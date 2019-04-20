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De salto alto e orelinhas

Ken Humano se veste de coelho e deseja feliz Páscoa na web

Com salto alto, unhas postiças e peruca loira, Rodrigo Alves foi ao Instagram desejar feliz Páscoa aos seguidores

Publicado em 20 de Abril de 2019 às 20:15

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

20 abr 2019 às 20:15
O "de pelo branquinho" não está com nada para Rodrigo Alves, o brasileiro que fez fama mundial como Ken Humano. Ele optou por um salto alto dourado, meia arrastão preta, um body preto e orelhas com gravata e punho brancos para desejar feliz Páscoa para os seus seguidores.
Em uma foto que ele postou no seu perfil do Instagram, o rapaz escreveu, em inglês: "Feliz Páscoa para todos". 
Nos comentários, os fãs elogiaram a aparência de Rodrigo: "Lindo", disse uma fã, enquanto outra comentou: "Você é o melhor! Feliz Páscoa". Outros, preferiram ficar na brincadeira: "O Ken é Ken ou é Barbie?", escreveu um seguidor. Outro, questionou: "Está indo para a mansão da Playboy?". 
Rodrigo Alves, o Ken Humano brasileiro, se vestiu de coelho para desejar feliz Páscoa Crédito: Reprodução/Instagram @rodrigoalvesuk

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