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Quiz

Torta capixaba: teste seus conhecimentos sobre o prato

Você sabe o que está por trás dessa receita tão tradicional no ES? Responda seis perguntas sobre a combinação que tão bem representa a Ilha de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 18:26

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 18:26

Torta capixaba da Confeitaria Monza
Crédito: Aline Montebeller/Divulgação
Já estamos na época em que a torta capixaba é o prato mais desejado de Norte a Sul do Estado. Mas você, nascido aqui ou não, sabe o que está por trás dessa receita tão tradicional? Preparamos um teste para colocar à prova seus conhecimentos sobre a combinação que tão bem representa a Ilha de Vitória. 
Para participar do quiz, é só clicar na resposta que considera correta, aguardar pela próxima pergunta e conferir a pontuação no final. E se ainda não garantiu sua torta capixaba, é só clicar aqui para conferir as opções de encomenda e delivery em mais de 30 restaurantes, padarias e supermercados do Espírito Santo. Também há venda por drive-thru em um restaurante da Grande Vitória.

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