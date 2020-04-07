A Páscoa chegou: 5 sobremesas de chocolate para dar água na boca

Preparamos uma lista que inclui desde guloseimas tradicionais até low carb. São doçuras criativas e pra lá de apetitosas, para saborear sem sair de casa: pizza doce, torta musse, brownies com cobertura e até um naked cake temático para coelhinho nenhum botar defeito. Confira!
CHOCÓLATRAS AMAM
Campeã de vendas no delivery da doceria Colher de Pau, em Vila Velha, a torta musse de chocolate 70% cacau é low carb e sem glúten, adoçada com xilitol e feita com farinha de amêndoas e amendoim. A fatia custa R$ 19,50 e vem acompanhada de calda de cacau. Pedidos pelo Whatsapp: (27) 98189-0666. Cardápio no Instagram @colherdepaucafeteriabistro. FOTO: Ramon Ramos.
A chef Isabela Moreira lançou um naked cake especialmente para a Páscoa, coberto e recheado com muuuito brigadeiro de chocolate meio amargo e confeitos variados. A doçura é vendida em dois tamanhos: com 16 cm (R$ 22) e com 25 cm (R$ 55), pelo Whatsapp (27) 99930-6350. Instagram: @isa.gastronomia. FOTO: Isabela Moreira.
O restaurante Figata está com novidades no delivery e uma delas é a Crostata Dolce, com base de massa crocante de pizza e cobertura generosa de Nutella, pedaços de chocolate branco Lindt e nozes picadas. Quanto: R$ 55,90, com 30 cm de diâmetro. Pedidos: (27) 3376-4441 e 99668-4451, para entrega ou retirada. Também no iFood. Mais informações no Instagram @figatapizza. FOTO: Figata/Divulgação.
Destaque na doceria Lili Gourmet, de Elizângela Merlo, os brownies fatiados podem ser personalizados pelo cliente com coberturas e confeitos à escolha. Uma opção chocolatuda é o brigadeiro belga, que pode vir com um pedaço de Kinder Bueno, de Twix ou de bombom Ouro Branco por cima. Quanto: R$ 5 a unidade, entregue pelo iFood. Pedidos para retirada: (27) 99739-6655, em Vitória. Mais informações no Instagram @elizangelacmerlo. FOTO: Lili Gourmet/Instagram.
A receita da confeiteira Gabriela Rezende, do ateliê Panela de Brownie, em Vila Velha, veio da Inglaterra e foi adaptada ao gosto dos brasileiros. Muito elogiados em eventos, os mini-brownies da marca agora estão disponíveis para entrega em caixinhas com oito unidades (R$ 36). O brownie com brigadeiro belga meio amargo e Ferrero Rocher (foto) são certeiros para quem é chocólatra. Delivery: (27) 99734-5915. Mais informações: @paneladebrownie. FOTO: André Alves.