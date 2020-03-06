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Para se esticar

Aprenda como fazer uma série de alongamento em 10 minutos

Alongamento é importante não só para quem faz atividade física. É algo que qualquer pessoa deveria incluir na rotina porque melhora a postura, ajuda no relaxamento, na circulação sanguínea

Publicado em 06 de Março de 2020 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 14:38
Data: 20/02/2020 - ES - Vitória - Flávio Simor e Daniela Rocha ensinam a fazer alongamentos para curtir o Carnaval - Editoria: Revista AG - Foto: Vitor Jubini - GZ Crédito: Vitor Jubini
Uma esticada aqui, outra ali e você vai ver vários benefícios para sua saúde. Engana-se quem pensa que o alongamento é apenas um pré-requisito de quem faz uma atividade física. 
De acordo com o educador físico Flávio Simôr, da Azen Academia, o alongamento ajuda a melhorar a postura, aumenta a flexibilidade, permitindo movimentos amplos, além de proporcionar um relaxamento muscular, ativar a circulação, entre outros benefícios.

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"O alongamento não necessariamente é só para quem vai fazer exercício. Pode ser feito no dia a dia. É muito indicado, por exemplo, pra quem trabalha muito tempo sentado, pois ajuda na postura, na estabilidade do corpo. A pessoa também pode se alongar na hora que acorda e no intervalo do serviço ou ainda antes de dormir", diz o professor.
O ideal, segundo Flávio, é fazer uma sequência completa três vezes ao dia. Ela dura em torno de 10 minutos. "A pessoa deve gastar em torno de 30 segundos a um minuto para cada movimento do alongamento", orienta.
Na série "Como faz" desta semana, ensinamos uma sequência completa, para você aprender a se alongar dos pés à cabeça.  "O alongamento pode ser feito por qualquer pessoa, sem restrição de idade. Esse tipo de exercício é contraindicado apenas se ela estiver com algum problema de saúde ou com alguma limitação mais séria ou problema genético. Mas mesmo assim se fizer um trabalho com um profissional o problema poderá ser 'resolvido'", comenta Flávio.

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