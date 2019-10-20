Espírito Santo vai ganhar agência do consulado italiano

O comunicado oficial saiu nesta sexta-feira (18) e, agora, será iniciada a fase de transição, segundo Cilmar Cesconetto Franceschetto, presidente da Casa D'Italia Espírito Santo - entidade que congrega a comunidade italiana no Estado. Para esta etapa, serão contratadas duas pessoas para atuar na unidade consular que já existe em Vitória para dar agilidade a processos dos capixabas e também para digitalizar a documentação daqueles que já realizaram procedimentos no Rio.