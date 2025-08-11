ES recebe novas ambulâncias e veículos para reforçar atendimento do Samu e Hemoes
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) recebeu, nesta segunda-feira (11), 22 novas ambulâncias do tipo Unidade de Suporte Básico (USB), destinadas a renovar a frota em 11 municípios capixabas. Oito cidades da região Metropolitana e três do Norte do Estado serão contempladas: Cariacica (1), Fundão (1), Guarapari (2), Marechal Floriano (1), Serra (4), Venda Nova do Imigrante (1), Vila Velha (4), Vitória (5), além de um veículo extra para a região Metropolitana. Além destes, Montanha (1), São Mateus (1) e Conceição da Barra (1) também foram contemplados. Os veículos foram doados pelo Ministério da Saúde.
Além das ambulâncias, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado (Hemoes) recebeu uma van e um furgão, adquiridos por meio do recurso federal, para ampliar as ações de coleta externa de sangue. A van será usada para transporte de equipes, triagem e visitas domiciliares a pacientes, enquanto o outro veículo ficará responsável pelo transporte de materiais, equipamentos e insumos, atendendo campanhas e abastecendo hemocentros regionais.