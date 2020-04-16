Nova doceria, delivery de coxinha e lives com chefs famosos

Em Vila Velha, uma loja de doces que faria seu evento de inauguração no dia 25/03 teve que abrir as portas virtualmente, devido à pandemia do novo coronavírus. "Na data fizemos uma live no Instagram, mostrando os produtos e informando sobre as vendas. Inicialmente a loja não teria delivery, abrindo só para retiradas, mas a procura foi tão grande que até ampliamos a equipe de produção", conta Leonardo Pereira, chef e proprietário da Doceria do Leo, em Cobilândia.