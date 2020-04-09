4 receitas de páscoa para comer sem culpa

Tem mousse, brigadeiro e até receita com creme de avelã. Crédito: Divulgação

Todo mundo em casa e a a chegada da páscoa enche os lares de alegria, fé e doçura. Ao leite, com recheio, amargo, crocante e mais mil e uma opções de combinações, cores e sabores, o chocolate é uma paixão mundial. Que tal aproveitar o tempo livre da quarentena pra testar algumas receitas? E o melhor, sem peso na consciência.

A Páscoa sem chocolate pode ser um pesadelo para aqueles que estão se adaptando a uma alimentação mais saudável ou em busca da perda de peso. Mas, ao contrário do que muitos pensam, ele pode ser saboroso e ter ingredientes saudáveis e nutritivos e que até ajudam a se manter em dia com a balança.

Marcela Mendes, nutricionista do Mundo Verde, ensina receitas com chocolate para comer sem culpa.

Trufas de chocolate

Ingredientes:

1 colher de sopa de pasta de amêndoas sem açúcar;

1/2 xí­cara de chá de chocolate 70% cacau picado;

1 colher de sopa de iogurte natural sem açúcar;

2 colheres de sopa de Cacau em pó.

Modo de fazer:

Leve o chocolate para derreter em banho-maria. Após derreter, retire do fogo e acrescente o iogurte, a pasta e misture completamente. Leve a geladeira até que esfrie bem e fique mais endurecido. Retire e faça pequena bolinhas, em formato de trufas. Polvilhe com cacau em pó e sirva.

Brigadeiro com Nibs

Tradicional, o brigadeiro tem o seu lugar no cardápio da família brasileira. Crédito: Divulgação

Ingredientes:

1 colher de sopa de cacau em pó;

3 colheres de sopa de leite de coco em pó;

1 xícara de chá de água;

1 colher de sopa de adoçante Xilitol;

Nibs de cacau orgânico a gosto.

Modo de fazer:

Leve todos os ingredientes para uma frigideira e em fogo baixo, vá mexendo até que fique cremoso. Tire do fogo, mexa novamente e retorne ao fogo. Vá fazendo este processo, até o ponto de brigadeiro. Retire do fogo, deixe esfriar e polvilhe com nibs de cacau orgânico.

Mousse de chocolate low carb

Mousse com claras é a novidade. Crédito: Divulgação

Ingredientes:

100g de chocolate amargo 70% cacau sem açúcar;

3 claras orgânicas.

Modo de preparo:

Bater as claras em neve, até o ponto mais firme. Coloque o chocolate no microondas por 30 minutos (cuidado, para não queimar, isso depende da potência do aparelho). Misture o chocolate derretido com as claras em neve. Misture com cuidado, até que fique homogêneo. Coloque em recipientes individuais, leve para geladeira por 2h e antes de servir rale chocolate por cima.

Suflê de Creme de avelã sem adição de açúcar

É de dar água na boca. Crédito: Divulgação

Ingredientes:

2 ovos orgânicos;

145g de creme de avelã sem açúcar.

Modo de preparo:

Misture as gemas com o creme de avelã até formar uma mistura homogênea e esquente por 10 segundos no microondas. Bata as claras em neve e incorpore-as na mistura. Coloque em uma forma pequena untada com manteiga e cacau e asse por 15 minutos no forno pré aquecido a 220°C.