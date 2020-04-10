Semana Santa

Bacalhau dos chefs: 4 receitas com o peixe oficial da Páscoa

Confira as sugestões de Jonathan Erlaches, Juarez Campos, Kamila Zamprogno e Mônica Castelli para o tradicional banquete da Semana Santa
Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2020 às 06:01

Símbolo da culinária portuguesa, o bacalhau ocupa um lugar especial em nossas mesas, graças à forte conexão cultural entre os brasileiros e os patrícios dalém-mar. Mas é na Semana Santa que o ingrediente vira o centro das atenções, compondo o banquete de Páscoa em deliciosas versões, muitas delas receitas de família.
Os chefs dos restaurantes capixabas, inspirados pela versatilidade e pelo sabor único do produto, não deixariam a data passar despercebida. Por isso, pedimos a quatro deles que dividissem com a gente algumas de suas receitas mais queridas. O resultado, você confere a seguir. Feliz Páscoa!
Veja vídeo no final da matéria.

BACALHAU IN GUAZZETTO À ROMANA

Bacalhau à romana do chef Juarez Campos, do Oriundi
Crédito: Marcelle Louback/Divulgação
Receita do chef Juarez Campos, do Oriundi e Casa do Chef
  • INGREDIENTES:
  • 800g de lombo de bacalhau dessalgado em postas e sem espinhas
  • 400ml de molho de tomate
  • 30ml de azeite de oliva extravirgem
  • 2 cebolas roxa em cubos
  • 50g de uvas passas brancas hidratadas
  • 4 tomates (sem pele e sem semente) em cubos
  • 30g de pinoli assados ou castanhas-do-Pará picadas
  • ½ maço de manjericão

  • MODO DE PREPARO:
  • Em uma assadeira, coloque as postas de lombo (temperadas com sal e pimenta-do-reino) e o molho de tomate. Cubra com papel alumínio e asse a 200ºC por 20 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite e doure a cebola. Junte as uvas passas, o tomate em cubos e por último os pinoli e o manjericão picado. Distribua as postas em pratos individuais e cubra cada uma com o conteúdo da frigideira.
  • Rendimento: 4 porções individuais
  • Tempo de preparo: 30 minutos.

BACALHAU, PALMITO, TOMATE CONFIT E CREME DE NATAS

Bacalhau, palmito, tomate confit e creme de natas da chef Kamila Zamprogno, do restaurante Cafe Haus
Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação
Receita da chef Kamila Zamprogno, do Cafe Haus
  • INGREDIENTES
  • Bacalhau:
  • 1kg de bacalhau dessalgado em postas
  • 8 dentes de alho
  • 6 folhas de louro
  • 350 ml de azeite extravirgem de boa qualidade
  • 1 ramo de tomilho
  • Mix de pimentas (branca, preta e vermelha)
  • Palmito:
  • 500g de palmito pupunha
  • 1 litro de leite 
  • 300g de nata 
  • Pimenta-do-reino
  • Tomate confit:
  • 400g de tomates cereja 
  • 8 dentes de alho 
  • 200ml de azeite 
  • 1 ramo de tomilho
  • Cebolas ao vinho:
  • 8 mini cebolas 
  • 1 copo de vinho branco 
  • 2 copos de água

  • MODO DE PREPARO:
  • Bacalhau: retire as espinhas das postas de bacalhau de forma que fiquem somente os filés. Seque com um pano e coloque-os em um tabuleiro ou em uma panela de ferro, acrescentando o azeite, os dentes de alho, o louro, o tomilho e por último o mix de pimentas moídas. Leve ao forno para assar a 180°C por 12 minutos, não deixando cozinhar demais e mantendo assim uma textura mais macia. As aparas podem ser aproveitadas para cozinhar com leite e fazer uma brandade de bacalhau, se preferir.
  • Tomate confit: coloque todos os ingredientes em um tabuleiro e leve ao forno por 15 minutos, no mesmo momento em que levar o bacalhau.
  • Cebolas ao vinho: cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 20 minutos. Quando estiverem cozidas, retire da panela e grelhe em uma frigideira com azeite até dourar.
  • Palmito e creme: coloque todos os ingredientes em uma panela e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 30 minutos. Assim que o palmito estiver cozido, retire e corte em rodelas com 4 cm de espessura, e coloque-as no forno elétrico para gratinar (isso é opcional). O creme em que foi cozido o palmito será usado por último, na montagem. 
  • Montagem: quando o bacalhau, o palmito e o tomate estiverem no prato, bata o creme quente no mixer de um jeito que forme bastante espuma e acrescente esse líquido, principalmente a espuma, sobre todo o prato.
  • Rendimento: 4 porções individuais.
  • Tempo de preparo: 80 minutos.

