No Dia Mundial do Café, aprenda novas formas de saborear a bebida

MOCHA BISCUIT
- INGREDIENTES:
- 11g de café
- 45g de biscoito Oreo
- 100ml de leite vaporizado
- 20g de chantilly
- 10g de calda de chocolate
MODO DE PREPARO:
Em uma taça bill (taça para café ou similar), coloque dois biscoitos quebrados e adicione, nesta ordem: a calda, o leite vaporizado e o espresso no centro, para que fique trifásico. Cubra com um caracol de chantilly e decore com uma biscoito.
CAPPUCCINO DO ORIENTE
- INGREDIENTES:
- 30g de doce de leite
- 10ml de xarope de especiarias (chai)
- 30ml de espresso
- 100ml de leite vaporizado
- 1g de canela
MODO DE PREPARO:
Em uma caneca americana, espalhe o doce de leite. No fundo da caneca, coloque duas bombadas de xarope de chai (especiarias). Extraia um espresso de 30ml em uma pitcher (leiteira) pequena, e em outra pitcher (leiteira), acrescente o leite e vaporize. Coloque o creme na caneca e, no centro da bebida, vá colocando delicadamente o café. Polvilhe suavemente canela em pó para finalizar.
ESTROGONOFE DE MORANGO E CHOCOLATE BELGA
- INGREDIENTES:
- 50g de morango
- 10g de calda de morango
- 50g de chocolate belga amargo 54% (caso não tenha, substitua por chocolate amargo que tiver)
- 100ml de leite vaporizado
MODO DE PREPARO:
Em uma taça bolinha, coloque no fundo o morango picado e acrescente a calda. Em uma tigela, adicione o chocolate belga e o creme de leite, misture e leve ao microondas por 30 segundos. Retire e misture bem até que o chocolate incorpore no creme de leite e dê origem a um creme homogêneo.
Jogue esse creme por cima do morango. Em uma pitcher (leiteira), coloque o leite e vaporize. Acrescente o creme do leite vaporizado sobre o chocolate delicadamente para que fique trifásico.
DICAS SOBRE O LEITE VAPORIZADO:
- O leite vaporizado é um creme denso e adocicado. Um leite bem vaporizado tem um brilho que lembra o de marshmallow.
- Ele pode ser feito em uma máquina de café espresso caseira, com um mixer ou com uma cremeira.
- É necessário que usar leite integral, pasteurizado de garrafa ou de caixinha. Quanto mais gordura ele tiver, mais cremoso vai ficar. Há leite integral que chega a ter 13% de gordura.
- Coloque para esquentar (não pode ferver). O ponto é quando começam a surgir aquelas bolinhas nas laterais da leiteira (65ºC). Nesse momento, desligue. No mixer, bata por 10 a 20 segundos e está pronto.
- Na cremeira, é o mesmo processo para esquentar o leite, mas bata para cima e para baixo por 1 minuto aerar bem o líquido, pois ele passa entre as peneiras e forma o creme. O ponto exato do leite é quando se pega na colher a espuma e ela não cai.
- Na máquina, o leite deve estar gelado. Coloque metade da leiteira. Posicione o bico do vapor da máquina na beirada da leiteira e deixe aerar. Não precisa mexer ou balançar. A temperatura se sente na mão.
Fonte: Sterna Café.