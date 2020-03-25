Confira lista de negócios capixabas que estão funcionando durante a quarentena

Desde o dia 25 de março, a Rede Gazeta iniciou uma campanha de apoio a empreendedores, comércios, artistas e agentes da cultura do Espírito Santo que estão trabalhando durante a quarentena. A ideia é divulgar serviços e produtos capixabas, assim como compartilhar novas e boas práticas criadas pelos profissionais de diversas áreas diante da pandemia do novo coronavírus.
A paralisação de shoppings, academias, parques, comércios de rua, boates e centros de evento, como medidas de contenção à pandemia, traz reflexos ainda incertos para a economia do Estado. Segundo o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, a campanha Apoie Empreendedores Capixabas é uma contribuição da Rede para que os impactos econômicos sejam, em certa medida, mais suaves.
Temos uma cadeia produtiva de empreendedores individuais, micro e pequenos empresários que é fortemente impactada por esta crise. Estamos vendo, lá fora, como os hábitos das pessoas mudaram e o quanto esse período de isolamento social é necessário, porém cruel com a cadeia produtiva. Queremos promover essas marcas, incentivar o capixaba a, mesmo em casa, consumir e fazer girar a economia do Estado, pondera Marcello.
VENDAS ON-LINE OU DELIVERY
A solução encontrada por muitos trabalhadores para sobreviverem foi o serviço de entrega, com a ajuda de aplicativos e das redes sociais. Mesmo assim, profissionais têm encontrado dificuldades para divulgação de seus negócios, até porque muitos não investiam em marketing on-line antes.
Diante disso, é importante que todos se apoiem para que a crise do coronavírus seja minimizada, já que ela pode eliminar muitas empresas e empregos. Neste momento, devemos seguir, em primeiro lugar, as orientações para nos proteger e, ao consumir e nos entreter, dar preferência a marcas, empreendedores, comerciantes e artistas capixabas (veja lista no final da matéria).
Caso queira fazer parte de nosso guia de divulgação, preencha este formulário. Se for um estabelecimento do setor de gastronomia, envie as informações para o e-mail [email protected] ou por direct no Instagram @comerecontar.
Se tiver colocado alguma ideia nova em prática para alavancar seus negócios, conte para nós e compartilhe com outros capixabas que também precisam driblar essa crise.
O guia está disponível logo abaixo e a divulgação dos empreendedores e estabelecimentos está sendo feita também no site da Rede Gazeta e nas redes sociais de seus veículos de comunicação.
AS MARCAS QUE ESTÃO AGINDO PARA SUPERAR A CRISE
GASTRONOMIA (APENAS ESTABELECIMENTOS)
Cozinha italiana e pizza
- M Burger & Pizza - entrega de fast food. O horário de atendimento é de domingo a domingo das 11h às 00h. Informações: (27) 99513-5676 -(27) 99937-5174 - (27) 3361-2590.
- Cantina dItália - Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6350.
- Cantina Fiorentina do Mario - Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-5797.
- Oriundi Ristorante - Santa Lúcia, Vitória. Delivery: Shipp.
- Spaghetti&Cia - Pedidos para viagem no (27) 3324-8866 (Vitória) e (27) 3299-6125 (Vila Velha). Delivery: Shipp.
- La Musa - Praia do Canto, Vitória. Pedidos para viagem no (27) 3441-9523. Delivery: Shipp.
- Preferito e Forneria Preferito - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 3066-6194, 3535-1005 ou iFood.
- Pizzaria e Hamburgueria Encontro - Jacaraípe, Serra. (27) 99727-2444.Pizzaria N1 - Porto de Cariacica. (27) 99981-3538 e 3284-5744.
- Kibrazão - Campo Grande, Cariacica. (27) 3336-6468. Itapuã, Vila Velha. (27) 99601-1013.
- King Kone - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: iFood, Shipp, Uber Eats, Rappi.Pizzaria Tio Pedro - Laranjeiras, Serra. (27) 3328-3795 e 99285-3134.
- Salsa Pizzaria - Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677. Delivery: iFood e Shipp.
- Don Camaleone - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 3325-2995 e 3058-1363.
- Vila Rusticana - Praia da Costa, Vila Velha. Pedidos para viagem: (27) 3534-3225. Delivery: iFood.
- Disk Pizza Paulista - Jardim da Penha, Vitória. (27) 3200-3911.
- Figata - Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 99668-4451 e iFood.
- Red Elephant - Praia do Canto, Vitória. Delivery: Shipp.
Cozinha argentina e parrilla
- Argento Parrilla - delivery de cardápios executivos, tradicionais, empanados e hambúrguer. O horário de atendimento é de 11h às 20h. Informações: (27) 3324-6033.
- La Dolina - Bairro República, Vitória. (27) 3207-7944. Delivery: iFood e Shipp.
- Cleaver Meat Pub - Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood e Whatsapp (27) 99522-9929.
- Don Fito Empanadas Argentinas - Venda de empanadas, incluindo combo com chumichurri. Atendimento por WhatsApp: (27) 99527-9912 e vendas pelos aplicativos: Uber Eats e iFood.
