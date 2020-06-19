Chefs de Pedra Azul e Santa Teresa ensinam 4 receitas de inverno

Estamos oficialmente no inverno, a estação das comidas quentinhas e encorpadas que trazem aconchego. É a temporada perfeita para apreciar vinhos, em especial os tintos, que marcam presença tanto em pratos típicos da época como nas taças que os acompanham. Convidamos quatro chefs de restaurantes da Região Serrana para trazer até nossas casas, em forma de receitas, um pouco dos sabores das montanhas.