Aprenda formas divertidas de decorar ovos de galinha para a Páscoa

Data: 10/03/2020 - ES - Cariacica - Fabrícia Jarske, artesã, faz ovos de galinha com temática da páscoa - Editoria: Revista AG - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira

Nem só de chocolate se faz uma Páscoa! Os ovos de galinha decorados são uma tradição em nosso Estado muito por influência da cultura pomerana. Eles são uma graça! Podem enfeitar a casa toda ou virar um presente superfofo!

Como falta um tempo para o Coelhinho chegar, dá para ir treinando. Em mais um vídeo da série "Como faz?", a artesã Fabrícia Jarske ensina um passo a passo para você decorar os ovinhos de diferentes formas. É só usar a criatividade!

Tem alguns truques para fazer o furo na casca e depois desinfetá-la. Fabrícia ensina, por exemplo, que o ideal é deixar a casquinhas de molho na água quente com vinagre. Na hora de pintar, há vários recursos também! Pode usar tinta, corante alimentício... Pode fazer carinha, orelhinha e tudo o mais que a imaginação deixar!