Casa da Cultura em Domingos Martins Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins

A população capixaba vai receber um consulado da Alemanha no próximo mês. A expectativa é de que o órgão seja inaugurado no dia 17 de abril na Casa de Cultura, no centro de Campinho, em Domingos Martins , região Serrana do Estado. Atualmente, quem precisa dos serviços consulares deve procurar o Consulado da Alemanha no Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Prefeitura de Domingos Martins, o Consulado da Alemanha no Espírito Santo será o local de assistência consular aos cidadãos da Alemanha que moram no Estado ou não que precisem de serviços notariais relacionados a passaporte, cidadania e documentos. O local será o único ponto de atendimento para esse tipo de trabalho.

O Consulado Geral da República Federal da Alemanha, via assessoria, esclareceu que Domingos Martins foi escolhida por abrigar um grande número de descendentes de alemães. O município da Região Serrana vai receber a cônsul honorária Jenny Sander e uma assistente. O atendimento será oferecido por tempo indeterminado.

"Os Cônsules Honorários geralmente estão localmente muito bem relacionados e conhecem a comunidade, para que possam fornecer ajuda valiosa aos alemães em situações de emergência ou cuidar de prisioneiros alemães. Além de sua atividade consular legal, eles também contribuem em outras áreas, como negócios e a presença cultural e idiomática da Alemanha no local", diz a assessoria do Consulado Geral, localizado no Rio de Janeiro.

Your browser does not support the audio element. Consulado da Alemanha vai ser aberto em Domingos Martins em abril

A reativação do Consulado no Espírito Santo acontece após três anos de inatividade. Anteriormente, o atendimento era realizado em Vitória. Os processos então eram encaminhados e solucionados no Consulado da Alemanha no Rio de Janeiro.

O município foi escolhido diante de sua importância e ligação histórica com a Alemanha, uma vez que foi colonizado por alemães. Hoje, é referência na preservação da cultura e dos costumes alemães sob diversas manifestações: gastronomia, arquitetura, grupos de danças, música, entre outros, informa o trecho da nota enviada pela prefeitura.