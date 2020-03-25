Confira lista de negócios capixabas que estão funcionando durante a quarentena

Restaurante na Grande Vitória Crédito: Arquivo/AG

Empreendedores capixabas Crédito: Divulgação

Desde o dia 25 de março, a Rede Gazeta iniciou uma campanha de apoio a empreendedores, comércios, artistas e agentes da cultura do Espírito Santo que estão trabalhando durante a quarentena. A ideia é divulgar serviços e produtos capixabas, assim como compartilhar novas e boas práticas criadas pelos profissionais de diversas áreas diante da pandemia do novo coronavírus

A paralisação de shoppings, academias, parques, comércios de rua, boates e centros de evento, como medidas de contenção à pandemia, traz reflexos ainda incertos para a economia do Estado. Segundo o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, a campanha Apoie Empreendedores Capixabas é uma contribuição da Rede para que os impactos econômicos sejam, em certa medida, mais suaves.

Temos uma cadeia produtiva de empreendedores individuais, micro e pequenos empresários que é fortemente impactada por esta crise. Estamos vendo, lá fora, como os hábitos das pessoas mudaram e o quanto esse período de isolamento social é necessário, porém cruel com a cadeia produtiva. Queremos promover essas marcas, incentivar o capixaba a, mesmo em casa, consumir e fazer girar a economia do Estado, pondera Marcello.

VENDAS ON-LINE OU DELIVERY

A solução encontrada por muitos trabalhadores para sobreviverem foi o serviço de entrega, com a ajuda de aplicativos e das redes sociais. Mesmo assim, profissionais têm encontrado dificuldades para divulgação de seus negócios, até porque muitos não investiam em marketing on-line antes.

Os serviços de delivery cresceram diante da quarentena do coronavírus Crédito: Freepik

Diante disso, é importante que todos se apoiem para que a crise do coronavírus seja minimizada, já que ela pode eliminar muitas empresas e empregos. Neste momento, devemos seguir, em primeiro lugar, as orientações para nos proteger e, ao consumir e nos entreter, dar preferência a marcas, empreendedores, comerciantes e artistas capixabas (veja lista no final da matéria).

Caso queira fazer parte de nosso guia de divulgação, preencha este formulário . Se for um estabelecimento do setor de gastronomia, envie as informações para o e-mail [email protected] ou por direct no Instagram @comerecontar

Se tiver colocado alguma ideia nova em prática para alavancar seus negócios, conte para nós e compartilhe com outros capixabas que também precisam driblar essa crise.

O guia está disponível logo abaixo e a divulgação dos empreendedores e estabelecimentos está sendo feita também no site da Rede Gazeta e nas redes sociais de seus veículos de comunicação.

AS MARCAS QUE ESTÃO AGINDO PARA SUPERAR A CRISE

GASTRONOMIA (APENAS ESTABELECIMENTOS)

Restaurantes também estão apostando no serviço delivery Crédito: Pixabay

Cozinha italiana e pizza

M Burger & Pizza - entrega de fast food. O horário de atendimento é de domingo a domingo das 11h às 00h. Informações: (27) 99513-5676 -(27) 99937-5174 - (27) 3361-2590.

- entrega de fast food. O horário de atendimento é de domingo a domingo das 11h às 00h. Informações: (27) 99513-5676 -(27) 99937-5174 - (27) 3361-2590. Cantina dItália - Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6350.

- Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6350. Cantina Fiorentina do Mario - Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-5797.

- Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-5797. Oriundi Ristorante - Santa Lúcia, Vitória. Delivery: Shipp.

Santa Lúcia, Vitória. Delivery: Shipp. Spaghetti&Cia - Pedidos para viagem no (27) 3324-8866 (Vitória) e (27) 3299-6125 (Vila Velha). Delivery: Shipp.

- Pedidos para viagem no (27) 3324-8866 (Vitória) e (27) 3299-6125 (Vila Velha). Delivery: Shipp. La Musa - Praia do Canto, Vitória. Pedidos para viagem no (27) 3441-9523. Delivery: Shipp.

- Praia do Canto, Vitória. Pedidos para viagem no (27) 3441-9523. Delivery: Shipp. Preferito e Forneria Preferito - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 3066-6194, 3535-1005 ou iFood.

- Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 3066-6194, 3535-1005 ou iFood. Pizzaria e Hamburgueria Encontro - Jacaraípe, Serra. (27) 99727-2444.Pizzaria N1 - Porto de Cariacica. (27) 99981-3538 e 3284-5744.

- Jacaraípe, Serra. (27) 99727-2444.Pizzaria N1 - Porto de Cariacica. (27) 99981-3538 e 3284-5744. Kibrazão - Campo Grande, Cariacica. (27) 3336-6468. Itapuã, Vila Velha. (27) 99601-1013.

