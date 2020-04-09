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É Páscoa

4 receitas de páscoa para comer sem culpa

Chocolate pode sim. Nutricionistas dá dicas e passo a passo para fazer versões mais saudáveis de receitinhas com chocolate para você testar nessa páscoa e se jogar sem peso na consciência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 14:10

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 14:10

chocolate
Tem mousse, brigadeiro e até receita com creme de avelã. Crédito: Divulgação
Todo mundo em casa e a a chegada da páscoa enche os lares de alegria, fé e doçura. Ao leite, com recheio, amargo, crocante e mais mil e uma opções de combinações, cores e sabores, o chocolate é uma paixão mundial. Que tal aproveitar o tempo livre da quarentena pra testar algumas receitas? E o melhor, sem peso na consciência. 
A Páscoa sem chocolate pode ser um pesadelo para aqueles que estão se adaptando a uma alimentação mais saudável ou em busca da perda de peso. Mas, ao contrário do que muitos pensam, ele pode ser saboroso e ter ingredientes saudáveis e nutritivos e que até ajudam a se manter em dia com a balança.
Marcela Mendes, nutricionista do Mundo Verde, ensina receitas com chocolate para comer sem culpa.

Trufas de chocolate

Ingredientes:
1 colher de sopa de pasta de amêndoas sem açúcar;
1/2 xí­cara de chá de chocolate 70% cacau picado;
1 colher de sopa de iogurte natural sem açúcar;
2 colheres de sopa de Cacau em pó.
Modo de fazer:
Leve o chocolate para derreter em banho-maria. Após derreter, retire do fogo e acrescente o iogurte, a pasta e misture completamente. Leve a geladeira até que esfrie bem e fique mais endurecido. Retire e faça pequena bolinhas, em formato de trufas. Polvilhe com cacau em pó e sirva.

Brigadeiro com Nibs

chocolate
Tradicional, o brigadeiro tem o seu lugar no cardápio da família brasileira. Crédito: Divulgação
Ingredientes:
1 colher de sopa de cacau em pó;
3 colheres de sopa de leite de coco em pó;
1 xícara de chá de água;
1 colher de sopa de adoçante Xilitol;
Nibs de cacau orgânico a gosto.
Modo de fazer:
Leve todos os ingredientes para uma frigideira e em fogo baixo, vá mexendo até que fique cremoso. Tire do fogo, mexa novamente e retorne ao fogo. Vá fazendo este processo, até o ponto de brigadeiro. Retire do fogo, deixe esfriar e polvilhe com nibs de cacau orgânico.

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Mousse de chocolate low carb

chocolate
Mousse com claras é a novidade. Crédito: Divulgação
Ingredientes:
100g de chocolate amargo 70% cacau sem açúcar;
3 claras orgânicas.
Modo de preparo:
Bater as claras em neve, até o ponto mais firme. Coloque o chocolate no microondas por 30 minutos (cuidado, para não queimar, isso depende da potência do aparelho). Misture o chocolate derretido com as claras em neve. Misture com cuidado, até que fique homogêneo. Coloque em recipientes individuais, leve para geladeira por 2h e antes de servir rale chocolate por cima.

Suflê de Creme de avelã sem adição de açúcar

chocolate
É de dar água na boca. Crédito: Divulgação
Ingredientes:
2 ovos orgânicos;
145g de creme de avelã sem açúcar.
Modo de preparo:
Misture as gemas com o creme de avelã até formar uma mistura homogênea e esquente por 10 segundos no microondas. Bata as claras em neve e incorpore-as na mistura. Coloque em uma forma pequena untada com manteiga e cacau e asse por 15 minutos no forno pré aquecido a 220°C.
Aproveite o tempo livre do isolamento pra testar as receitas e fique bem, fique em casa.

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