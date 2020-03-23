Café, almoço e jantar: 5 receitas fáceis para o home office

1 - PARA COMEÇAR O DIA:
Waffle com ovos fritos e bacon tostado
- INGREDIENTES:
- 150g de farinha de trigo
- 2 ovos
- 200ml de leite
- 80g de manteiga derretida
- 1 colher (chá) açúcar
- 1 colher (chá) de fermento químico
- Sal
- 6 fatias de bacon redondo
- 6 ovos fritos
- MODO DE PREPARO:
- Bata as claras em neve e reserve. Misture os demais ingredientes, junte as claras em duas etapas, mexendo delicadamente até incorporar. Prepare os waffles no equipamento próprio - caso não tenha, é possível fazer panqueca na frigideira utilizando a mesma receita.
- Doure as rodelas de bacon, em ambos os lados, usando um peso em cima para deixar a fatia reta pode ser feito no grill elétrico com tampa. Sirva o waffle no prato e coloque sobre ele o ovo frito e o bacon.
- RENDIMENTO: 6 porções.
2 - PARA ALMOÇAR:
Macarrão da feira (fusilli com legumes, tomatinhos e manjericão)
- INGREDIENTES:
- 300g de massa (fusilli)
- 2 abobrinhas
- 1 berinjela pequena
- 2 dentes de alho
- 2 cebolas roxas
- 1 pimentão vermelho
- 180g de tomatinhos sweet grape
- 10 azeitonas pretas
- Manjericão fresco a gosto
- Limão siciliano (raspas)
- Sal e pimenta-do-reino
- 1 colher (chá) de manteiga
- Azeite
- MODO DE PREPARO:
- Cozinhe a massa, reserve (reserve também a água do cozimento). Aqueça uma frigideira grande com azeite e grelhe os legumes, exceto o alho, as cebolas e os tomatinhos. Importante que todos eles fiquem em contato com o calor da frigideira para que caramelizem. Reserve. Em mais um fio de azeite, jogue os alhos laminados, as cebolas em pétalas e os tomatinhos cortados ao meio. Frigideira bem quente, só pra dar aquele susto. Duas colherinhas de vinho branco só pra levantar aquela fumaça e dar um toque de acidez.
- Volte com os legumes grelhados para a panela e finalize com as folhas de manjericão rasgadas, as azeitonas, raspinhas de limão siciliano, sal e pimenta-do-reino. Acrescente a massa com um tiquinho da água do cozimento e uma colher de chá de manteiga. Misture bem.
3 - PARA A SOBREMESA:
Torta de Sintra, por Giovana Moyzes
- INGREDIENTES:
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de creme de leite
- Meia medida (lata) de leite
- 8 a 10 maçãs
- 4 colheres (sopa) de açúcar
- 4 colheres (sopa) canela em pó
- 1 pacote de biscoito Maisena
- 100g de manteiga sem sal
- 4 gemas de ovo
- MODO DE PREPARO:
- Pré-aqueça o forno a 180°C. Triture o biscoito até virar uma farofa fina. Disponha essa farofa em um bowl, acrescente a manteiga e mexa com as pontas dos dedos. Espalhe a massa na forma, apertando bem nas laterais e no fundo até formar uma camada fina em toda a base e na lateral da forma. Em seguida, leve essa massa ao forno, a 180°C, por aproximadamente cinco minutos ou até dourar levemente. Reserve.
- Descasque as maçãs, rale em um ralador e, em seguida, coloque em uma panela, acrescentando o açúcar e a canela e mexendo até formar uma geleia. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, despeje o leite condensado, o leite e as gemas, misturando bem. Leve ao fogo médio e mexa até formar um creme bem consistente. Retire do fogo, acrescente o creme de leite e reserve.
- MONTAGEM:
- Espalhe, com bastante cuidado, todo o doce de maçã no fundo da forma forrada com a massa de biscoito. Em seguida, despeje o creme por cima do doce de maçã, deixando-o totalmente nivelado e uniforme. Salpique canela em pó em toda a sua superfície. Coloque a torta no congelador por no mínimo 4 horas. Retire do freezer 15 minutos antes de servir e salpique mais um pouco de canela.
- RENDIMENTO: 12 fatias.
4 - PARA ASSISTIR TV:
Pipoca picante, por Bia Brunow
- INGREDIENTES:
- 1 xícara de milho de pipoca
- 3 colheres (sopa) bem cheias de açúcar mascavo
- 1 colher (chá) de páprica (gosto de misturar pápricas picante, defumada e doce)
- 1/2 colher (chá) de cominho
- 1 colher (chá) de manteiga
- 3 colheres (sopa) de óleo
- Sal a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Aqueça uma panela e coloque óleo para esquentar. Acrescente os temperos secos e misture. Junte o milho. Dica importante: misture o milho nos temperos e na gordura e balance a panela a fim de deixar uma camada uniforme na superfície quente. Espere até o primeiro milho estourar e tampe a panela. Deixe em fogo médio até que o milho pare de estourar. Desligue o fogo imediatamente, tempere com sal e pronto!
- RENDIMENTO: 2 porções.
5 - PARA O JANTAR:
Escondidinho de cenoura com carne moída e mix de queijos
- INGREDIENTES:
- 2 batatas cortadas em cubos (300 g)
- 3 cenouras cortadas em cubos (400 g)
- 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal (26 g)
- Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada
- 2 dentes de alho picados (10 g)
- 1 cebola roxa picada (150 g)
- 500 g de carne moída
- 1 colher (sopa) de curry (8 g)
- ¼ de maço de cheiro-verde picado (20 g)
- 4 xícaras (chá) de queijo tipo estepe ralado (440 g)
- 1 xícara (chá) de queijo montanhês ralado (110 g)
- MODO DE PREPARO:
- Cozinhe a batata em 5 xícaras (chá) de água (1 litro), começando com a água fria. Assim que a água ferver, adicione as cenouras. Quando ambas estiverem bem cozidas, escorra a água e, em seguida, bata com o auxílio de um mixer até obter um purê liso e homogêneo. Adicione 2 colheres (sopa) de manteiga com ele ainda quente e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto. Reserve o purê.
- Em uma panela em fogo médio, derreta o restante da manteiga, adicione o alho e, assim que começar a dourar, a cebola. Refogue por 2 minutos e adicione a carne. Cozinhe até que a carne fique dourada e tempere com o curry, o cheiro-verde, sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto.
- Em uma travessa retangular (20 x 30 cm), disponha uma fina camada de purê e espalhe por cima a carne refogada. Em seguida, despeje o queijo estepe, o restante do purê (espalhando bem) e, por fim, cubra com o queijo montanhês. Leve ao forno preaquecido (180 °C) por 30 minutos, ou até que a superfície esteja totalmente dourada. Sirva em seguida.
- RENDIMENTO: de 6 a 8 fatias.