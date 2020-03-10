Alongamento ajuda a tratar a depressão, diz a ciência

Homem se exercitando, alongamento Crédito: Shutterstock

* Esta matéria foi publicada originalmente em 26 de novembro de 2017

Estica daqui, estica dali, e a tristeza vai embora. Parece bobagem, mas é a ciência que diz: o simples fato de se alongar pode ajudar você a se livrar da depressão. Isso acontece porque o alongamento ajuda na liberação de endorfina, um hormônio natural responsável pela sensação de bem-estar.

Muita gente só associa a liberação de endorfina com exercícios de ritmo intenso. Mas estudos apontaram que o alongamento já produz essa substância. Por isso, tem resultados satisfatórios na melhoria do humor, afirma o profissional de Educação Física e comentarista da Rádio CBN Vitória, Roque Luz.

Além disso, diz ele, a pessoa deprimida geralmente sofre de tensão muscular. E o alongamento não só diminui essa tensão, como também despeja essa enxurrada de endorfina que traz uma sensação de bem-estar que acaba motivando a pessoa a fazer alguma coisa, observa.

De manhã

Benefícios do alongamento Crédito: Infografia/AG/Marcelo Franco

Para o professor, alongar-se deveria ser a primeira coisa que todo mundo deveria fazer, logo após acordar e levantar da cama. Essa esticada deveria ser como o café da manhã. Isso sinaliza para o cérebro que está na hora de se movimentar.

Esse exercício é simples. É preciso alongar o corpo todo, começando lá embaixo, nas panturrilhas, e subindo até o pescoço. Posturas de 20 segundos em cada parte cada são suficientes para gerar esse efeito benéfico. Dá uma série curta, de no máximo três minutos., explica Roque Luz.

Fibromialgia