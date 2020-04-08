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Vitória e Vila Velha

Torta capixaba será vendida por drive-thru em ação solidária

Restaurante fará venda beneficente do prato nesta sexta-feira (10), nos estacionamentos de suas lojas, para doar cestas básicas a idosos da Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 15:28

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 15:28

Data: 23/03/2015 - Torta Capixaba do Ilha do Caranguejo - Editoria: Prazer & Cia - Foto: Divulgação - GZ
Torta capixaba do restaurante Ilha do Caranguejo Crédito: Ilha do Caranguejo/Divulgação
Prato mais tradicional da Semana Santa no Espírito Santo, a torta capixaba passa por adaptações para chegar à mesa este ano, em plena pandemia de coronavírusAlém das mudanças no Festival da Torta Capixaba da Ilha das Caieiras, que terá apenas delivery, um restaurante com lojas em Vitória e Vila Velha venderá suas tortas pela primeira vez por drive thru, em uma campanha para doação de cestas básicas a idosos da região metropolitana.
O restaurante responsável pela campanha é o Ilha do Caranguejo, especializado em frutos do mar. Em 2015, a casa se propôs a confeccionar a maior torta capixaba do mundo, pesando aproximadamente meia tonelada. Nesta sexta-feira (10), fará uma nova ação especial, o primeiro drive-thru de torta capixaba, das 10h às 16h, nos estacionamentos de suas duas unidades: a do shopping Boulevard (Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha), e a de Jardim Camburi (Rua Alcino Pereira Neto, 570, Vitória). 

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PANELA DE BARRO INCLUSA

As versões disponíveis no drive-thru solidário são a tradicional (com mariscos), a de bacalhau e a torta sem sururu, todas de 1 kg e a  R$ 129, já com uma panela de barro inclusa. A cada duas tortas vendidas, será doada uma cesta básica a um asilo de idosos. A instituição que receberá as cestas arrecadadas com as vendas ainda não foi divulgada pelos organizadores.
Preparamos um guia com opções para encomenda e pronta-entrega da torta capixaba em diversos restaurantes, padarias e supermercados da Grande Vitória. Clique aqui para conhecer as opções e garantir a sua.  

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