BACALHAU COM NATAS E GRANA PADANO

Bacalhau com natas do chef Jonathan Erlaches, do Aleixo
Crédito: Jonathan Erlaches/Divulgação
Receita do chef Jonathan Erlaches, do Aleixo
  • INGREDIENTES:
  • 2 batatas inglesas e meia (em cubos)
  • 300g de bacalhau saith dessalgado
  • 20g de alho
  • 200ml de leite
  • 20g de trigo
  • 20g de manteiga
  • 50g de cebola
  • 30 ml de azeite
  • 100ml de creme de leite fresco
  • 40g de queijo grana padano
  • 2 colheres cheias de nata
  • 2 folhas de louro
  • Sal, noz moscada e pimenta-do-reino a gosto

  • MODO DE PREPARO:
  • Descasque as batatas e cozinhe em uma panela com uma colher de sopa de vinagre (assim ficam cozidas e não quebram). Em uma panela, refogue o alho no azeite e assim que dourar coloque a cebola. Acrescente o bacalhau desfiado e deixe o líquido secar. Em outra panela adicione a manteiga e o trigo. Quando começar a espumar, adicione o leite por completo, mexa e logo em seguida acrescente o creme de leite fresco, mexendo com um batedor de claras (fuê).
  • Coloque a folha de louro e ajuste com sal, pimenta-do-reino e noz moscada. Quando engrossar, adicione ao bacalhau e coloque as batata. Misture tudo até formar um creme. Ajuste os temperos. Coloque em um refratário e, por cima, adicione o grana padano e as natas frescas. Leve ao forno para gratinar por 30 minutos a 180º C.
  • Rendimento: 4 porções individuais.
  • Tempo de preparo: 60 minutos.

ARROZ DE BACALHAU COM BRÓCOLIS E ALHO FRITO

Data: 08/11/2019 - ES - Vitória - Arroz de bacalhau do restaurante Nóz Comida Afetiva
Crédito: Carlos Alberto Silva
Receita da chef Mônica Castelli, do Noz Comida Afetiva
  • INGREDIENTES:
  • 320g de bacalhau gadus morhua em postas
  • 1 xícara de chá de arroz branco
  • 1 cebola média em pétalas
  • 80g de brócolis brasileiro
  • 40g de alho
  • 40ml de azeite
  • Sal a gosto
  • 400ml de leite
  • Água (o suficiente para cobrir o bacalhau no cozimento)
  • 20 ml de óleo

  • MODO DE PREPARO:
  • O primeiro passo é cozinhar o bacalhau já dessalgado com o leite e a água (até cobrir). Tenha atenção para não cozinhar muito e ressecar o bacalhau. O processo dura em torno de 10 minutos, fervendo. Deixe esfriar e solte o bacalhau em lascas grandes. Reserve. Se já tiver arroz branco pronto na geladeira, pode usar. Se não, cozinhe o arroz com óleo, alho e sal, e também reserve.
  • Em uma panela quente, jogue um fio de azeite e refogue rapidamente o brócolis. O objetivo é que ele fique crocante. Logo após, adicione as cebolas em pétalas e quando ela começarem a ficar transparentes, acrescente as lascas de bacalhau.
  • Mexa, adicione o arroz já cozido, incorporando delicadamente, e acerte o sal. Na hora de servir, a chef sugere esquentar um pouco de óleo e fritar lâminas finas de alho. Quando começarem a dourar, escorra o alho, deixe esfriar e jogue as lâminas crocantes por cima do arroz.
  • Rendimento: 2 porções individuais
  • Tempo de preparo: 35 minutos.  

