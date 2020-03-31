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Páscoa: coelho de chocolate, ovo de pote e outras delícias para presentear

Como não vai dar para reunir a família, que tal enviar um presente bem recheado a alguém querido na Páscoa? Há várias opções locais e com delivery na Grande Vitória

Publicado em 31 de Março de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 09:01
Maleta de ovinhos da marca capixaba Le Chocolatier para a Páscoa
Maleta de ovinhos da marca capixaba Le Chocolatier para a Páscoa Crédito: Divulgação
Este ano, a pandemia de coronavírus pode não permitir que as famílias se reúnam para celebrar a Páscoa. Mas que tal enviar um presente para aquela pessoa especial que não vai receber sua visita? Um chocolatinho é capaz de adoçar a vida neste momento tão difícil e, ainda, dar aquele calorzinho no coração para aplacar a distância.
É hora de apostar na força do delivery, sobretudo de uma marca local, capixaba, que também atravessa essa fase complicada. Por isso, separamos ideias de presentes deliciosos para presentear na Páscoa.
Há kits incríveis com ovos e barrinhas de chocolate artesanais, coelhos de chocolate, caixas repletas de itens saborosos e muito mais!
A capixaba Le Chocolatier lançou kits como a maleta de ovinhos de chocolate ao leite, que é sucesso entre as crianças com a brincadeira de caça aos ovos. Tem também três novos sabores de ovos número 15 que dão água na boca, como o double crocante, que leva uma banda de chocolate ao leite crocante e outra de branco crocante. E, na linha de trufados, dois sabores com 350g de chocolate em cada: ao leite com caramelo e branco com frutas vermelhas.

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A The Picnic Box também tem caixas temáticas para a Páscoa. Além dos itens que já compõem as boxes, como queijos, charcutaria, geleia homemade, pastinhas e pão artesanal, o modelo temático leva outros que remetem à Páscoa, como chocolates, ovinhos, brigadeiro E há ainda a opção de enviar a caixa com um arranjo de flores pascais.
A Espírito Cacau também aposta em ovos com chocolate com alto percentual de cacau nesta Páscoa. Destaque para o trufado de avelã com chocolate, sucesso desde a Páscoa passada.
A Xuxu Confeitaria sugere para presentear os ovos de pote, que vão vestidos de coelhinho.

Ideias para presentear na Páscoa

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