Torta capixaba será vendida por drive-thru em ação solidária

O restaurante responsável pela campanha é o Ilha do Caranguejo, especializado em frutos do mar. Em 2015, a casa se propôs a confeccionar a maior torta capixaba do mundo, pesando aproximadamente meia tonelada. Nesta sexta-feira (10), fará uma nova ação especial, o primeiro drive-thru de torta capixaba, das 10h às 16h, nos estacionamentos de suas duas unidades: a do shopping Boulevard (Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha), e a de Jardim Camburi (Rua Alcino Pereira Neto, 570, Vitória).

As versões disponíveis no drive-thru solidário são a tradicional (com mariscos), a de bacalhau e a torta sem sururu, todas de 1 kg e a R$ 129, já com uma panela de barro inclusa. A cada duas tortas vendidas, será doada uma cesta básica a um asilo de idosos. A instituição que receberá as cestas arrecadadas com as vendas ainda não foi divulgada pelos organizadores.