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Bolos e brownies

A Páscoa chegou: 5 sobremesas de chocolate para dar água na boca

Naked cake, pizza doce, torta musse low carb e brownies diferentões são opções de delivery além dos ovos artesanais para quem é chocólatra assumido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 17:47

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 17:47

Selo para campanha apoie o capixaba - empreendedores
Crédito:
Nem só de ovos de chocolate se faz a Páscoa, afinal, a temporada mais açucarada do ano traz inspiração de sobra para confeiteiros e chefs. Prova disso é a ampla variedade de bolos, brownies e sobremesas com delivery pela internet e feitos sob medida para os chocólatras de plantão.  
Preparamos uma lista que inclui desde guloseimas tradicionais até low carb. São doçuras criativas e pra lá de apetitosas, para saborear sem sair de casa: pizza doce, torta musse, brownies com cobertura e até um naked cake temático para coelhinho nenhum botar defeito. Confira!

CHOCÓLATRAS AMAM

Campeã de vendas no delivery da doceria Colher de Pau, em Vila Velha, a torta musse de chocolate 70% cacau é low carb e sem glúten, adoçada com xilitol e feita com farinha de amêndoas e amendoim. A fatia custa R$ 19,50 e vem acompanhada de calda de cacau. Pedidos pelo Whatsapp: (27) 98189-0666. Cardápio no Instagram @colherdepaucafeteriabistro. FOTO: Ramon Ramos. 
A chef Isabela Moreira lançou um naked cake especialmente para a Páscoa, coberto e recheado com muuuito brigadeiro de chocolate meio amargo e confeitos variados. A doçura é vendida em dois tamanhos: com 16 cm (R$ 22) e com 25 cm (R$ 55), pelo Whatsapp (27) 99930-6350. Instagram: @isa.gastronomia. FOTO: Isabela Moreira. 
O restaurante Figata está com novidades no delivery e uma delas é a Crostata Dolce, com base de massa crocante de pizza e cobertura generosa de Nutella, pedaços de chocolate branco Lindt e nozes picadas. Quanto: R$ 55,90, com 30 cm de diâmetro. Pedidos: (27) 3376-4441 e 99668-4451, para entrega ou retirada. Também no iFood. Mais informações no Instagram @figatapizzaFOTO: Figata/Divulgação.  
Destaque na doceria Lili Gourmet, de Elizângela Merlo, os brownies fatiados podem ser personalizados pelo cliente com coberturas e confeitos à escolha. Uma opção chocolatuda é o brigadeiro belga, que pode vir com um pedaço de Kinder Bueno, de Twix ou de bombom Ouro Branco por cima. Quanto: R$ 5 a unidade, entregue pelo iFood. Pedidos para retirada: (27) 99739-6655, em Vitória. Mais informações no Instagram @elizangelacmerloFOTO: Lili Gourmet/Instagram. 
A receita da confeiteira Gabriela Rezende, do ateliê Panela de Brownie, em Vila Velha, veio da Inglaterra e foi adaptada ao gosto dos brasileiros. Muito elogiados em eventos, os mini-brownies da marca agora estão disponíveis para entrega em caixinhas com oito unidades (R$ 36). O brownie com brigadeiro belga meio amargo e Ferrero Rocher (foto) são certeiros para quem é chocólatra. Delivery: (27) 99734-5915. Mais informações: @paneladebrownie. FOTO: André Alves. 

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