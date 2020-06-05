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Cozinha intuitiva da Bia

Risoni cacio e pepe com ragu de ossobuco para comer a dois

Receita é uma homenagem ao casal de chefs Mônica Castelli e Lucas Borgneth, que se apaixonaram entre conversas e receitas ao estudar Gastronomia

Públicado em 

05 jun 2020 às 13:35
Bia Brunow

Colunista

Bia Brunow

Risoni cacio e pepe com ragu de ossobuco, por Bia Brunow
Risoni cacio e pepe com ragu de ossobuco, por Bia Brunow Crédito: Bia Brunow/Divulgação
A Mônica Castelli e o Lucas Borgneth estão juntos há cinco anos. Formados em Gastronomia, apaixonaram-se entre conversas e receitas, e, faz quase um ano, tiveram seu primeiro “filho”, o restaurante Noz Comida Afetiva, em Jardim da Penha, Vitória.
Lá, a proposta do casal é levar à mesa dos clientes um pouco da relação de amor que eles têm com a cozinha e as receitas que criaram juntos.
Agora com o segundo filho no forninho (desta vez, um bebezinho que vai ser muito bem alimentado), decidi homenageá-los com uma receita para aproveitarem os momentos em família.

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Mesmo com a rotina corrida do restaurante, Mônica e Lucas não deixam de curtir os momentos a dois, cozinhando. Quando tem tempo e oportunidade, o casal adora preparar refeições demoradas, dessas que começam de dia mas que são servidas quase na hora do jantar. Ele é fã de arrozes, e ela, de massas. Então, bora juntar essas referências?
Escolhi um ossobuco, corte bovino com osso, que pede um tempo deliciosamente longo de cocção para apurar bem os sabores. Como acompanhamento, optei por um risoni (massa em formato de arroz, para agradar os dois). Vamos de receita:

RISONI CACIO E PEPE COM RAGU DE OSSOBUCO (2 porções)

  • Para o risoni: 
  • 250g de risoni
  • 100g de queijo parmesão ralado (de preferência pecorino ou grana padano)
  • Meio litro de água
  • Pimenta-do-reino moída na hora
  • Sal
Ferva a água e acrescente um bom punhado de sal. Coloque o risoni e deixe cozinhar por um minuto a menos do que o indicado na embalagem. Nesse momento, a água do cozimento deverá ter reduzido pela metade, caso contrário, acrescente um pouco mais de água fervente. Junte o queijo e mexa vigorosamente até formar um creme. Finalize com pimenta-do-reino e sirva na hora.
  • Para o ossobuco:
  • 4 peças de ossobuco (mais ou menos 600g)
  • 1 cenoura grande em cubos
  • 2 cebolas em cubos
  • 200g de cogumelos paris frescos cortados em quatro partes
  • 3 talos de salsão em cubos
  • Ervas frescas 
  • 1 xícara de vinho tinto
  • 500 ml de passata de tomates
  • 500ml de caldo de carne caseiro (se não tiver, pode usar água)
  • Sal
  • Pimenta-do-reino
  • Azeite
Faça uma marinada com os legumes, o vinho e as ervas e reserve na geladeira por cerca de oito horas (melhor que seja de um dia para o outro). Em uma panela de ferro bem quente, esquente o azeite e sele bem os pedaços de ossobuco. Coloque os cogumelos para dourar. Acrescente a marinada raspando bem o fundo da panela para liberar os sabores.
Junte a passata de tomate e o caldo de carne, tampe a panela e diminua o fogo. Cozinhe por cerca de quatro horas, ou até que o caldo reduza bem e a carne solte do osso. Retire os resíduos e os ossos do caldo, desfie a carne e deixe por mais um tempo em fogo baixo, até que todos os ingredientes se incorporem.

FAROFINHA DE PÃO

Como sugestão, em vez de usar queijo ralado, sugiro aproveitar sobras de pães e torrá-los com um pouco de manteiga na frigideira para dar crocância ao prato. Para servir, disponha a massa em um prato ou em uma vasilha grande o bastante para duas porções, cubra com o ragu e finalize com a farofinha de pão.
A ideia é que o casal coma na própria travessa, como sugerido na foto, porque depois de uma refeição dessas vai ser difícil achar disposição para lavar as louças.
Os chefs Mônica Castelli e Lucas Borgneth comandam o restaurante Noz, em Vitória
Mônica Castelli e Lucas Borgneth comandam o restaurante Noz, em Vitória Crédito: Acervo pessoal
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Bia Brunow

Bia Brunow é uma jornalista que virou cozinheira. Por aqui vamos ter muita cozinha afetiva, viagens e histórias contadas entre uma garfada e outra

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