A partir de R$ 69 o quilo

Torta capixaba por encomenda: veja lista com mais de 30 opções

Os pedidos do prato ícone da Semana Santa já estão a todo vapor nos restaurantes, padarias, supermecados e bufês que, ampliaram o serviço de entregas devido à quarentena
Redação de A Gazeta

03 abr 2020 às 06:00

Torta capixaba tradicional e seus ingredientes Crédito: Carlos Alberto Silva
Assim como a panela de barro e a moqueca, a torta capixaba é um dos principais símbolos culinários do Espírito Santo. Porém, mesmo famosa em todo o país e muito querida pelos fãs de frutos do mar, a receita é mais consumida em um período específico: durante ou às vésperas da Semana Santa.
Essa saborosa tradição mobiliza não só as famílias capixabas para seu preparo, na Sexta-feira da Paixão, mas também inúmeros restaurantes, padarias, supermercados e banqueteiros, que produzem o prato sob encomenda. Neste ano, a torta chegará às mesas adaptada à quarentena, com maior disponibilidade pelos serviços de entrega.
Até o Festival da Torta Capixaba, na Ilha das Caieiras, rendeu-se ao delivery, e as tortas de 31 desfiadeiras de siri e nove restaurantes da comunidade serão entregues via aplicativo. No restaurante Ilha do Caranguejo, a torta será vendida por drive-thru, em uma ação para arrecadar cestas básicas para idosos da Grande Vitória
Além do festival e do drive-thru, reunimos mais de 30 dicas de onde pedir a torta capixaba, nas versões tradicional (com todos os mariscos), de bacalhau com palmito, vegetariana e vegana, a partir de R$ 69 o quilo. Confira!

ONDE ENCOMENDAR EM VITÓRIA:

  • Festival da Torta Capixaba 2020 - Ilha das Caieiras
  • As tortas produzidas por 31 desfiadeiras de siri e 9 restaurantes da comunidade estarão disponíveis para pedidos e delivery no aplicativo Shipp, entre os dias 9 a 12 de abril. App disponível para IOS e Android.
Torta capixaba na Ilha das Caieiras, Vitória Crédito: Fernando Madeira
  • A Oca Bistrô
  • Torta com mariscos (R$ 94,60/1kg); de bacalhau e palmito (R$ 86/1kg); vegetariana, de repolho com cogumelos e palmito (R$ 75/1kg). Encomendas: (27) 99895-6110.
  • Cantina Fiorentina do Mario
  • Torta com mariscos (R$ 120/1 kg) e torta com bacalhau e palmito (R$ 130/1 kg). Encomendas: (27) 3227-5797 e 98138-6848, para delivery ou retirada.
  • Soeta 
  • Torta com mariscos (R$ 85/500g). Encomendas: até 11/04 no (27) 98875-1032. 
  • Balthazar 
  • Torta com bacalhau e palmito (R$ 150 para duas pessoas e R$ 270 para quatro). Encomendas: (27) 3026-1897 e 99807-9259.
  • Bar Copa 70 do David
  • Torta com mariscos (a partir de R$ 90/500g). Encomendas: (27) 99690-2003, até 07/04, para retirada. Delivery: iFood.
  • Casa da Ilha
  • Torta tradicional, com mariscos (R$ 109,90/1 kg) ou de bacalhau com palmito (R$ 89,90/1 kg). Encomendas e pronta-entrega, com delivery: (27) 99999-9945 e iFood.
  • Chef Daniel Castro
  • Torta com mariscos (R$ 125/1 kg); de palmito e bacalhau (R$ 125/1kg); vegetariana (R$ 89,90/1 kg). Encomendas: (27) 99262-9724 e 99275-7155, até 09/04. Entregas em Vitória.
  • Enseada Geraldinho
  • Torta com mariscos (R$ 209, serve de 4 a 6 pessoas). Encomendas: (27) 3324-6360, para retirada.
  • Gastrochef Eventos
  • Torta com mariscos ou com bacalhau e palmito (a partir de R$ 45/250g). Encomendas: (27) 99996-0694. Entrega e retirada.
  • Padaria Monte Líbano
  • Torta com bacalhau e palmito ou com bacalhau, palmito e camarão (R$ 99,50/1 kg). Encomendas: (27) 99292-5469 (Praia do Canto), 99292-8090 (Santa Lúcia), 99292-4141 (Jardim da Penha). Delivery nos finais de semana.
  • Confeitaria Monza
  • Torta com palmito e bacalhau ou com palmito, bacalhau e camarão (R$ 82,90/1 kg). Encomendas: (27) 99236-9900 e 3064-3754, até 08/04, com retirada nas lojas da rede ou entrega nos bairros Praia do Canto, Santa Lúcia e Jardim da Penha. Também pelo iFood.
Torta capixaba da Confeitaria Monza Crédito: Aline Montebeller/Divulgação
  • Neffa Buffet
  • Torta com mariscos (R$ 110/1 kg). Encomendas: (27) 99981-1144 e 99981-0818.
  • Panela Capixaba
  • Torta com mariscos (R$ 145/1 kg); de bacalhau com palmito (R$ 159/1 kg). Inclui panela de barro como brinde. Encomendas: (27) 3225-1506, para retirada. Delivery: iFood.
  • Pirão Restaurante
  • Torta com mariscos (R$ 160/800g); com bacalhau e palmito (R$ 200/800g). Encomendas: (27) 3227-1165 e 99309-9415. Delivery: Shipp.
  • Sol da Terra
  • Torta vegana (a partir de R$ 39,90/500g). Encomendas: (27) 99919-0257 e 3223-1205. Entregas em Vitória e Vila Velha. Aplicativo: iFood.
  • Ubuntu Quitutes (Museu Capixaba do Negro)
  • Torta com bacalhau e peixe (a partir de R$ 50/para duas pessoas); com mariscos (a partir de R$ 70/para duas pessoas). Disponíveis para pronta-entrega todos os dias a partir de 06/04. Encomendas: (27) 99752-2458. Entrega e retirada. 
Torta capixaba da Ubuntu Quitutes Crédito: Ubuntu Quitutes/Instagram

