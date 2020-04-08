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Delivery

Apoie sua cafeteria favorita e receba bons cafés em casa

Na quarentena, enquanto as cafeterias estão de portas fechadas, os serviços de entrega e os pedidos para retirada no local são as alternativas disponíveis

Públicado em 

08 abr 2020 às 10:00
Vagner Benezath

Colunista

Vagner Benezath

Eggs Benedict e café espresso do Caffè Lorenzon, em Vila Velha
Eggs Benedict e café espresso do Caffè Lorenzon, em Vila Velha Crédito: Caffè Lorenzon/Divulgação
Selo para campanha apoie o capixaba - empreendedores
  Crédito:
Locais de encontros, discussões, reuniões ou de passagens rápidas, as cafeterias são espaços de convívio social por excelência. A primeira cafeteria do mundo, que surgiu em Constantinopla e era chamada de Kiva Han, foi ponto de encontro de intelectuais e viajantes, em 1475. Durante o século XVI, as cafeterias espalharam-se pelo Egito e pela Arábia Saudita, até chegar à Europa no século XVII, estabelecendo-se na Itália, na França, na Inglaterra, na Holanda e na Alemanha. No Brasil, a primeira cafeteria surgiu por volta de 1820, no Rio de Janeiro.
A relação que se tem com o café e com as cafeterias é bastante antiga, e ao longo dos séculos esses estabelecimentos se reinventaram, adaptando-se às demandas da sociedade, como neste momento que estamos vivendo. Durante o isolamento por conta do coronavírus, em que esses comércios estão de portas fechadas para o público, os serviços de entrega e os pedidos para retirada no local são as alternativas disponíveis.

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Agora, mais do que preservar os laços criados com a sua cafeteria favorita e manter em dia o seu estoque de café em casa, é importante ter em mente que o setor é movido por pequenos negócios dependentes de consumidores para sua mínima sobrevivência e posterior retomada, quando tudo se normalizar. Portanto, dê o seu apoio e não deixe de consumir, na medida do possível, os produtos oferecidos pelas cafeterias locais. Confira algumas sugestões: 
  • Caffè Lorenzon (Praia da Costa)
  • Serviço de cafés: pacotes (em grãos e moído) e cardápio de bebidas.
  • Demais produtos: almoço e lanches. Destaque: eggs benedict (RS 23)
  • Horário: diariamente, das 9 às 21h.
  • Como pedir: Whatsapp (27) 99316-6507 e Shipp.
  • Instagram: @caffelorenzon.
  • Editora Cousa Café (Centro, Vitória)
  • Serviço de café: pacotes (em grãos e moído) e cardápio de bebidas.
  • Demais produtos: almoço, sanduíches e doces. Destaque: livros que a editora produz, com escritores locais.
  • Horário: de segunda a sexta, das 11h30 às 17h.
  • Como pedir: iFood e Shipp.
  • Instagram: @editoracousa.
  • Gengibre Casa de Bolos e chás (Valparaíso, Serra)
  • Serviço de cafés: pacotes (em grãos e moído).
  • Demais produtos: doces. Destaque: bolo de pote red velvet com frutas vermelhas (R$ 10).
  • Horário: de quarta a sábado, das 12 às 16h45.
  • Como pedir: iFood.
  • Instagram: @gengibrecafe.
Cappuccino e pão com creme da Tulha Cafeteria, em Vitória
Cappuccino e cinnamon roll da Tulha Cafeteria, em Vitória Crédito: Tulha Cafeteria/Divulgação
  • Kaffa Cafeteria (Jardim da Penha, Vitória)
  • Serviço de cafés: pacotes (em grãos e moído).
  • Demais produtos: cardápio reduzido de almoço e lanches. Em parceria com o Bar.bosa, oferece petiscos e cervejas artesanais. Destaque: bolo gelado de coco (R$ 10).
  • Horário: de segunda a sexta, das 11h às 15h.
  • Como pedir: Instagram e Shipp.
  • Instagram: @kaffacafeteria.
  • Odara Pão e Café (Praia do Canto, Vitória)
  • Serviço de cafés: pacotes (em grãos e moído).
  • Demais produtos: pães e doces. Destaque: pão sourdough (R$ 20).
  • Horário: terça e quinta, das 14 às 19h; sábado das 10 às 18h.
  • Como pedir: Instagram e Shipp.
  • Instagram: @odarapaoecafe.
  • Tulha Cafeteria (Jardim Camburi, Vitória)
  • Serviço de cafés: pacotes (em grãos e moído) e cardápio de bebidas.
  • Demais produtos: sanduíches e doces. Destaque: donuts com recheios diversos (R$ 6).
  • Horário: de segunda a sábado, das 12 às 18h.
  • Como pedir: Instagram e Shipp.
  • Instagram: @tulhacafeteria.
  • Zayin Café (Centro, Vitória)
  • Serviço de cafés: pacotes (em grãos e moído) e cardápio de bebidas.
  • Demais produtos: almoço e lanches. Destaque: Salada Katan (R$ 18,60).
  • Horário: de segunda a sexta, das 10 às 15h30
  • Como pedir: Whatsapp (27) 3102-9818 e iFood.
  • Instagram: @zayincafe.
Pães sourdough da Odara Pão e Café
Pães sourdough da Odara Pão e Café Crédito: Levi Mori/Divulgação

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Vagner Benezath

Vagner Benezath é relações públicas. Vidrado em café e na cultura que envolve sua cadeia produtiva, trabalha há mais de 10 anos com a bebida, atuando como barista, consultor e torrefador

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