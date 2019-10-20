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Espírito Santo vai ganhar agência do consulado italiano

Em breve, os capixabas não vão mais precisar se deslocar até o Rio de Janeiro para solicitar a cidadania italiana

Publicado em 20 de Outubro de 2019 às 15:30

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

20 out 2019 às 15:30
Descendentes de italiano podem tirar o passaporte em agência do consulado no Estado Crédito: Divulgação
Após anos de batalha, o Espírito Santo vai passar a contar com um agência consular da Itália. Entre outros benefícios, em breve será possível solicitar a cidadania italiana sem sair de Vitória. Hoje, a maioria dos capixabas que pede o reconhecimento precisa se deslocar até o Rio de Janeiro para conseguir dar entrada na documentação. 
O comunicado oficial saiu nesta sexta-feira (18) e, agora, será iniciada a fase de transição, segundo Cilmar Cesconetto Franceschetto, presidente da Casa D'Italia Espírito Santo - entidade que congrega a  comunidade italiana no Estado. Para esta etapa, serão contratadas duas pessoas para atuar na unidade consular que já existe em Vitória para dar agilidade a processos dos capixabas e também para digitalizar a documentação daqueles que já realizaram procedimentos no Rio. 

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A estimativa, de acordo com Cilmar, é que no prazo de um ano seja realizado um concurso público para contratação definitiva da equipe que vai compor a agência consular do Estado. Por enquanto, explica o presidente, o Espírito Santo ainda mantém dependência em relação ao consulado do Rio de Janeiro mas, após a transição, todos os serviços serão prestados aqui, inclusive a cidadania italiana - a maior demanda dos capixabas.
Cilmar aponta que, no Espírito Santo, pelo menos 60% da população tem algum antepassado italiano. Ou seja, há em torno de 2,5 milhões de capixabas descendentes e que, eventualmente, podem se beneficiar da implantação da agência.  Hoje, cerca de 30 mil têm cidadania italiana. 
"Atualmente, o passaporte já é feito aqui, mas para a cidadania e outros serviços ainda é necessário ir ao Rio de Janeiro. Com a agência, tudo poderá ser resolvido aqui "
Cilmar Cesconetto Franceschetto - Diretor-presidente da Casa D'Italia
Além de favorecer os descendentes de italianos, Cilmar acredita que a instalação de uma agência consular no Estado vai contribuir também para o fortalecimento de parcerias econômicas do Espírito Santo com a Itália. 

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