Campo Grande, Cariacica. (27) 3336-6468. Itapuã, Vila Velha. (27) 99601-1013. King Kone - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: iFood, Shipp, Uber Eats, Rappi.Pizzaria Tio Pedro - Laranjeiras, Serra. (27) 3328-3795 e 99285-3134.

Jardim da Penha, Vitória. Delivery: iFood, Shipp, Uber Eats, Rappi.Pizzaria Tio Pedro - Laranjeiras, Serra. (27) 3328-3795 e 99285-3134. Salsa Pizzaria - Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677. Delivery: iFood e Shipp.

- Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677. Delivery: iFood e Shipp. Don Camaleone - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 3325-2995 e 3058-1363.

- Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 3325-2995 e 3058-1363. Vila Rusticana - Praia da Costa, Vila Velha. Pedidos para viagem: (27) 3534-3225. Delivery: iFood.

- Praia da Costa, Vila Velha. Pedidos para viagem: (27) 3534-3225. Delivery: iFood. Disk Pizza Paulista - Jardim da Penha, Vitória. (27) 3200-3911.

- Jardim da Penha, Vitória. (27) 3200-3911. Figata - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 99668-4451 e iFood.

Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 99668-4451 e iFood. Red Elephant - Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.

Cozinha argentina e parrilla

Argento Parrilla - delivery de cardápios executivos, tradicionais, empanados e hambúrguer. O horário de atendimento é de 11h às 20h. Informações: (27) 3324-6033.

- delivery de cardápios executivos, tradicionais, empanados e hambúrguer. O horário de atendimento é de 11h às 20h. Informações: (27) 3324-6033. La Dolina - Bairro República, Vitória. (27) 3207-7944. Delivery: iFood e Shipp.

- Bairro República, Vitória. (27) 3207-7944. Delivery: iFood e Shipp. Cleaver Meat Pub - Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood e Whatsapp (27) 99522-9929.

- Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood e Whatsapp (27) 99522-9929. Don Fito Empanadas Argentinas - Venda de empanadas, incluindo combo com chumichurri. Atendimento por WhatsApp: (27) 99527-9912 e vendas pelos aplicativos: Uber Eats e iFood.

Comida mexicana

Los Chicos - entrega de comida mexicana. O horário de atendimento é de terça a domingo das 18h30 às 23h. Informações: 27 3207-7147.

Comida saudável

La Vitta - delivery de comida saudável. O horário de atendimento é de segunda a domingo das 11h às 15h e 18h às 21h30. Informações: (27) 3026-0200.

- delivery de comida saudável. O horário de atendimento é de segunda a domingo das 11h às 15h e 18h às 21h30. Informações: (27) 3026-0200. Só Orgânicos - entrega de alimentos orgânicos. O horário de atendimento é de segunda a sexta das 09h às 19h e sábado das 09h às 15h. Informações: (27) 3324-3392.

Cozinha vegana

Mãe Divina - Olaria, Vila Velha. Delivery: Shipp.

Frutos do mar

Coco Bambu - delivery referência em Frutos do mar, camarão, lagosta, peixes, carnes, saladas, à parmegiana. O horário de atendimento é das 11h às 20h Informações: (27) 99664-9100 e (27) 3141-9100.

Cozinha brasileira

Casa do Cervejeiro - entrega de comida variada. O horário de atendimento é de terça a sábado das 10h às 22h e domingo das 09h às 19h. Informações: 27 3315-5891 e 27 99502-5565

- entrega de comida variada. O horário de atendimento é de terça a sábado das 10h às 22h e domingo das 09h às 19h. Informações: 27 3315-5891 e 27 99502-5565 Noz Comida Afetiva - Jardim da Penha, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 99719-6394. Delivery: Shipp.

- Jardim da Penha, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 99719-6394. Delivery: Shipp. Gabê Family Food - Santa Lúcia, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 99602-2070. Delivery: iFood.

- Santa Lúcia, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 99602-2070. Delivery: iFood. Kabécos Restaurante - Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-7083 e 99740-7083.

Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-7083 e 99740-7083. Panela Capixaba - Enseada do Suá, Horto Mercado, Vitória. (27) 3225-1506.

Regina Maris - Itapuã, Vila Velha. (27) 3299-0897.

- Itapuã, Vila Velha. (27) 3299-0897. Restaurante Castelinho - Bairro República, Vitória. (27) 2104-1777.

- Bairro República, Vitória. (27) 2104-1777. Restaurante Nona Lú - Itapuã, Vila Velha. (27) 99960-9460.

- Itapuã, Vila Velha. (27) 99960-9460. Tempero Caseir o - Chácara Parreiral, Serra. (27) 99739-3410.

o - Chácara Parreiral, Serra. (27) 99739-3410. Dona Chica Culinária Nordestina - Morada de Laranjeiras, Serra. (27) 99521-1561 e 3243-0531.

- Morada de Laranjeiras, Serra. (27) 99521-1561 e 3243-0531. Bar do Pezão - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: (27) 99788-2995.

