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Semana Santa

Festival da Torta Capixaba da Ilha das Caieiras terá delivery por app

Principal evento gastronômico da comunidade acontecerá somente com entregas em domicílio, entre os dias 9 e 12 de abril

Publicado em 25 de Março de 2020 às 16:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 16:19
Torta capixaba servida no restaurante Moqueca do Geraldo, em Manguinhos
Torta capixaba Crédito: Edson Chagas/Arquivo
Selo para campanha apoie o capixaba - empreendedores
Crédito:
Como forma de evitar aglomerações e prevenir a população do contágio pelo novo coronavírus, algumas tradições gastronômicas precisaram ser revistas. Uma delas é o Festival da Torta Capixaba, na Ilha das Caieiras, que mesmo não acontecendo de forma presencial este ano, ganhará um novo formato, on-line, em que todos os pratos serão entregues na casa dos consumidores por meio de um aplicativo capixaba de delivery, entre os dias 9 e 12 de abril.
Festival da Torta Capixaba da Ilha das Caieiras terá delivery por app
A iniciativa surgiu de uma parceria entre a Prefeitura de Vitória, a Associação de Pescadores, Marisqueiros e Desfiadeiras de Siri da Ilha das Caieiras, o Movimento Comunitário de Moradores da Ilha das Caieiras e o aplicativo Shipp. Ao todo, participarão do evento 31 expositores e 9 restaurantes da Ilha das Caieiras, que estarão funcionando para entregas em uma área especial do aplicativo, disponível para IOS e Android. 

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"Como a orientação é para as pessoas evitarem sair de casa, muitas terão dificuldade de encontrar os ingredientes para o preparo da torta. Desse modo, o aplicativo é uma alternativa para que o público possa conferir os pratos do festival", destaca o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Leonardo Krohling.

ESPERANÇA PARA A COMUNIDADE

A vice-presidente da Associação de Pescadores, Marisqueiros e Desfiadeiras de Siri da Ilha das Caieiras, Simone Leal, destacou que toda a matéria-prima para confecção das tortas já estava garantida para a data e que a parceria trouxe esperança para as dezenas de famílias que dependem do evento. 
"Além de ajudar a comunidade, que amargaria grandes prejuízos com o cancelamento do evento, a iniciativa representa um grande passo para o futuro, que é a utilização da tecnologia a favor da comunidade. Estamos muito confiantes e preparados para atender os milhares de capixabas que não abrem mão dos pratos tradicionais da Semana Santa", comemora.
*Com informações da PMV

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