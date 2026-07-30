Corrida de rua vai interditar avenidas de Vitória no domingo (2)

Motoristas que circulam por Vitória devem ficar atentos às interdições no trânsito previstas para a manhã de domingo (2), por causa da Corrida Supermercados BH 2026. Segundo a Guarda Municipal, haverá bloqueios das 5h às 7h na região do Centro e das 6h às 7h na saída do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), na Enseada do Suá.





Entre as principais vias afetadas estão as avenidas Beira-Mar e Nossa Senhora dos Navegantes, que terão trechos interditados no sentido Camburi. Veja bloqueios: