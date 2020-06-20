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Sabores da roça

7 kits e cestas de comidas juninas para curtir o "arraiá" em casa

Lista de combos a partir de R$ 40 inclui canjica, péla-égua, pé-de-moleque, quentão, maçã do amor e muito mais, para entrega na Grande Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

20 jun 2020 às 09:01

Publicado em 20 de Junho de 2020 às 09:01

Embora não estejam acontecendo da forma tradicional, devido à pandemia, as festas juninas e suas comidas típicas não foram esquecidas. Em novo formato, a comilança clássica da época chega às casas por delivery em caixas, kits, combos e cestas recheados de comes e bebes. 
Quem não resiste a ícones da roça como canjica, péla-égua, pé-de-moleque, bolo de milho, paçoca e quentão, só para citar os mais famosos, vai se deliciar com a lista abaixo, que traz sete combos juninos a partir de R$ 40, entregues na Grande Vitória. Anarriê!

01

ARRAIAL ARTESANAL

Recém-inaugurada, a rotisseria Capitiana lançou o kit Arraial em Casa, que inclui cachorro-quente assado, canjicão, pipoca gourmet, bolo de fubá, canjica/papa, pão de milho, péla-égua, milho cozido e pé-de-moça (R$ 90 e serve de 3 a 4 pessoas). A produção é totalmente artesanal e os quitutes são entregues fresquinhos, em Vitória ou Vila Velha (bairros sob consulta). Pedidos: (27) 98155-3069. Mais informações: @capitiana_rotisseria. FOTO: Higor Schueng   

02

CUSCUZ, EMPADÃO E MAÇÃ DO AMOR

As cestas personalizadas do mercado butique La Vendia também entraram no clima de São João. Caldo verde, bolo de fubá com goiabada, bolo de aipim com coco, canjicão, pé-de-moleque cremoso, papa de milho, maçã do amor, milho cozido, cuscuz de tapioca e empadão de frango estão entre os itens da cesta junina, que não sai por menos de R$ 110 e pode ser personalizada. Pedidos: (27) 99581-0436. Mais informações: @lavenditaoficial. FOTO: Rubia Castro

03

DOÇURA NORDESTINA

Muito tradicional no Nordeste, o bolo de rolo é o carro-chefe da Fulô, que entrega um combo junino composto de: bolo de mandioca, papa de milho (curau), paçoca (cinco unidades), pés-de-moleque (cinco unidades) e um bolo de rolo à escolha - o clássico, com goiabada, é imperdível. Valor do combo: R$ 40. Para pedir, acesse. Mais informações: @fuloboloderolo. FOTO: Reprodução Instagram

04

CAMINHO DA ROÇA

Festa junina na caixa também é uma opção no Café Leve, que preparou o kit Caminho da Roça com minichurros (12 unidades), maçã do amor (2),  pé-de-moleque (4), brigadeiros de paçoca (8), canjica doce e buraco-quente com linguiça de porco e maionese caseira (4). O cliente ainda pode escolher entre caldo verde ou péla-égua e entre bolo de aipim ou cuscuz de tapioca. Quanto: R$ 218. Pedidos: (27) 99955-2233, com delivery em Vitória e Vila Velha. Mais informações: @cafeleve. FOTO: Divulgação     

05

QUENTÃO, BURACO QUENTE E MUITO MAIS

No Bar.bosa Bar, o Kit Arraiá du Bá vem com péla-égua, caldo verde, quentão de vinho, cerveja, milho cozido, buraco-quente, bolo de aipim, paçoquinhas de rolo, pé-de-moça e arroz doce de coco com abacaxi (R$ 100 para retirada e R$ 120 pelo app Shipp). Mais informações: @bar.bosabar. FOTO: Divulgação   

06

SABORES CAIPIRAS

A Monte Líbano também embarcou na temática junina e lançou a caixa Sabor da Roça (R$ 85), que inclui pipoca de caramelo e flor de sal, suco de uva, amendoim japonês, bolo pé-de-moleque, broinha de milho, broinha aerosa, pote com doces variados (pé-de-moleque, cocada, abóbóra e palha italiana). Pedidos: iFood, Shipp ou Padaria Montelibano. Mais informações: @padariamontelibano. FOTO: Divulgação

07

TAMANHO FAMÍLIA

A banqueteira Jana Tannure criou um kit família com delícias juninas que contém milho cozido, torta de pão, salgados fritos, cachorro-quente, pão de queijo, minibolo vulcão, pé-de-moleque, palha italiana, cocada, cajuzinho, brigadeiro e canjica (R$ 196). Pedidos: (27) 99890-3205. Mais informações: @janatannure.delivery. FOTO: Reprodução Instagram  

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