,50). Pedidos: (27) 3227-5599 e 99870-7525, de segunda a sexta. Instagram: @emporioarabevitoria.
Minipatacones do restaurante colombiano Parceros Brasil, em Morada de Laranjeiras
Mini-patacones do restaurante colombiano Parceros Brasil Crédito: Parceros Brasil/Instagram

TÍPICO DA COLÔMBIA

Dedicado à cozinha colombiana, o restaurante Parceros Brasil pertence ao casal Jonathan Motato e Valentina Rivera, de Cali, e fica em Morada de Laranjeiras, Serra. A porção de mini-patacones, iguaria típica feita de banana-da-terra verde frita, vem com seis unidades, acompanhada de guacamole e molho hogao (R$ 10, em média). Delivery pelo app iFood (Serra) e no bairro pelo (27) 99731-7394. Instagram: @parcerosbrasil71.
Fajitas Texas do restaurante Los Chicos, em Vitória
Fajitas Texas do restaurante Los Chicos Crédito: Ubirajara Pinto/Divulgação

CHAPA MEXICANA

Nascida na fronteira do México com os EUA, no Texas, a culinária tex-mex é a especialidade do Los Chicos, que sugere as típicas fajitas em uma versão com fraldinha Angus, camarões e filé de frango grelhados na chapa com cebola e pimentões. O prato custa R$ 102 e serve até três pessoas, com tortilhas, guacamole, sour cream e salsa pico de gallo para acompanhar. Entregas em Vitória via aplicativos iFood e Shipp. Também atende pedidos para retirada no local, no bairro Mata da Praia, pelo (27) 3207-7147. Instagram: @loschicoses.
Kai satee do delivery de comida tailandesa Curry Lola Curry
Kai satee do delivery de comida tailandesa Curry Lola Curry Crédito: Clara Freire/Divulgação

TAILÂNDIA EM CASA

O kai satee é um espetinho de frango temperado com alho, canela, sal e mel, envolvido por molho de amendoim (R$ 15 a unidade/120g). Invenção tailandesa, ele é uma das principais pedidas no delivery Curry Lola Curry, que atende em Vitória pelo iFood e em Vila Velha pelos aplicativos iFood, Shipp e Uber Eats. Bufê e pedidos para viagem: (27) 99735-7878. Instagram: @currylolacurry.
Menu degustação de iguarias do delivery Uni Sushi Premium
Menu degustação de iguarias do delivery Uni Sushi Premium Crédito: Rodrigo Soad/Divulgação

IGUARIAS DO JAPÃO

Fiel às tradições culinárias do Japão, o delivery Uni Sushi Premium oferece um menu-degustação de iguarias como enguia, vieira trufada e peixe fresco do dia com yuzukosho (condimento à base de um fruto cítrico japonês). São 44 peças e o valor é R$ 299 no site e R$ 320 via aplicativo. Entregas em Vitória e Vila Velha pelo iFood ou (27) 99895-3318. Site: www.unipremium.com.br.

Veja Também

Delivery de boteco: 5 opções para petiscar sem sair de casa

Nova doceria, delivery de coxinha e lives com chefs famosos

10 cervejarias capixabas com delivery para você brindar em casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados