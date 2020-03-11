Domingos Martins abre Vila da Páscoa no próximo dia 20 de março

Vila da Páscoa de Domingos Martins em 2019 Crédito: Divulgação/PMDM

ATUALIZAÇÃO: Por conta da crise causada pela pandemia de coronavírus, a prefeitura de Domingos Martins decidiu cancelar a Vila de Páscoa na cidade. Confira os detalhes clicando aqui

Domingos Martins finaliza os preparativos para inauguração de mais uma edição da famosa Vila da Páscoa. O espaço, localizado na área de festas ao lado da Praça Arthur Gerhardt, ficará aberto à visitação do dia 20 de março a 12 de abril.

Uma das novidades deste ano será a "Fábrica da Páscoa", onde a família Coelho produzirá, de forma fictícia, os ovos de chocolate. Na casa do anfitrião, por exemplo, será possível visitar a cozinha, a sala, e os aposentos da família Coelho.

Um trenzinho com os nomes dos sete distritos de Domingos Martins (Sede, Santa Isabel, Melgaço, Paraju, Ponto Alto, Aracê e Biriricas) será o responsável pelo transporte da produção.

A Vila da Páscoa terá ainda lago com ponte, além de dezenas de personagens alusivos à época, coelhos de diversos tamanhos e materiais, ovos, ninhos, guirlandas, e cenouras. Para se ter uma ideia, mais de 30 mil casquinhas de ovos devem ser utilizadas na ornamentação.

Vila da Páscoa de Domingos Martins em 2019 Crédito: Divulgação/PMDM

Além da vila, a Rua de Lazer e a Praça Arthur Gerhardt também serão decoradas com o tema. A tradição da Páscoa alemã será representada pela Osterbaum, árvore decorada com casquinhas de ovos coloridas. Estandes irão comercializar artesanato local, chocolates e sorvete.

A entrada na Vila da Páscoa é gratuita, e repetindo o sucesso do ano passado, o local também terá opções pagas na área de brinquedos, montada atrás da vila. O Coelho estará presente na Vila da Páscoa no dia da inauguração e sempre aos sábados e domingos, em horários específicos.

No domingo de Páscoa (12 de abril) a criançada também terá diversão garantida com a realização da tradicional Caça aos Ovos, a partir das 8h, na Vila da Páscoa e na Praça Dr. Arthur Gerhardt, com participação gratuita.

VILA DA PÁSCOA DE DOMINGOS MARTINS