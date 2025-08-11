ES recebe novas ambulâncias e veículos para reforçar atendimento do Samu e Hemoes

Além das ambulâncias, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado (Hemoes) recebeu uma van e um furgão, adquiridos por meio do recurso federal, para ampliar as ações de coleta externa de sangue. A van será usada para transporte de equipes, triagem e visitas domiciliares a pacientes, enquanto o outro veículo ficará responsável pelo transporte de materiais, equipamentos e insumos, atendendo campanhas e abastecendo hemocentros regionais.