ONDE ENCOMENDAR EM VILA VELHA:

  • Anne Lorenção (Mordomia)
  • Torta com mariscos; com bacalhau e palmito; com bacalhau, palmito e camarão ou sururu (a partir de R$ 120/900g). Encomendas: (27) 99249-8989. Entregas na Grande Vitória.
  • Confeitaria Monza 
  • Torta com palmito e bacalhau ou com palmito, bacalhau e camarão (R$ 82,90/1 kg). Entrega pelo iFood.
  • Caranguejo do Assis
  • Torta com mariscos ou de bacalhau e palmito (R$ 105/700g cada uma), acompanhadas de arroz. Encomendas: (27) 3289-8486, para retirada.
Torta capixaba do Caranguejo do Assis Crédito: Bruno Coelho/Divulgação
  • Coco Bambu
  • Torta com mariscos (R$ 169/1,1 kg). Disponível para encomenda e delivery a partir de 06/04. (27) 3141-9100 e 99263-3517. Aplicativo: iFood. 
  • Padaria Monte Líbano
  • Torta com bacalhau e palmito ou com bacalhau, palmito e camarão (R$ 99,50/1 kg). Encomendas: (27) 99292-6121 (Praia da Costa) e 99777-7794 (Itaparica). Delivery aos finais de semana.

ONDE ENCOMENDAR EM SERRA:

  • Berro Dágua
  • Torta com mariscos, sururu opcional (R$ 98,90/1 kg). Encomendas: (27) 99520-6843 e 3243-3236, até 09/04. Entregas e retirada.
  • Enseada de Manguinhos
  • Torta com mariscos (a partir de R$ 95/para 2 pessoas). Encomendas: (27) 3243-1413, para retirada.
Torta capixaba da Padaria Monte Líbano Crédito: Sagrillo/Divulgação

ONDE ENCOMENDAR EM CARIACICA:

  • Restaurante Partei Buffet
  • Torta com bacalhau e palmito (R$ 69/1 kg). Encomendas: (27) 99874-0534 e 3386-3497, para retirada. Delivery: iFood.

ONDE ENCOMENDAR EM FUNDÃO:

  • Moquém da Vila
  • Torta com mariscos (a partir de R$ 130/600g); com bacalhau e palmito (R$ 145/1 kg); com camarão e palmito (R$ 145/1 kg); torta veggie-thai (R$ 95, para duas pessoas). Todas as opções vêm com panela de barro inclusa. Encomendas: (27) 99608-6982. Retirada. 

ONDE ENCOMENDAR EM ARACRUZ:

  • Restaurante Castanheiras
  • Torta com bacalhau e palmito (R$ 79/1 kg); com mariscos (R$ 99/1 kg). Encomendas: (27) 99848-1166. Entrega gratuita (consulte regiões).

ONDE ENCOMENDAR EM ANCHIETA:

  • Moqueca do Garcia
  • Torta com mariscos (R$ 140/1 kg). Encomendas e delivery: (28) 99273-3308.
Torta capixaba sob encomenda do supermercado São José Crédito: São José Supermercados/Instagram

SUPERMERCADOS:

  • Carone Supermercados
  • Torta com bacalhau e palmito (R$ 78/1 kg). Encomendas presenciais nas lojas da rede. Mais informações: www.carone.com.br.
  • São José Supermercados
  • Torta com mariscos (a partir de R$ 119,90/1 kg). Disponível para pronta-entrega todos os dias, a partir das 11h, nas lojas da rede. Pedidos também pelo site www.saojosesupermercados.com.br.
  • OK Superatacado
  • Torta de bacalhau com palmito (R$ 75/1 kg). Disponível para pronta-entrega nas lojas da rede em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Linhares até 09/04. Mais informações: www.oksuperatacado.com.br.

