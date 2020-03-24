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Na quarentena, chefs usam redes sociais para compartilhar receitas

Seguidores podem acompanhar passo a passo dos pratos em lives e também em vídeos nos stories e no IGTV. Em Vitória, cafeteria lançou caderno de receitas

Publicado em 24 de Março de 2020 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 17:16
Nhoque de banana-da-terra do Café Leve
Nhoque de banana-da-terra do Café Leve Crédito: Instagram Café Leve
Durante o isolamento em casa por conta do coronavírus, muitas pessoas têm encontrado na cozinha uma forma de aliviar suas tensões. E a prova de que na quarentena cozinhar pode ser o melhor remédio está em redes sociais como o Instagram, por onde chefs e cozinheiros de todo o mundo têm compartilhado receitas e dicas importantes sobre os alimentos nestes tempos de pandemia. 
Por meio de transmissões ao vivo diárias em seus perfis, eles ajudam muita gente fazendo o que mais gostam e executam com maestria: colocar a mão na massa e a barriga no fogão. Reunimos alguns canais com conteúdo interessante e receitas simples para você acompanhar e incrementar os pratos do dia a dia, aproveitando os ingredientes da melhor forma para que não haja desperdício.   

PRATICIDADE X INFORMAÇÃO

  • RITA LOBO
  • Dona do famoso site de receitas Panelinha, autora de best-sellers e apresentadora do programa Cozinha Prática, no GNT, Rita Lobo e sua equipe prepararam um material especial sobre alimentação saudável em tempos de coronavírus. Ao longo desta semana, a chef está fazendo transmissões ao vivo diárias, direto da cozinha de sua casa, que podem ser acompanhadas ou acessadas a qualquer momento no Youtube do Panelinha. São receitas simples e dicas úteis para cozinhar e comer bem durante o isolamento. Rita também tem publicado conteúdo em seu Instagram, @ritalobo, especialmente nos stories e no IGTV. . 
  • RAPHAEL DESPIRITE
  • Há poucos meses, o chef Raphael Despirite (Instagram @rdespirite), do restaurante francês Marcel (SP), vinha postando receitas em seus stories. Mas desde o início da quarentena, as publicações se tornaram frequentes. Nelas, Despirite apresenta receitas tradicionais de forma descomplicada, como pão de queijo, estrogonofe de carne, espaguete à carbonara, purê de batatas e arroz doce. Também abre espaço para clássicos franceses, como boeuf bourguignon.      

NÃO DEIXE DE SEGUIR NA QUARENTENA:

  • Instagram @massimobottura - O premiado chef italiano Massimo Bottura criou o projeto "Kitchen Quarantine" ("Cozinha em Quarentena"), em que faz transmissões ao vivo cozinhando com a família e ensinando receitas aos seguidores.
  • Instagram @carolecrema - A chef Carole Crema, especializada em confeitaria e apresentadora do programa "Que Seja Doce" (GNT), ensina uma receita por dia, não só de sobremesas e doces, mas também de pratos salgados, como coxinha. 
  • Instagram @mohindi - Famoso ex-participante do Masterchef e influenciador digital, Mohamad Hindi entra ao vivo em seu perfil toda segunda e quarta para compartilhar receitas com seus seguidores.
  • Instagram @nacozinhadahelo - A chef paulista Heloisa Bacellar lançou a série "Sobrevivendo na Cozinha", em que posta, uma vez por dia, receitas fáceis para tempos difíceis.   

INICIATIVAS CAPIXABAS 

Com duas unidades em Vitória, o Café Leve disponibilizou em seu Instagram, @cafeleve, um link para baixar seu caderno de receitas, com os pratos mais elogiados e queridos pela clientela. Lasanha de berinjela à bolonhesa, nhoque de banana-da-terra, hambúrguer de grão-de-bico e brownie de chocolate funcional estão na lista. Para ter acesso, basta clicar neste link, cadastrar um e-mail e fazer o download. "A gente já vinha pensando nesse projeto, mas decidimos lançar logo como uma forma de doar um pouco de carinho e amor aos nossos seguidores e clientes", conta a proprietária, Júlia Zanotelli. 

PERFIS DO ES COM RECEITAS DIÁRIAS:

  • Instagram @biabrunow - A jornalista, chef e colunista de A Gazeta Bia Brunow posta diariamente nos stories o passo a passo dos pratos que cozinha durante a quarentena, diretamente de sua casa, em Colatina. 
  • Instagram @cozinhadara - Após fechar temporariamente sua delicatéssen, Delicatus, Raissa Franzotti voltou a postar receitas em seu Instagram com frequência. 
  • Instagram @chefs.com.oficial - No perfil, a chef Maritza Bojovski ensina a preparar receitas do cotidiano nos stories, uma vez por dia, na hora do almoço.  
Ver essa foto no Instagram

Boa noite boa noite! Simbora retomar as receitas por aqui? Hoje vou compartilhar o Atum em Crosta de Especiarias que fiz ontem com vocês nos stories. O preparo é bem simples e pode ser substituído por mix de gergelim (preto e branco), por exemplo, em uma versão mais tradicional. ????????? Ingredientes (2 porções): ?500g de filé de atum limpo (a parte do lombo, sem a pele e aparas); ?2 colheres (sopa) de zaatar; ?1 colher (sopa) de garam masala; ?1 colher (sopa) de cominho; ?Pimenta do reino, sal e azeite a gosto. Modo de Preparo: ?Misture bem todas as especiarias e coloque em um prato raso; ?Tempere o atum com sal e pimenta do reino; Se quiser, use outros temperos, desde que sólidos, molho de soja e similares irão impedir que a crosta tenha aderência ao peixe. ?Acomode o atum no prato com as especiarias, vá virando para cobrir todas as laterais, pressionando levemente para aderir; Deixe as duas extremidades sem especiarias para controlar o ponto do peixe na hora de selar. ?Leve uma frigideira antiaderente ao fogo alto, regue com azeite e, assim que aquecer, coloque o filé de atum; Se preferir o peixe mais cozido por dentro, leve ao fogo médio ou médio-baixo. Quanto menor o calor, mais tempo para dourar por fora e, consequentemente, mais cozido fica por dentro. ?Deixe dourar de um lado, vire e assim por diante, vá controlando o ponto pela parte sem crosta; ?Retire do fogo, corte em fatias com uma faca bem afiada (a minha não está muito ?) e sirva em seguida. Como acompanhamento, preparei uma salada com brotos de agrião e beterraba, cenoura, abacate e amêndoas tostadas. Essa receita também vai bem com um purê ou mousseline de batata, especialmente a baroa.

Uma publicação compartilhada por Cozinha da Rá (@cozinhadara) em

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