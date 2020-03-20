A Páscoa vem aí: ideias inspiradoras para você enfeitar toda sua casa

Talvez mais do que nas outros anos, a Páscoa vai ser vivida mais intensamente dentro de casa. Cada família dará seu jeito de celebrar, ainda que de modo recolhido, esta data que é tão cheia de simbolismos, tradições. Por isso, pensar numa decoração especial, ainda que simples, pode acalentar o coração em uma época tão difícil como esta que o mundo vive com a pandemia do coronavírus.

Mesa decorada de Páscoa Crédito: Pinterest

Uma árvore cheia de ovinhos coloridos, uma cesta com cenouras, flores, coelhos Está sem ideia? Montamos uma galeria com fotos para você se inspirar e se animar a enfeitar sua casa. Chama as crianças, deixe a imaginação solta!

Cristiano Andrade, personal decor, já começou a atender a alguns pedidos por aqui. Segundo ele, vale abusar de elementos como cestas, palhas, musgos, troncos, galhos secos, fitas de cetim.

A Páscoa, diz Cristiano, é uma época que retrata alegria e vida, por isso o colorido é imprescindível. Podemos variar das cores vibrantes às mais sutis, vai do gosto e composição de cada um. Mas por se tratar de uma decoração que retrata leveza e delicadeza, eu acredito que os tons mais claros, no estilo candy collors, são muito bem vindos e harmonizam bastante com os enfeites de cestas, ovos e coelhos, geralmente utilizados para compor as decorações. As cores mais usadas são: cenoura (tom de laranja mais fechado), azul claro, rosa claro, amarelo claro, marrom, verde , sugere ele.

As flores também podem fazer parte da decoração pascal. Gosto das flores campestres em geral, cuja simplicidade e delicadeza estão em evidência, tais como as margaridas, hortênsias, lavandas. Os capins e arbustos também são bem-vindos, diz o personal decor.

Árvore de ovinhos

E apesar de não ser uma tradição brasileira, a Árvore de Páscoa ou Osterbaum, como é conhecida na Alemanha, seu local de origem, também é uma opção bastante interessante de se fazer para decorar a casa e alegrar os pequeninos, como sugere Cristiano. Feita com galhos secos e uma porção de ovinhos coloridos, ela pode ganhar flores e coelhinhos para ficar com um toque lúdico.

Na Alemanha, onde a tradição é muito forte, os galhos secos simbolizam a tristeza pela morte de Jesus e os ovos coloridos simbolizam a alegria pela sua ressurreição, lembra ele.

Cestas decoradas com fitas coloridas, coelhos, flores e cheias de palha servem para receber os ovos de chocolate que virão. Podemos colocá-las nas mesas laterais, nos centros de mesa ou até mesmo pelos cantos da casa, simbolizando os ninhos dos coelhinhos e servindo de diversão para a criançada, na hora de fazer aquelas brincadeiras de caça aos ovos, típicas dessa época, destaca Cristiano.

Os móveis da casa, como aparadores, homes, mesinhas e buffets são perfeitos para a distribuição das famílias de coelhos, que podem ser de palha, pelúcia ou até mesmo de louça. Eles, juntamente com arranjos de flores e laços, dão um toque todo especial ao ambiente, fazendo com que haja uma perfeita integração com a simbologia da época e mais uma vez dando aquele carinho e aconchego ao lar.

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