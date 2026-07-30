Corrida de rua vai interditar avenidas de Vitória no domingo (2)

Motoristas que circulam por Vitória devem ficar atentos às interdições no trânsito previstas para a manhã de domingo (2), por causa da Corrida Supermercados BH 2026. Segundo a Guarda Municipal, haverá bloqueios das 5h às 7h na região do Centro e das 6h às 7h na saída do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), na Enseada do Suá.
Entre as principais vias afetadas estão as avenidas Beira-Mar e Nossa Senhora dos Navegantes, que terão trechos interditados no sentido Camburi. Veja bloqueios:
- Avenida Beira-Mar: trecho entre a altura do ginásio do Clube Saldanha da Gama e o fim da via, próximo à subestação de energia em Jesus de Nazareth.
- Avenida Nossa Senhora dos Navegantes: trecho entre a subestação de energia em Jesus de Nazareth e o Palácio do Café.
Também haverá bloqueios em duas das vias de acesso à Terceira Ponte:
- Avenida Capitão João Brandão
- Rua Clóvis Machado
A Guarda Municipal orienta que os motoristas utilizem a Avenida Leitão da Silva para seguir em direção a Camburi e a Avenida José Miranda Machado como acesso à Ilha do Boi. Outro desvio será feito ao lado do batalhão do Corpo de Bombeiros, pela Rua Tenente Mário Francisco de Brito.
A corporação recomenda que os condutores programem os deslocamentos com antecedência e respeitem a sinalização.