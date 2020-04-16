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Nova doceria, delivery de coxinha e lives com chefs famosos

Loja de bolos inaugurada em Vila Velha com live no Instagram e coxinharia de São Mateus que estreou na Grande Vitória estão entre os destaques da semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 16:28

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 16:28

Torta de limão da Doceria do Leo, em Cobilândia, Vila Velha
Torta de limão da Doceria do Leo, em Vila Velha Crédito: Leonardo Pereira/Divulgação
Em Vila Velha, uma loja de doces que faria seu evento de inauguração no dia 25/03 teve que abrir as portas virtualmente, devido à pandemia do novo coronavírus. "Na data fizemos uma live no Instagram, mostrando os produtos e informando sobre as vendas. Inicialmente a loja não teria delivery, abrindo só para retiradas, mas a procura foi tão grande que até ampliamos a equipe de produção", conta Leonardo Pereira, chef e proprietário da Doceria do Leo, em Cobilândia.
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Leonardo tem 31 anos mas prepara doces desde a adolescência e já teve uma doceria (a extinta La Vie). Ele trabalhou como confeiteiro no Canadá e ao voltar para o ES decidiu abrir um novo negócio no ramo. Pelo Instagram @doceriadoleo dá para conferir tudo o que a tentadora vitrine oferece. Nos stories, ela aparece recheada de potes (com bolo ou pudim), fatias e tortinhas.
A torta de limão é um dos carros-chefes (R$ 14, individual). Entre as fatias mais desejadas estão as de red velvet e banoffee, também a R$ 14 (cada uma). A casa também aceita encomendas de bolos para festa. As retiradas são de quarta a domingo, das 12h30 às 19h30, na Av. João Francisco Gonçalves, 751, Cobilândia, Vila Velha. Delivery: Uber Eats. Whatsapp: (27) 99603-2288.     

COXINHAS SALGADAS E DOCES POR DELIVERY 

Coxinhas são a principal especialidade da cafeteria Annando, em Guriri, no Norte do Estado, e chegaram à Grande Vitória no início de março, para delivery. As guloseimas, em versões salgadas e doces, são entregues prontas para consumo, aos sábados e domingos, das 16h30 às 23h. Além da tradicional de frango, há coxinhas de costela ao barbecue, de mignon com gorgonzola e de frango com cheddar e bacon. Entre as doces, as de Oreo e Ninho são as mais pedidas. O cardápio com preços está no Instagram @annando_vix e os pedidos são por Whatsapp: (27) 99637-3811. 
Coxinhas salgadas da Annando Coxinharia
Coxinhas salgadas da Annando Coxinharia Crédito: Léo Roza/Divulgação

DICA DA SEMANA

O chef Juarez Campos vai representar a gastronomia capixaba no festival Mesa ao Vivo em Casa, promovido pela revista Prazeres da Mesa em seu Instagram com uma série de lives estreladas por chefs de renome nacional e internacional. Juarez vai ensinar uma receita ao vivo no próximo sábado (18), às 16h, e a transmissão será no perfil @prazeresdamesa. Pelo IGTV, já é possível acessar os vídeos com passo-a-passo na íntegra apresentados por Alex Atala, Rogério Shimura e Morena Leite.
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Aguardo voces sabado as 16 horas.

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Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram.

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