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Trânsito

Corrida de rua vai interditar avenidas de Vitória no domingo (2)

Entre as principais vias afetadas estão as avenidas Beira-Mar e Nossa Senhora dos Navegantes, que terão trechos interditados no sentido Camburi. Veja bloqueios

Publicado em 30 de Julho de 2026 às 16:56

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

30 jul 2026 às 16:56
Shutterstock

Motoristas que circulam por Vitória devem ficar atentos às interdições no trânsito previstas para a manhã de domingo (2), por causa da Corrida Supermercados BH 2026. Segundo a Guarda Municipal, haverá bloqueios das 5h às 7h na região do Centro e das 6h às 7h na saída do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), na Enseada do Suá.


Entre as principais vias afetadas estão as avenidas Beira-Mar e Nossa Senhora dos Navegantes, que terão trechos interditados no sentido Camburi. Veja bloqueios:

  • Avenida Beira-Martrecho entre a altura do ginásio do Clube Saldanha da Gama e o fim da via, próximo à subestação de energia em Jesus de Nazareth.

  • Avenida Nossa Senhora dos Navegantes: trecho entre a subestação de energia em Jesus de Nazareth e o Palácio do Café.

Durante a corrida, a ciclofaixa da Rua de Lazer também ficará suspensa no trecho do percurso.
Outras interdições

Também haverá bloqueios em duas das vias de acesso à Terceira Ponte:

  • Avenida Capitão João Brandão
  • Rua Clóvis Machado

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Rotas alternativas

A Guarda Municipal orienta que os motoristas utilizem a Avenida Leitão da Silva para seguir em direção a Camburi e a Avenida José Miranda Machado como acesso à Ilha do Boi. Outro desvio será feito ao lado do batalhão do Corpo de Bombeiros, pela Rua Tenente Mário Francisco de Brito.


A corporação recomenda que os condutores programem os deslocamentos com antecedência e respeitem a sinalização.

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