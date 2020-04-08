Apoie sua cafeteria favorita e receba bons cafés em casa

Locais de encontros, discussões, reuniões ou de passagens rápidas, as cafeterias são espaços de convívio social por excelência. A primeira cafeteria do mundo, que surgiu em Constantinopla e era chamada de Kiva Han, foi ponto de encontro de intelectuais e viajantes, em 1475. Durante o século XVI, as cafeterias espalharam-se pelo Egito e pela Arábia Saudita, até chegar à Europa no século XVII, estabelecendo-se na Itália, na França, na Inglaterra, na Holanda e na Alemanha. No Brasil, a primeira cafeteria surgiu por volta de 1820, no Rio de Janeiro.
A relação que se tem com o café e com as cafeterias é bastante antiga, e ao longo dos séculos esses estabelecimentos se reinventaram, adaptando-se às demandas da sociedade, como neste momento que estamos vivendo. Durante o isolamento por conta do coronavírus, em que esses comércios estão de portas fechadas para o público, os serviços de entrega e os pedidos para retirada no local são as alternativas disponíveis.
Agora, mais do que preservar os laços criados com a sua cafeteria favorita e manter em dia o seu estoque de café em casa, é importante ter em mente que o setor é movido por pequenos negócios dependentes de consumidores para sua mínima sobrevivência e posterior retomada, quando tudo se normalizar. Portanto, dê o seu apoio e não deixe de consumir, na medida do possível, os produtos oferecidos pelas cafeterias locais. Confira algumas sugestões:
- Caffè Lorenzon (Praia da Costa)
- Serviço de cafés: pacotes (em grãos e moído) e cardápio de bebidas.
- Demais produtos: almoço e lanches. Destaque: eggs benedict (RS 23)
- Horário: diariamente, das 9 às 21h.
- Como pedir: Whatsapp (27) 99316-6507 e Shipp.
- Instagram: @caffelorenzon.
- Editora Cousa Café (Centro, Vitória)
- Serviço de café: pacotes (em grãos e moído) e cardápio de bebidas.
- Demais produtos: almoço, sanduíches e doces. Destaque: livros que a editora produz, com escritores locais.
- Horário: de segunda a sexta, das 11h30 às 17h.
- Como pedir: iFood e Shipp.
- Instagram: @editoracousa.
- Gengibre Casa de Bolos e chás (Valparaíso, Serra)
- Serviço de cafés: pacotes (em grãos e moído).
- Demais produtos: doces. Destaque: bolo de pote red velvet com frutas vermelhas (R$ 10).
- Horário: de quarta a sábado, das 12 às 16h45.
- Como pedir: iFood.
- Instagram: @gengibrecafe.
- Kaffa Cafeteria (Jardim da Penha, Vitória)
- Serviço de cafés: pacotes (em grãos e moído).
- Demais produtos: cardápio reduzido de almoço e lanches. Em parceria com o Bar.bosa, oferece petiscos e cervejas artesanais. Destaque: bolo gelado de coco (R$ 10).
- Horário: de segunda a sexta, das 11h às 15h.
- Como pedir: Instagram e Shipp.
- Instagram: @kaffacafeteria.
- Odara Pão e Café (Praia do Canto, Vitória)
- Serviço de cafés: pacotes (em grãos e moído).
- Demais produtos: pães e doces. Destaque: pão sourdough (R$ 20).
- Horário: terça e quinta, das 14 às 19h; sábado das 10 às 18h.
- Como pedir: Instagram e Shipp.
- Instagram: @odarapaoecafe.
- Tulha Cafeteria (Jardim Camburi, Vitória)
- Serviço de cafés: pacotes (em grãos e moído) e cardápio de bebidas.
- Demais produtos: sanduíches e doces. Destaque: donuts com recheios diversos (R$ 6).
- Horário: de segunda a sábado, das 12 às 18h.
- Como pedir: Instagram e Shipp.
- Instagram: @tulhacafeteria.
- Zayin Café (Centro, Vitória)
- Serviço de cafés: pacotes (em grãos e moído) e cardápio de bebidas.
- Demais produtos: almoço e lanches. Destaque: Salada Katan (R$ 18,60).
- Horário: de segunda a sexta, das 10 às 15h30
- Como pedir: Whatsapp (27) 3102-9818 e iFood.
- Instagram: @zayincafe.