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Tradição

Aprenda formas divertidas de decorar ovos de galinha para a Páscoa

Os ovinhos decorados são uma tradição em nosso Estado muito por influência da cultura pomerana. No vídeo, uma artesã mostra  ideias criativas para enfeitar sua casa e fazer a alegria da criançada

Publicado em 12 de Março de 2020 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 16:10
Data: 10/03/2020 - ES - Cariacica - Fabrícia Jarske, artesã, faz ovos de galinha com temática da páscoa - Editoria: Revista AG - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
Nem só de chocolate se faz uma Páscoa! Os ovos de galinha decorados são uma tradição em nosso Estado muito por influência da cultura pomerana. Eles são uma graça! Podem enfeitar a casa toda ou virar um presente superfofo!
Como falta um tempo para o Coelhinho chegar, dá para ir treinando. Em mais um vídeo da série "Como faz?", a artesã Fabrícia Jarske ensina um passo a passo para você  decorar os ovinhos de diferentes formas. É só usar a criatividade! 

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Tem alguns truques para fazer o furo na casca e depois desinfetá-la. Fabrícia ensina, por exemplo, que o ideal é deixar a casquinhas de molho na água quente com vinagre.  Na hora de pintar, há vários recursos também! Pode usar tinta, corante alimentício... Pode fazer carinha, orelhinha e tudo o mais que a imaginação deixar! 
 Outra dica é rechear os ovos com doces, como amendoins, paçoca, confeitos, entre outros! De quebra, dá para aproveitar a parte de dentro para uma omelete ou outra receita qualquer! Ah, o legal é chamar a criançada para ajudar e fazer disso uma brincadeira deliciosa! 

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