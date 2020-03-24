Na quarentena, chefs usam redes sociais para compartilhar receitas

Durante o isolamento em casa por conta do coronavírus, muitas pessoas têm encontrado na cozinha uma forma de aliviar suas tensões. E a prova de que na quarentena cozinhar pode ser o melhor remédio está em redes sociais como o Instagram, por onde chefs e cozinheiros de todo o mundo têm compartilhado receitas e dicas importantes sobre os alimentos nestes tempos de pandemia.
Por meio de transmissões ao vivo diárias em seus perfis, eles ajudam muita gente fazendo o que mais gostam e executam com maestria: colocar a mão na massa e a barriga no fogão. Reunimos alguns canais com conteúdo interessante e receitas simples para você acompanhar e incrementar os pratos do dia a dia, aproveitando os ingredientes da melhor forma para que não haja desperdício.
PRATICIDADE X INFORMAÇÃO
- RITA LOBO
- Dona do famoso site de receitas Panelinha, autora de best-sellers e apresentadora do programa Cozinha Prática, no GNT, Rita Lobo e sua equipe prepararam um material especial sobre alimentação saudável em tempos de coronavírus. Ao longo desta semana, a chef está fazendo transmissões ao vivo diárias, direto da cozinha de sua casa, que podem ser acompanhadas ou acessadas a qualquer momento no Youtube do Panelinha. São receitas simples e dicas úteis para cozinhar e comer bem durante o isolamento. Rita também tem publicado conteúdo em seu Instagram, @ritalobo, especialmente nos stories e no IGTV. .
- RAPHAEL DESPIRITE
- Há poucos meses, o chef Raphael Despirite (Instagram @rdespirite), do restaurante francês Marcel (SP), vinha postando receitas em seus stories. Mas desde o início da quarentena, as publicações se tornaram frequentes. Nelas, Despirite apresenta receitas tradicionais de forma descomplicada, como pão de queijo, estrogonofe de carne, espaguete à carbonara, purê de batatas e arroz doce. Também abre espaço para clássicos franceses, como boeuf bourguignon.
NÃO DEIXE DE SEGUIR NA QUARENTENA:
- Instagram @massimobottura - O premiado chef italiano Massimo Bottura criou o projeto "Kitchen Quarantine" ("Cozinha em Quarentena"), em que faz transmissões ao vivo cozinhando com a família e ensinando receitas aos seguidores.
- Instagram @carolecrema - A chef Carole Crema, especializada em confeitaria e apresentadora do programa "Que Seja Doce" (GNT), ensina uma receita por dia, não só de sobremesas e doces, mas também de pratos salgados, como coxinha.
- Instagram @mohindi - Famoso ex-participante do Masterchef e influenciador digital, Mohamad Hindi entra ao vivo em seu perfil toda segunda e quarta para compartilhar receitas com seus seguidores.
- Instagram @nacozinhadahelo - A chef paulista Heloisa Bacellar lançou a série "Sobrevivendo na Cozinha", em que posta, uma vez por dia, receitas fáceis para tempos difíceis.
INICIATIVAS CAPIXABAS
Com duas unidades em Vitória, o Café Leve disponibilizou em seu Instagram, @cafeleve, um link para baixar seu caderno de receitas, com os pratos mais elogiados e queridos pela clientela. Lasanha de berinjela à bolonhesa, nhoque de banana-da-terra, hambúrguer de grão-de-bico e brownie de chocolate funcional estão na lista. Para ter acesso, basta clicar neste link, cadastrar um e-mail e fazer o download. "A gente já vinha pensando nesse projeto, mas decidimos lançar logo como uma forma de doar um pouco de carinho e amor aos nossos seguidores e clientes", conta a proprietária, Júlia Zanotelli.
PERFIS DO ES COM RECEITAS DIÁRIAS:
- Instagram @biabrunow - A jornalista, chef e colunista de A Gazeta Bia Brunow posta diariamente nos stories o passo a passo dos pratos que cozinha durante a quarentena, diretamente de sua casa, em Colatina.
- Instagram @cozinhadara - Após fechar temporariamente sua delicatéssen, Delicatus, Raissa Franzotti voltou a postar receitas em seu Instagram com frequência.
- Instagram @chefs.com.oficial - No perfil, a chef Maritza Bojovski ensina a preparar receitas do cotidiano nos stories, uma vez por dia, na hora do almoço.