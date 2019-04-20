Ken Humano se veste de coelho e deseja feliz Páscoa na web

O "de pelo branquinho" não está com nada para Rodrigo Alves, o brasileiro que fez fama mundial como Ken Humano. Ele optou por um salto alto dourado, meia arrastão preta, um body preto e orelhas com gravata e punho brancos para desejar feliz Páscoa para os seus seguidores.

Em uma foto que ele postou no seu perfil do Instagram, o rapaz escreveu, em inglês: "Feliz Páscoa para todos".

Nos comentários, os fãs elogiaram a aparência de Rodrigo: "Lindo", disse uma fã, enquanto outra comentou: "Você é o melhor! Feliz Páscoa". Outros, preferiram ficar na brincadeira: "O Ken é Ken ou é Barbie?", escreveu um seguidor. Outro, questionou: "Está indo para a mansão da Playboy?".