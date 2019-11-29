5 bons motivos para você se espreguiçar

Mulher se espreguiçando: hábito traz vários benefícios à saúde Crédito: Unsplash

Ao acordar, de manhã, você pula imediatamente da cama? Saiba que, mesmo com milhões de coisas para fazer durante o dia, você deveria gastar um tempinho a mais ali e aproveitar para se espreguiçar longamente. Sim, dar aquela esticada matinal faz bem!

Era o pretexto que você queria para demorar mais debaixo da coberta, né? Bom, esta matéria não é para incentivar a procrastinação. A ideia aqui é que isso não tome mais do que um, dois minutinhos seus. Então, deixe a pressa de lado neste breve instante do despertar e colha muitos benefícios para sua saúde.

A médica reumatologista Bruna da Mata Moura é totalmente a favor. E ela dispara aí a primeira vantagem: Espreguiçar-se nada mais é do que se alongar. Isso ativa a circulação, levando mais sangue para os músculos e preparando o corpo para começar o dia.

Logo vem o segundo benefício, segundo Bruna. Ter esse hábito matutino pode ser bom para quem sofre de dores crônicas. Uma característica das dores reumáticas, por exemplo, é que elas são piores pela manhã. Então esse alongar do corpo, que é se movimentar, pode ajudar a reduzir essas dores.

Espreguiçar-se pode, inclusive, ser importante para sua segurança. Quer apostar? Quando dormimos, nosso corpo está relaxado, sem o tônus muscular. Por isso, algumas pessoas, quando se levantam muito depressa até sentem um pouco de tontura. Espreguiçar e levantar devagar pode evitar essa tontura e até uma queda, observa a reumatologista.

"Na verdade, a gente associa muito ao momento de acordar. Mas deveríamos fazer esse alongamento outras vezes ao longo do dia" Manoel Rocha - Médico

Para o médico Manoel Rocha, poucas coisas são tão naturais e prazerosas quanto uma boa espreguiçada pela manhã. É muito gostoso! Parece até que contagia, igual o bocejo. E nada mais natural, né? É só observarmos o que os animais fazem. O gato e o cachorro, quando se levantam, eles espreguiçam. Ninguém os ensinou a fazer isso. É instintivo! Nós, humanos, esquecemos às vezes que somos animais.

A lista de pontos positivos é grande. É muito mais do que botar a preguiça para fora, comenta ele, sem esconder seu entusiasmo pela prática.

De acordo com Rocha, está comprovado que esse movimento instintivo faz o organismo liberar substâncias importantes como a endorfina e a serotonina. A endorfina é como a morfina, o mais potente analgésico que existe. Então é uma analgesia importante para não sentir dor mesmo! E tem a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Por isso é tão bom espreguiçar! Dá prazer realmente.

Para o médico, o ideal é fazer desse gesto simples algo rotineiro, de todas as manhãs. Na verdade, a gente associa muito ao momento de acordar. Mas deveríamos fazer esse alongamento outras vezes ao longo do dia, defende.