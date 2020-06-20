7 kits e cestas de comidas juninas para curtir o "arraiá" em casa

Embora não estejam acontecendo da forma tradicional, devido à pandemia, as festas juninas e suas comidas típicas não foram esquecidas. Em novo formato, a comilança clássica da época chega às casas por delivery em caixas, kits, combos e cestas recheados de comes e bebes.

Quem não resiste a ícones da roça como canjica, péla-égua, pé-de-moleque, bolo de milho, paçoca e quentão, só para citar os mais famosos, vai se deliciar com a lista abaixo, que traz sete combos juninos a partir de R$ 40, entregues na Grande Vitória. Anarriê!