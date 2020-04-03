Torta capixaba por encomenda: veja lista com mais de 30 opções

Assim como a panela de barro e a moqueca, a torta capixaba é um dos principais símbolos culinários do Espírito Santo. Porém, mesmo famosa em todo o país e muito querida pelos fãs de frutos do mar, a receita é mais consumida em um período específico: durante ou às vésperas da Semana Santa.
Essa saborosa tradição mobiliza não só as famílias capixabas para seu preparo, na Sexta-feira da Paixão, mas também inúmeros restaurantes, padarias, supermercados e banqueteiros, que produzem o prato sob encomenda. Neste ano, a torta chegará às mesas adaptada à quarentena, com maior disponibilidade pelos serviços de entrega.
Até o Festival da Torta Capixaba, na Ilha das Caieiras, rendeu-se ao delivery, e as tortas de 31 desfiadeiras de siri e nove restaurantes da comunidade serão entregues via aplicativo. No restaurante Ilha do Caranguejo, a torta será vendida por drive-thru, em uma ação para arrecadar cestas básicas para idosos da Grande Vitória.
Além do festival e do drive-thru, reunimos mais de 30 dicas de onde pedir a torta capixaba, nas versões tradicional (com todos os mariscos), de bacalhau com palmito, vegetariana e vegana, a partir de R$ 69 o quilo. Confira!
ONDE ENCOMENDAR EM VITÓRIA:
- Festival da Torta Capixaba 2020 - Ilha das Caieiras
- As tortas produzidas por 31 desfiadeiras de siri e 9 restaurantes da comunidade estarão disponíveis para pedidos e delivery no aplicativo Shipp, entre os dias 9 a 12 de abril. App disponível para IOS e Android.
- A Oca Bistrô
- Torta com mariscos (R$ 94,60/1kg); de bacalhau e palmito (R$ 86/1kg); vegetariana, de repolho com cogumelos e palmito (R$ 75/1kg). Encomendas: (27) 99895-6110.
- Cantina Fiorentina do Mario
- Torta com mariscos (R$ 120/1 kg) e torta com bacalhau e palmito (R$ 130/1 kg). Encomendas: (27) 3227-5797 e 98138-6848, para delivery ou retirada.
- Soeta
- Torta com mariscos (R$ 85/500g). Encomendas: até 11/04 no (27) 98875-1032.
- Balthazar
- Torta com bacalhau e palmito (R$ 150 para duas pessoas e R$ 270 para quatro). Encomendas: (27) 3026-1897 e 99807-9259.
- Bar Copa 70 do David
- Torta com mariscos (a partir de R$ 90/500g). Encomendas: (27) 99690-2003, até 07/04, para retirada. Delivery: iFood.
- Casa da Ilha
- Torta tradicional, com mariscos (R$ 109,90/1 kg) ou de bacalhau com palmito (R$ 89,90/1 kg). Encomendas e pronta-entrega, com delivery: (27) 99999-9945 e iFood.
- Chef Daniel Castro
- Torta com mariscos (R$ 125/1 kg); de palmito e bacalhau (R$ 125/1kg); vegetariana (R$ 89,90/1 kg). Encomendas: (27) 99262-9724 e 99275-7155, até 09/04. Entregas em Vitória.
- Enseada Geraldinho
- Torta com mariscos (R$ 209, serve de 4 a 6 pessoas). Encomendas: (27) 3324-6360, para retirada.
- Gastrochef Eventos
- Torta com mariscos ou com bacalhau e palmito (a partir de R$ 45/250g). Encomendas: (27) 99996-0694. Entrega e retirada.
- Padaria Monte Líbano
- Torta com bacalhau e palmito ou com bacalhau, palmito e camarão (R$ 99,50/1 kg). Encomendas: (27) 99292-5469 (Praia do Canto), 99292-8090 (Santa Lúcia), 99292-4141 (Jardim da Penha). Delivery nos finais de semana.
- Confeitaria Monza
- Torta com palmito e bacalhau ou com palmito, bacalhau e camarão (R$ 82,90/1 kg). Encomendas: (27) 99236-9900 e 3064-3754, até 08/04, com retirada nas lojas da rede ou entrega nos bairros Praia do Canto, Santa Lúcia e Jardim da Penha. Também pelo iFood.
- Neffa Buffet
- Torta com mariscos (R$ 110/1 kg). Encomendas: (27) 99981-1144 e 99981-0818.
