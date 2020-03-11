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Turismo

Domingos Martins abre Vila da Páscoa no próximo dia 20 de março

Espaço na área ao lado da Praça Arthur Gerhardt terá até a 'Fábrica da Páscoa', com a família Coelho produzindo os ovos. Confira os horários de visitação

Publicado em 11 de Março de 2020 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 18:49
Vila da Páscoa de Domingos Martins em 2019 Crédito: Divulgação/PMDM
ATUALIZAÇÃO: Por conta da crise causada pela pandemia de coronavírus, a prefeitura de Domingos Martins decidiu cancelar a Vila de Páscoa na cidade. Confira os detalhes clicando aqui
Domingos Martins finaliza os preparativos para inauguração de mais uma edição da famosa Vila da Páscoa. O espaço, localizado na área de festas ao lado da Praça Arthur Gerhardt, ficará aberto à visitação do dia 20 de março a 12 de abril.
Uma das novidades deste ano será a "Fábrica da Páscoa", onde a família Coelho produzirá, de forma fictícia, os ovos de chocolate. Na casa do anfitrião, por exemplo, será possível visitar a cozinha, a sala, e os aposentos da família Coelho.

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Um trenzinho com os nomes dos sete distritos de Domingos Martins (Sede, Santa Isabel, Melgaço, Paraju, Ponto Alto, Aracê e Biriricas) será o responsável pelo transporte da produção.
A Vila da Páscoa terá ainda lago com ponte, além de dezenas de personagens alusivos à época, coelhos de diversos tamanhos e materiais, ovos, ninhos, guirlandas, e cenouras. Para se ter uma ideia, mais de 30 mil casquinhas de ovos devem ser utilizadas na ornamentação.
Vila da Páscoa de Domingos Martins em 2019 Crédito: Divulgação/PMDM
Além da vila, a Rua de Lazer e a Praça Arthur Gerhardt também serão decoradas com o tema. A tradição da Páscoa alemã será representada pela Osterbaum, árvore decorada com casquinhas de ovos coloridas. Estandes irão comercializar artesanato local, chocolates e sorvete.
A entrada na Vila da Páscoa é gratuita, e repetindo o sucesso do ano passado, o local também terá opções pagas na área de brinquedos, montada atrás da vila. O Coelho estará presente na Vila da Páscoa no dia da inauguração e sempre aos sábados e domingos, em horários específicos.
No domingo de Páscoa (12 de abril) a criançada também terá diversão garantida com a realização da tradicional Caça aos Ovos, a partir das 8h, na Vila da Páscoa e na Praça Dr. Arthur Gerhardt, com participação gratuita.

VILA DA PÁSCOA DE DOMINGOS MARTINS

  • Quando: de 20 de março a 12 de abril
  • Onde: área de eventos ao lado da Praça Dr. Arthur Gerhardt - Campinho
  • Funcionamento: das 09h às 20h (segunda a quinta) e das 09h às 22h (sexta a domingo)
  • Presença do Coelho: 
  • 20 de março (Inauguração): 10h às 11h, 16h às 17h e 20h às 21h
  • 12 de abril (Domingo de Páscoa): 8h às 9h, 11h as 12 e 16h às 17h
  • Sábados e Domingos: 10h às 11h, 16h às 17h e 20h às 21h
  • Caça aos Ovos: 12 de abril, às 8h, na Vila de Pascoa e na Praça Doutor Arthur Gehrardt
  • Entrada Gratuita

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