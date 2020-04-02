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Kits 'faça você mesmo', ovos de Páscoa sem lactose e macarons especiais

Combos de ingredientes para preparar hambúrguer, brigadeiro e drinques são novidades para a quarentena. Veja também dicas de doces para presentear na Páscoa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 16:49

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 16:49

Kit de brigadeiro gourmet para montar em casa da Chocolateria Brasil
Kit de brigadeiro gourmet para montar em casa da Chocolateria Brasil Crédito: Chocolateria Brasil/Divulgação
Selo para campanha apoie o capixaba - empreendedores
Crédito:
Para entreter seus clientes durante a quarentena e incentivá-los a botar a mão na massa, a chef Flávia Gama, da Chocolateria Brasil, lançou um kit de doces para montar em casa. O combo inclui massa de brigadeiro ao leite da casa no ponto para enrolar, granulado e forminhas, e rende em média 25 unidades. Disponível para retirada na loja ou para delivery no aplicativo Shipp, custa R$ 105. A loja também está entregando ovos, chocolates e kits especiais de Páscoa.
Os fãs de hambúrguer contam com duas opções na linha "faça você mesmo" para retirada nas lanchonetes Foodies Burger e Ricks Burger. À venda nas três lojas da Foodies, em Vitória, a Foodies Box vem com 4 pães brioche, 4 discos de carne Black Angus para grelhar (150g cada um), 8 fatias de queijo cheddar e 320g de maionese à escolha (R$ 67,90). 
Foodies Box, com ingredientes para montar hambúrguer em casa, da lanchonete Foodies Burger
Foodies Box da lanchonete Foodies Burger Crédito: Foodies Burger/Divulgação
Já a Ricks está comercializando três kits, para retirada na loja Express, em Vitória, e na unidade de Soteco, em Vila Velha. A opção mais básica, Kit X-Burger, custa R$ 69 e vem com 6 pães brioche, 6 discos de carne para grelhar (150g cada um) e 6 fatias de queijo muçarela. 
A coquetelaria também entrou na onda do DIY: a casa noturna Toro Club, em Vitória, está entregando kits de drinques autorais contendo gim, água tônica ou água com gás, e especiarias, para os clientes montarem em casa. Pedido mínimo: R$ 50 (+ taxa de entrega de R$ 5). O delivery funciona de quarta a domingo pelo Whatsapp (27) 4042-2042. 

MACARONS "VESTIDOS" PARA A PÁSCOA

Macarons especiais de Páscoa, cobertos com chocolate, da confeiteira Caroline Iguatemy
Caroline Iguatemy produz macarons de chocolate para a Páscoa Crédito: Caroline Iguatemy/Instagram
Gosta de macaron? O famoso doce francês à base de amêndoas ganhou roupa nova para a Páscoa, pelas mãos da confeiteira Caroline Iguatemy, de Vitória. Ela está produzindo uma edição limitada de macarons cobertos com chocolate meio amargo e recheados com sabores sortidos: chocolate, Oreo, limão siciliano, caramelo salgado e baunilha com framboesa. Quanto: R$ 5 a unidade. Encomendas por direct no Instagram @carolineiguatemy

OVOS DE COLHER SEM LACTOSE

Ovos de colher sem lactose da linha de Páscoa da Sorelline Doces Artesanais
Ovos de colher sem lactose da Sorelline Doces Artesanais Crédito: Sorelline Doces Artesanais/Instagram
A Sorelline Doces Artesanais, de Giovanna Comarela, traz entre as novidades para a Páscoa o ovo de colher com recheio de doce de leite com cocadinha, sem lactose. Também há opções de brigadeiro ao leite, branco ou meio amargo, confeccionados para quem possui essa restrição alimentar. Quanto: a partir de R$ 59. Encomendas até 06/04 pelo (27) 99516-5929. Mais informações no Instagram @sorellinedocesartesanais.

DICA DA SEMANA:

Reconhecido pelos bons drinques de seu bar, o restaurante mexicano Los Chicos está postando semanalmente em seu Instagram, @loschicoses, vídeos com o passo a passo de coquetéis clássicos e autorais. Dois deles já estão no IGTV, ensinados pelo bartender Matheus Almeida: Daiquiri e Lágrima de Oro. Ainda vêm por aí receitas de michelada (uma clássica e uma escura) e do famoso Cosmopolitan. O restaurante está com delivery de seus pratos e petiscos pelo app Shipp.  

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