- Panela Capixaba
- Torta com mariscos (R$ 145/1 kg); de bacalhau com palmito (R$ 159/1 kg). Inclui panela de barro como brinde. Encomendas: (27) 3225-1506, para retirada. Delivery: iFood.
- Pirão Restaurante
- Torta com mariscos (R$ 160/800g); com bacalhau e palmito (R$ 200/800g). Encomendas: (27) 3227-1165 e 99309-9415. Delivery: Shipp.
- Sol da Terra
- Torta vegana (a partir de R$ 39,90/500g). Encomendas: (27) 99919-0257 e 3223-1205. Entregas em Vitória e Vila Velha. Aplicativo: iFood.
- Ubuntu Quitutes (Museu Capixaba do Negro)
- Torta com bacalhau e peixe (a partir de R$ 50/para duas pessoas); com mariscos (a partir de R$ 70/para duas pessoas). Disponíveis para pronta-entrega todos os dias a partir de 06/04. Encomendas: (27) 99752-2458. Entrega e retirada.
ONDE ENCOMENDAR EM VILA VELHA:
- Anne Lorenção (Mordomia)
- Torta com mariscos; com bacalhau e palmito; com bacalhau, palmito e camarão ou sururu (a partir de R$ 120/900g). Encomendas: (27) 99249-8989. Entregas na Grande Vitória.
- Confeitaria Monza
- Torta com palmito e bacalhau ou com palmito, bacalhau e camarão (R$ 82,90/1 kg). Entrega pelo iFood.
- Caranguejo do Assis
- Torta com mariscos ou de bacalhau e palmito (R$ 105/700g cada uma), acompanhadas de arroz. Encomendas: (27) 3289-8486, para retirada.
- Coco Bambu
- Torta com mariscos (R$ 169/1,1 kg). Disponível para encomenda e delivery a partir de 06/04. (27) 3141-9100 e 99263-3517. Aplicativo: iFood.
- Padaria Monte Líbano
- Torta com bacalhau e palmito ou com bacalhau, palmito e camarão (R$ 99,50/1 kg). Encomendas: (27) 99292-6121 (Praia da Costa) e 99777-7794 (Itaparica). Delivery aos finais de semana.
ONDE ENCOMENDAR EM SERRA:
- Berro Dágua
- Torta com mariscos, sururu opcional (R$ 98,90/1 kg). Encomendas: (27) 99520-6843 e 3243-3236, até 09/04. Entregas e retirada.
- Enseada de Manguinhos
- Torta com mariscos (a partir de R$ 95/para 2 pessoas). Encomendas: (27) 3243-1413, para retirada.
ONDE ENCOMENDAR EM CARIACICA:
- Restaurante Partei Buffet
- Torta com bacalhau e palmito (R$ 69/1 kg). Encomendas: (27) 99874-0534 e 3386-3497, para retirada. Delivery: iFood.
ONDE ENCOMENDAR EM FUNDÃO:
- Moquém da Vila
- Torta com mariscos (a partir de R$ 130/600g); com bacalhau e palmito (R$ 145/1 kg); com camarão e palmito (R$ 145/1 kg); torta veggie-thai (R$ 95, para duas pessoas). Todas as opções vêm com panela de barro inclusa. Encomendas: (27) 99608-6982. Retirada.
ONDE ENCOMENDAR EM ARACRUZ:
- Restaurante Castanheiras
- Torta com bacalhau e palmito (R$ 79/1 kg); com mariscos (R$ 99/1 kg). Encomendas: (27) 99848-1166. Entrega gratuita (consulte regiões).
ONDE ENCOMENDAR EM ANCHIETA:
- Moqueca do Garcia
- Torta com mariscos (R$ 140/1 kg). Encomendas e delivery: (28) 99273-3308.
SUPERMERCADOS:
- Carone Supermercados
- Torta com bacalhau e palmito (R$ 78/1 kg). Encomendas presenciais nas lojas da rede. Mais informações: www.carone.com.br.
- Extrabom e Extraplus
- Torta de bacalhau com palmito (R$ 69,90/1 kg). Encomendas e pronta-entrega nas lojas da rede e pelos sites: www.extrabom.com.br e www.extraplus.com.br.
- São José Supermercados
- Torta com mariscos (a partir de R$ 119,90/1 kg). Disponível para pronta-entrega todos os dias, a partir das 11h, nas lojas da rede. Pedidos também pelo site www.saojosesupermercados.com.br.
- OK Superatacado
- Torta de bacalhau com palmito (R$ 75/1 kg). Disponível para pronta-entrega nas lojas da rede em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Linhares até 09/04. Mais informações: www.oksuperatacado.com.br.