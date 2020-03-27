Páscoa sob encomenda: dicas de ovos artesanais para pedir em casa

Faltam poucas semanas para a Páscoa e muitos apaixonados por açúcar já estão de olho na guloseima mais tradicional da Semana Santa. Chocolate, afinal, é uma boa pedida para aliviar tensões e proporcionar momentos de alegria. Como o Coelhinho já desembarcou por estas bandas, aproveite para dar uma força aos empreendedores da confeitaria capixaba, que a cada ano capricham na produção dos ovos e já estão aceitando encomendas.
Nas confeitarias e chocolaterias artesanais da Grande Vitória, que adaptaram suas vendas para delivery, os ovos tradicionais, de colher e de cascas recheadas continuam em alta. Mas as barras recheadas e os chocolates sem açúcar ou veganos, sem lactose, também ganharam destaque. A linha de Páscoa 2020 traz ainda biscoitos decorados e kits charmosos para presentear, além, é claro, de produtos criativos pensados especialmente para a criançada. Confira a seguir!
DOÇURA EM COLHERADAS
A coleção de Páscoa da Chocolateria Brasil traz lançamentos como o ovo de corte de gianduia (chocolate + creme de avelã) com castanha de caju e flor de sal (R$ 98/350g). A doçura vem acompanhada de tábua e espátula. Encomendas e pedidos para viagem, com drive-thru: (27) 99507-3130 e 3322-7783. Entregas também pelo app Shipp. Instagram: @chocolateriabrasil.
Além de ovos de colher, biscoitos decorados e kits de guloseimas, o cardápio da Jucy Freitas Confeitaria inclui um ovo inteiro pintado à mão. A casca é de chocolate branco trufado com ganache de frutas vermelhas e água de rosas (R$ 62/240g). Entregas em Vitória e Vila Velha. Encomendas até 03/04. (27) 99769-4514. Instagram: @jucyfreitasconfeitaria.
Além dos ovos tradicionais de colher (de R$ 80 a R$120/400g, em média) e das barras de chocolate belga com três opções de recheio (de R$ 60 a R$ 80/300g, em média), a confeiteira Thaís Góis preparou uma linha saudável, que inclui o Cacau de Chocolate 70%, vegano, sem lactose, sem açúcar e sem glúten (a partir de R$ 130). As entregas de Páscoa serão feitas nos dias 10 e 11/04. Encomendas: (27) 99816-1828. Instagram: @thaisgois.
Pistache, brigadeiro de chocolate ao leite e geleia de frutas vermelhas combinam-se no recheio do ovo de colher que é um dos queridinhos da confeiteira Monique Monteiro (R$ 65/300g). Os pedidos de Páscoa devem ser feitos até 03/04, e as entregas, na Grande Vitória, acontecem de 8 a 12/04. (27) 99755-7721. Instagram: @bymoniquemonteiro.
O carro-chefe da Ovos da Ilha são os ovos de brownie premium, em três versões: bombom de morango, Ninho com Nutella e Oreo (R$ 50/ 500g). Outra pedida é o trio de ovos (200g cada um) com nove sabores à escolha. Entregas diárias em Vitória e às terças, quintas e sábados em Vila Velha. Pedidos: (27) 99252-1244. Instagram: @ovosdailha.
Um destaque na linha de Páscoa 2020 da confeiteira Milena Almeida é o Ovo Rubi, feito de casca de chocolate rubi com recheio de brigadeiro e musse de cream cheese, bolo red velvet e geleia de frutas vermelhas (R$ 85,90/390g). Entregas em Vitória (10/04) e Vila Velha (11/04). Pedidos pelo (27) 99873-3053. Instagram: @milenaalmeidavix.
A confeiteira Juliana Andrade, da Doce Ju, fará sob encomenda kits com biscoitos decorados com temas de Páscoa (R$ 35/10 unidades sortidas) e também ovos de colher, em cinco versões: Oreo, Churros, Ninho com Nutella, Meio Amargo e Ao Leite (R$ 35/180g cada um). Entregas em Vitória, de Jardim Camburi até o Centro. Pedidos até 06/04. (27) 99903-1473. Instagram: @doces.ju.
Com loja em Pedra Azul, na Rota do Lagarto, o Ateliê do Chocolate produz seu próprio chocolate, a partir de amêndoas de cacau fino cultivado em Linhares. Além dos ovos de casca recheada, terá também os de colher (na foto, o de Brigadeiro 70%, que sai a R$ 49/160g). Pedidos até 08/04 e entregas entre 9 e 11/04. (27) 99843-0567. Instagram: @oateliedochocolate.