Aprenda como fazer uma série de alongamento em 10 minutos

Data: 20/02/2020 - ES - Vitória - Flávio Simor e Daniela Rocha ensinam a fazer alongamentos para curtir o Carnaval - Editoria: Revista AG - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini

Uma esticada aqui, outra ali e você vai ver vários benefícios para sua saúde. Engana-se quem pensa que o alongamento é apenas um pré-requisito de quem faz uma atividade física.

De acordo com o educador físico Flávio Simôr, da Azen Academia, o alongamento ajuda a melhorar a postura, aumenta a flexibilidade, permitindo movimentos amplos, além de proporcionar um relaxamento muscular, ativar a circulação, entre outros benefícios.

"O alongamento não necessariamente é só para quem vai fazer exercício. Pode ser feito no dia a dia. É muito indicado, por exemplo, pra quem trabalha muito tempo sentado, pois ajuda na postura, na estabilidade do corpo. A pessoa também pode se alongar na hora que acorda e no intervalo do serviço ou ainda antes de dormir", diz o professor.

O ideal, segundo Flávio, é fazer uma sequência completa três vezes ao dia. Ela dura em torno de 10 minutos. "A pessoa deve gastar em torno de 30 segundos a um minuto para cada movimento do alongamento", orienta.