Kits 'faça você mesmo', ovos de Páscoa sem lactose e macarons especiais

Para entreter seus clientes durante a quarentena e incentivá-los a botar a mão na massa, a chef Flávia Gama, da Chocolateria Brasil, lançou um kit de doces para montar em casa. O combo inclui massa de brigadeiro ao leite da casa no ponto para enrolar, granulado e forminhas, e rende em média 25 unidades. Disponível para retirada na loja ou para delivery no aplicativo Shipp, custa R$ 105. A loja também está entregando ovos, chocolates e kits especiais de Páscoa.
Os fãs de hambúrguer contam com duas opções na linha "faça você mesmo" para retirada nas lanchonetes Foodies Burger e Ricks Burger. À venda nas três lojas da Foodies, em Vitória, a Foodies Box vem com 4 pães brioche, 4 discos de carne Black Angus para grelhar (150g cada um), 8 fatias de queijo cheddar e 320g de maionese à escolha (R$ 67,90).
Já a Ricks está comercializando três kits, para retirada na loja Express, em Vitória, e na unidade de Soteco, em Vila Velha. A opção mais básica, Kit X-Burger, custa R$ 69 e vem com 6 pães brioche, 6 discos de carne para grelhar (150g cada um) e 6 fatias de queijo muçarela.
A coquetelaria também entrou na onda do DIY: a casa noturna Toro Club, em Vitória, está entregando kits de drinques autorais contendo gim, água tônica ou água com gás, e especiarias, para os clientes montarem em casa. Pedido mínimo: R$ 50 (+ taxa de entrega de R$ 5). O delivery funciona de quarta a domingo pelo Whatsapp (27) 4042-2042.
MACARONS "VESTIDOS" PARA A PÁSCOA
Gosta de macaron? O famoso doce francês à base de amêndoas ganhou roupa nova para a Páscoa, pelas mãos da confeiteira Caroline Iguatemy, de Vitória. Ela está produzindo uma edição limitada de macarons cobertos com chocolate meio amargo e recheados com sabores sortidos: chocolate, Oreo, limão siciliano, caramelo salgado e baunilha com framboesa. Quanto: R$ 5 a unidade. Encomendas por direct no Instagram @carolineiguatemy.
OVOS DE COLHER SEM LACTOSE
A Sorelline Doces Artesanais, de Giovanna Comarela, traz entre as novidades para a Páscoa o ovo de colher com recheio de doce de leite com cocadinha, sem lactose. Também há opções de brigadeiro ao leite, branco ou meio amargo, confeccionados para quem possui essa restrição alimentar. Quanto: a partir de R$ 59. Encomendas até 06/04 pelo (27) 99516-5929. Mais informações no Instagram @sorellinedocesartesanais.
DICA DA SEMANA:
Reconhecido pelos bons drinques de seu bar, o restaurante mexicano Los Chicos está postando semanalmente em seu Instagram, @loschicoses, vídeos com o passo a passo de coquetéis clássicos e autorais. Dois deles já estão no IGTV, ensinados pelo bartender Matheus Almeida: Daiquiri e Lágrima de Oro. Ainda vêm por aí receitas de michelada (uma clássica e uma escura) e do famoso Cosmopolitan. O restaurante está com delivery de seus pratos e petiscos pelo app Shipp.