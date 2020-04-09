Confira como foi o Amigo Choco virtual da equipe da Revista.ag

Mariana Perini mostra o coelho de chocolate que ganhou da Chocolateria Brasil no amigo choco virtual da Revista.ag Crédito: Arquivo pessoal

Na Páscoa marcada pelo lema #fiqueemcasa, a gente faz o que pode para celebrar! Como um amigo choco virtual! Mandar um chocolate para um amigo querido traz aquele carinho ao coração, tão importante num momento tenso como o que estamos vivendo nesta quarentena.

Felizmente, as lojas se prepararam para enfrentar esse desafio e adaptaram suas vendas para aplicativos de delivery, operação de pagamento sem contato via Picpay e atendendo ainda por WhatsApp.

Então, ficou fácil fazer o presente chegar até a casa do amigo secreto. A gente da Revista.ag entrou na brincadeira! E deu supercerto!

Contamos com a parceria de marcas capixabas como a Espírito Cacau, a Le Chocolatier, a Chocolateria Brasil, além da confeiteira Edna Jabour, que enviaram seus chocolates para que nossa equipe fizesse o troca-troca.

Ovo de colher

O nosso repórter Gui Sillva tirou a colunista Renata Rasseli e mandou pra ela um lindo ovo de colher da Edna Jabour, recheado com bombons e morangos. Edna está com um cardápio também recheadíssimo para a Páscoa, com entregas de doces e salgados em toda a Grande Vitória.

Renata Rasseli e o ovo de Páscoa da Edna Jabour que ganhou no amigo choco virtual da Revista.ag Crédito: Arquivo pessoal

O ovo de páscoa feito pela Edna Jabour que a Renata Rasseli ganhou no amigo choco virtual da Revista.ag Crédito: Arquivo pessoal

A Rê tirou a nossa estagiária Cássia Rocha, que ganhou um kit da Le Chocolatier com ovo chocolate ao leite trufado de caramelo, kit caça aos ovos meio amargo e CD feliz páscoa chocolate sem adição de açúcar.

A estagiária da Revista.ag, Cássia Rocha, mostra o kit da Le Chocolatier que ganhou no Amigo Choco Crédito: Arquivo pessoal

E foi a Cássia que tirou o Gui, mandando pra casa dele um outro kit de Le Chocolatier repleto de delícias, como um ovo double crocante de chocolate ao leite e branco e o kit caça aos ovos meio amargo e sem açúcar.

Guilherme Sillva mostra o ovo da Le Chocolatier que ganhou no amigo choco virtual da Revista.ag Crédito: Arquivo pessoal

Guilherme Sillva mostra o ovo da Le Chocolatier que ganhou no amigo choco virtual da Revista.ag Crédito: Arquivo pessoal

A Le Chocolatier está investindo pesado na Páscoa e, com criatividade, reinventou a forma de presentear nesta data doce. Com a autorização do governo do Estado para a reabertura das lojas, ela montou ainda um esquema de vendas por drive thru no estacionamento do Shopping Vitória, onde tem sua loja, permitindo que o cliente compre seus chocolates sem sair do carro.

Paula Stange, nossa repórter de Saúde e Bem-Estar, tirou a editora Mariana Perini, que ganhou um coelhão da Chocolateria Brasil, com 100% de chocolate belga, com mini ovos recheados e mini coelhos.

Mariana Perini mostra o coelho de chocolate que ganhou da Chocolateria Brasil no amigo choco virtual da Revista.ag Crédito: Arquivo pessoal

A Chocolateria, com loja na Praia do Canto, em Vitória, também está aceitando encomendas pelo WhatsApp ou via aplicativo de entrega.

Mari, olha só, também tirou a Paula e mandou pra casa dela um ovo da Espírito Cacau, com 55% de cacau e recheio de nougat, que é o chocolate com castanha de caju. E a lembrança foi ainda com uma caixinha cheia de mini barras de chocolate. A Espírito Cacau também é uma empresa capixaba e tem uma loja na Praia do Canto, em Vitória, mas está entregando todos os seus produtos por meio de três aplicativos.

O ovo que a repórter Paula Stange ganhou da Espírito Cacau no amigo choco virtual da Revista.ag Crédito: Arquivo pessoal