Jardim da Penha, Vitória. Delivery: (27) 99788-2995. Adorartte Self-service - Jardim Camburi, Vitória. (27) 99984-4743.

- Jardim Camburi, Vitória. (27) 99984-4743. Aloha - Mata da Praia, Vitória. Delivery: (27) 3026-1885 e 99299-0667.

Mata da Praia, Vitória. Delivery: (27) 3026-1885 e 99299-0667. Papa's Gourmet - Vila Capixaba, Cariacica. (27) 99856-3035.

Vila Capixaba, Cariacica. (27) 99856-3035. Divino Botequim - Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440. Delivery: iFood.

Cozinha contemporânea

Soeta - Praia do Canto, Vitória. Pedidos para viagem e delivery nas redondezas: (27) 98875-1032 e 3026-4433.

Cozinha oriental

Tobayo Asian Food - Enseada do Suá, Vitória. (27) 3024-0605.Yahoo - Jardim Camburi, Vitória. (27) 3237-2260.

- Enseada do Suá, Vitória. (27) 3024-0605.Yahoo - Jardim Camburi, Vitória. (27) 3237-2260. Banzai - Praia do Canto, Vitória. (27) 3010-8888. Delivery: iFood e vendas pelo site.

- Praia do Canto, Vitória. (27) 3010-8888. Delivery: iFood e vendas pelo site. Sushi Trip - Vitória. (27) 3022-2223 e vendas pelo site.

- Vitória. (27) 3022-2223 e vendas pelo site. Japa San - Praia da Costa, Vila Velha. Pedidos para viagem e delivery: (27) 3535-4004.

- Praia da Costa, Vila Velha. Pedidos para viagem e delivery: (27) 3535-4004. China in Box - Vitória. (27) 3200-3828.

Café, lanches e doces

Monza - Padaria e Confeitaria - entrega de em toda Grande Vitória. O horário de atendimento é de segunda à sexta de 06h às 21h30. Informações: (27) 99236-9900.

- Padaria e Confeitaria - entrega de em toda Grande Vitória. O horário de atendimento é de segunda à sexta de 06h às 21h30. Informações: (27) 99236-9900. Caffè Lorenzon - entrega de segunda a domingo das 11h às 20h. Informações: (27) 3535-3602.

- entrega de segunda a domingo das 11h às 20h. Informações: (27) 3535-3602. Amor com Açúcar Pâtisserie - delivery de segunda a domingo das 13h às 18h. Informações: (27) 3534-5136 e (27) 99718-1930.

- delivery de segunda a domingo das 13h às 18h. Informações: (27) 3534-5136 e (27) 99718-1930. Route's Burger - Jardim Camburi, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 3376-4399 e 99666-2966. Delivery: iFood, Uber Eats e Shipp.

Jardim Camburi, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 3376-4399 e 99666-2966. Delivery: iFood, Uber Eats e Shipp. Chocolateria Brasil - Praia do Canto, Vitória. Encomendas: (27) 99507-3130. Delivery: Shipp.

- Praia do Canto, Vitória. Encomendas: (27) 99507-3130. Delivery: Shipp. Foodies Burger - Jardim da Penha, Jardim Camburi e Praia do Canto, Vitória. Pedidos para viagem e delivery: Shipp.

- Jardim da Penha, Jardim Camburi e Praia do Canto, Vitória. Pedidos para viagem e delivery: Shipp. Avelã Gelateria - Mata da Praia, Vitória. Delivery: iFood e Uber Eats.

Mata da Praia, Vitória. Delivery: iFood e Uber Eats. Gol Burger - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: Shipp.

Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: Shipp. Kaffa Cafeteria - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: Shipp.

- Jardim da Penha, Vitória. Delivery: Shipp. Café Bamboo - Praia do Canto, Vitória. Delivery e pedidos para viagem: (27) 3315-9204 e Shipp.

- Praia do Canto, Vitória. Delivery e pedidos para viagem: (27) 3315-9204 e Shipp. Reserva do Açaí - Jardim da Penha, Vitória. (27) 3376-3637 e 99714-9261.

Jardim da Penha, Vitória. (27) 3376-3637 e 99714-9261. The Tasty Burger - Serra. (27) 99908-5051 e 3066-5051.Villa 54

Serra. (27) 99908-5051 e 3066-5051.Villa 54 Hamburgueria - Campo Grande, Cariacica. (27) 99809-4900.

- Campo Grande, Cariacica. (27) 99809-4900. Sfiheria - Jardim da Penha, Vitória. (27) 3325-5566 e 3062-5566.

Jardim da Penha, Vitória. (27) 3325-5566 e 3062-5566. Hamburgão - Jardim Camburi, Vitória. (27) 3237-2252 e 99952-4882.

Colina Burguers - Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99999-1477.

Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99999-1477. Urbanos Burgers - Vitória e Vila Velha. Delivery: iFood, Shipp e Uber Eats.

TODOS OS DEMAIS SETORES