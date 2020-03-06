Aprenda como fazer uma série de alongamento em 10 minutos

Uma esticada aqui, outra ali e você vai ver vários benefícios para sua saúde. Engana-se quem pensa que o alongamento é apenas um pré-requisito de quem faz uma atividade física.
De acordo com o educador físico Flávio Simôr, da Azen Academia, o alongamento ajuda a melhorar a postura, aumenta a flexibilidade, permitindo movimentos amplos, além de proporcionar um relaxamento muscular, ativar a circulação, entre outros benefícios.
"O alongamento não necessariamente é só para quem vai fazer exercício. Pode ser feito no dia a dia. É muito indicado, por exemplo, pra quem trabalha muito tempo sentado, pois ajuda na postura, na estabilidade do corpo. A pessoa também pode se alongar na hora que acorda e no intervalo do serviço ou ainda antes de dormir", diz o professor.
O ideal, segundo Flávio, é fazer uma sequência completa três vezes ao dia. Ela dura em torno de 10 minutos. "A pessoa deve gastar em torno de 30 segundos a um minuto para cada movimento do alongamento", orienta.
Na série "Como faz" desta semana, ensinamos uma sequência completa, para você aprender a se alongar dos pés à cabeça. "O alongamento pode ser feito por qualquer pessoa, sem restrição de idade. Esse tipo de exercício é contraindicado apenas se ela estiver com algum problema de saúde ou com alguma limitação mais séria ou problema genético. Mas mesmo assim se fizer um trabalho com um profissional o problema poderá ser 'resolvido'", comenta Flávio.