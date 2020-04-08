Torta capixaba: teste seus conhecimentos sobre o prato

Já estamos na época em que a torta capixaba é o prato mais desejado de Norte a Sul do Estado. Mas você, nascido aqui ou não, sabe o que está por trás dessa receita tão tradicional? Preparamos um teste para colocar à prova seus conhecimentos sobre a combinação que tão bem representa a Ilha de Vitória.
Para participar do quiz, é só clicar na resposta que considera correta, aguardar pela próxima pergunta e conferir a pontuação no final. E se ainda não garantiu sua torta capixaba, é só clicar aqui para conferir as opções de encomenda e delivery em mais de 30 restaurantes, padarias e supermercados do Espírito Santo. Também há venda por drive-thru em um restaurante da Grande Vitória.