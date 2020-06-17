Não curte comida com frutas? Se bem usadas, elas fazem a diferença

Tive que percorrer um longo caminho na cozinha até entender como usar frutas em preparações salgadas sem torcer o nariz. Até hoje ainda não sou chegada a algumas combinações, como maçã na maionese ou passas na torta salgada. Mas reuni algumas dicas e preparos que podem lhe ajudar a romper o preconceito (caso tenha) e tornar surpreendentes, até para os paladares mais medrosos, os pratos com frutas.