Comida mexicana
Los Chicos - entrega de comida mexicana. O horário de atendimento é de terça a domingo das 18h30 às 23h. Informações: 27 3207-7147.
Comida saudável
- La Vitta - delivery de comida saudável. O horário de atendimento é de segunda a domingo das 11h às 15h e 18h às 21h30. Informações: (27) 3026-0200.
- Só Orgânicos - entrega de alimentos orgânicos. O horário de atendimento é de segunda a sexta das 09h às 19h e sábado das 09h às 15h. Informações: (27) 3324-3392.
Cozinha vegana
Mãe Divina - Olaria, Vila Velha. Delivery: Shipp.
Frutos do mar
Coco Bambu - delivery referência em Frutos do mar, camarão, lagosta, peixes, carnes, saladas, à parmegiana. O horário de atendimento é das 11h às 20h Informações: (27) 99664-9100 e (27) 3141-9100.
Cozinha brasileira
- Casa do Cervejeiro- entrega de comida variada. O horário de atendimento é de terça a sábado das 10h às 22h e domingo das 09h às 19h. Informações: 27 3315-5891 e 27 99502-5565
- Noz Comida Afetiva - Jardim da Penha, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 99719-6394. Delivery: Shipp.
- Gabê Family Food - Santa Lúcia, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 99602-2070. Delivery: iFood.
- Kabécos Restaurante - Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-7083 e 99740-7083.
- Panela Capixaba - Enseada do Suá, Horto Mercado, Vitória. (27) 3225-1506.
- Regina Maris - Itapuã, Vila Velha. (27) 3299-0897.
- Restaurante Castelinho - Bairro República, Vitória. (27) 2104-1777.
- Restaurante Nona Lú - Itapuã, Vila Velha. (27) 99960-9460.
- Tempero Caseiro - Chácara Parreiral, Serra. (27) 99739-3410.
- Dona Chica Culinária Nordestina - Morada de Laranjeiras, Serra. (27) 99521-1561 e 3243-0531.
- Bar do Pezão - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: (27) 99788-2995.
- Adorartte Self-service - Jardim Camburi, Vitória. (27) 99984-4743.
- Aloha - Mata da Praia, Vitória. Delivery: (27) 3026-1885 e 99299-0667.
- Papa's Gourmet - Vila Capixaba, Cariacica. (27) 99856-3035.
- Divino Botequim - Jardim da Penha, Vitória. (27) 2142-4440. Delivery: iFood.
Cozinha contemporânea
Soeta - Praia do Canto, Vitória. Pedidos para viagem e delivery nas redondezas: (27) 98875-1032 e 3026-4433.
Cozinha oriental
- Tobayo Asian Food - Enseada do Suá, Vitória. (27) 3024-0605.Yahoo - Jardim Camburi, Vitória. (27) 3237-2260.
- Banzai - Praia do Canto, Vitória. (27) 3010-8888. Delivery: iFood e vendas pelo site.
- Sushi Trip - Vitória. (27) 3022-2223 e vendas pelo site.
- Japa San - Praia da Costa, Vila Velha. Pedidos para viagem e delivery: (27) 3535-4004.
- China in Box - Vitória. (27) 3200-3828.
Café, lanches e doces
- Monza - Padaria e Confeitaria - entrega de em toda Grande Vitória. O horário de atendimento é de segunda à sexta de 06h às 21h30. Informações: (27) 99236-9900.
- Caffè Lorenzon - entrega de segunda a domingo das 11h às 20h. Informações: (27) 3535-3602.
- Amor com Açúcar Pâtisserie - delivery de segunda a domingo das 13h às 18h. Informações: (27) 3534-5136 e (27) 99718-1930.
- Route's Burger - Jardim Camburi, Vitória. Pedidos para viagem: (27) 3376-4399 e 99666-2966. Delivery: iFood, Uber Eats e Shipp.
- Chocolateria Brasil - Praia do Canto, Vitória. Encomendas: (27) 99507-3130. Delivery: Shipp.
- Foodies Burger - Jardim da Penha, Jardim Camburi e Praia do Canto, Vitória. Pedidos para viagem e delivery: Shipp.
- Avelã Gelateria - Mata da Praia, Vitória. Delivery: iFood e Uber Eats.
- Gol Burger - Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: Shipp.
- Kaffa Cafeteria - Jardim da Penha, Vitória. Delivery: Shipp.
- Café Bamboo - Praia do Canto, Vitória. Delivery e pedidos para viagem: (27) 3315-9204 e Shipp.
- Reserva do Açaí - Jardim da Penha, Vitória. (27) 3376-3637 e 99714-9261.
- The Tasty Burger - Serra. (27) 99908-5051 e 3066-5051.Villa 54
- Hamburgueria - Campo Grande, Cariacica. (27) 99809-4900.
- Sfiheria - Jardim da Penha, Vitória. (27) 3325-5566 e 3062-5566.
- Hamburgão - Jardim Camburi, Vitória. (27) 3237-2252 e 99952-4882.
- Colina Burguers - Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99999-1477.
- Urbanos Burgers - Vitória e Vila Velha. Delivery: iFood, Shipp e Uber Eats.