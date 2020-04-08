Apoie sua cafeteria favorita e receba bons cafés em casa

Locais de encontros, discussões, reuniões ou de passagens rápidas, as cafeterias são espaços de convívio social por excelência. A primeira cafeteria do mundo, que surgiu em Constantinopla e era chamada de Kiva Han, foi ponto de encontro de intelectuais e viajantes, em 1475. Durante o século XVI, as cafeterias espalharam-se pelo Egito e pela Arábia Saudita, até chegar à Europa no século XVII, estabelecendo-se na Itália, na França, na Inglaterra, na Holanda e na Alemanha. No Brasil, a primeira cafeteria surgiu por volta de 1820, no Rio de Janeiro.