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Páscoa por delivery: bacalhau, torta capixaba e cardápio especial

Restaurantes portugueses apostam nas entregas para a Semana Santa, assim como o Festival da Torta Capixaba da Ilha das Caieiras. Santa Teresa terá cardápio especial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 16:46

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 16:46

Bolinhos de bacalhau do restaurante Gajo, em Vitória
Bolinhos de bacalhau do restaurante Gajo, em Vitória Crédito: André Silveira/Divulgação
O restaurante Gajo Cozinha Portuguesa, na Mata da Praia, lançou um cardápio especial de Páscoa com oito itens (entradas, pratos e sobremesas) para entrega até domingo, 12/04. Além dos bolinhos de bacalhau, destaque da casa, estão na lista bacalhau com natas, arroz de bacalhau com camarão e bacalhau à Gomes de Sá. As opções de doces portugueses são pastel de Belém (R$ 9 a unidade) e torta de Sintra (R$ 140/inteira). Pedidos pelo Whatsapp (27) 99227-1422 ou via direct no Instagram @gajocozinha.      

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DELIVERY ATIVO PARA O FESTIVAL DA TORTA CAPIXABA

Realizado pela primeira vez de forma virtual, por conta da pandemia de coronavírus, o 16º Festival da Torta Capixaba da Ilha das Caieiras já está com delivery ativo pelo app Shipp (IOS e Android), em uma aba especial. Até domingo (12), o prato ícone da Semana Santa no Estado e diversas iguarias de frutos do mar estarão disponíveis para entrega nos seguintes estabelecimentos: Restaurante Sabor da Ilha, Moquecaria Teresão, Moquecaria da Ilha, Pirão da Ilha e Restaurante Ilha Bela, além das desfiadeiras Lucimeire Barbosa, Joelma Lyrio, Simone Leal, Luiza Helena, Rosane Pereira, Bruna Rocha, Tatiana Valeska e Leonora Adelaide. O valor da taxa de entrega varia de acordo com o bairro de destino.    
Data: 08/04/2019 - ES - Vitória - Torta Capixaba preparada por Simone Leal, marisqueira, na Ilha das Caieras - Editoria: Cidades - Foto: Guilherme Ferrari - GZ
Torta capixaba produzida pela marisqueira Simone Leal na Ilha das Caieiras Crédito: Guilherme Ferrari

MENU DE PÁSCOA EM SANTA TERESA

Quem está em Santa Teresa conta com cardápio de Páscoa no restaurante Cafe Haus, para retirada ou entrega com agendamento, neste sábado e domingo. A casa está oferecendo duas entradas frias e sete pratos, entre eles a torta capixaba (R$ 59/500g). Há duas escolhas com bacalhau - com palmito, purê de batata, creme de nata ou no envelope com batata, berinjela e azeitona, ambas individuais, a R$ 64 e com arroz de alho. Para quem não quiser peixe e mariscos, uma opção é a lasanha de ossobuco. Encomendas pelo Whatsapp (27) 99277-5264. Instagram: @restaurantecafehaus.    
Lasanha de ossobuco do restaurante Cafe Haus, em Santa Teresa
Lasanha de ossobuco do restaurante Cafe Haus, em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato/Divulgação

LAREIRA PORTUGUESA REABRE COM DELIVERY 

Após passar um tempo de portas fechadas, o Lareira Portuguesa, restaurante lusitano mais antigo em atividade no Espírito Santo, voltou a atender seus clientes nesta semana. A casa estará fazendo entregas de seus pratos das 11h às 21h, e também trabalha com take out. O salão estará aberto para atendimento das 11h às 16h.  

DICA DA SEMANA

Nesta quinta (9), às 19h, o bartender Rodrigo Farias (Perdigão) transmitirá ao vivo pelo Instagram @bartenderrodrigofarias um workshop gratuito de coquetelaria, com drinques fáceis para preparar em casa, com e sem álcool. A iniciativa visa arrecadar, por meio de rifas de produtos doados por empresas de bebidas parceiras, recursos para ajudar profissionais do setor prejudicados pela crise na pandemia de coronavírus. A aula terá a participação dos bartenders Luca Moraes e Júnior Coca.
Ver essa foto no Instagram

WORKSHOP ONLINE GRATUITO. Drinks para fazer em casa. Para ajudar profissionais do setor de hospitalidade, prejudicados pelas demissões em massa que tivemos nos últimos dias, realizaremos um workshop GRATUITO. DIA 09/04 - nesta quinta - às 19:00 hs. Arrecadaremos recursos através de uma rifa ( faremos outro post para mais informações ), com produtos doados pelos nossos parceiros. Apresentaremos receitas para você fazer em casa, com produtos de fácil acesso. Teremos receitas com ou sem álcool ok ! Participantes Moderador @luca_moraes @finche_coquetelaria Bartender @bartenderrodrigofarias @oneelevencoquetelaria Video / imagens @jrcocabartender @umbardeideias Neste periodo de isolamento, resolvemos tirar você do automático e ensinar coquetéis para você ter um momento de descontração. Apresentaremos mais informações nos próximos dias ok!. Parceiros @moninbrasil @cachacasantaterezinha @ketelone @drycatgin @sanbasiledestilaria @drunkdogvix #agua202 #fiqueemcasa Beba menos, beba com qualidade. Se beber nunca pegue no volante. #cheers #monin #ketelonevodka #cachacasantaterezinha #drycatgin #sanbasiledestilaria #drunkdogdelivery #agua202 #umbardeideias #drinks #coqueteis #workshop #bartenderlife? #bartender #vodca #gin #cachaca #

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