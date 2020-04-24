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Cozinha intuitiva da Bia

Arroz de polvo com agrião: receita afetiva em tempos de quarentena

Não tem sido fácil ficar distante dos amigos e da família, e a saudade me faz relembrar pratos que trazem memórias felizes compartilhadas em volta da mesa

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 15:47

Públicado em 

24 abr 2020 às 15:47
Bia Brunow

Colunista

Bia Brunow

Mini arroz de polvo preparado pela colunista Bia Brunow
  Crédito: Bia Brunow
Não tem sido fácil ficar longe dos amigos, da família e das pessoas que amo durante este período de quarentena. A saudade me faz relembrar situações e pratos que trazem muitas memórias felizes compartilhadas em volta da mesa. As noites de frutos do mar fresquinhos na cozinha de Guarapari, os almoços de sexta-feira na casa dos meus pais, o churrasco de domingo…
Pela gastronomia conseguimos acessar memórias afetivas sem necessariamente estar perto. Uma das minhas saudades é receber minha família para provar meus pratos aqui em casa. Lembro-me de um dos primeiros almoços que ofereci em minha nova casa,  quando me mudei para Colatina em 2019. Era um dia de verão, bonito e ensolarado. Fui à feira comprar os ingredientes frescos e algumas flores.
Mãe, irmã e sobrinha da jornalista, chef e colunista de gastronomia Bia Brunow
  Crédito: Acervo/Bia Brunow
Recebi minha mãe, Dona Vera; minha irmã Danielle, e minha afilhada Licia (essa com o slime verde na mão). Bebemos um vinho, falamos da vida, não tivemos pressa de fazer absolutamente nada. Enfim, tivemos um dia perfeito. E são as lembranças desse dia que vou resgatar com uma receita de arroz de polvo com agrião.

INGREDIENTES - POLVO:

  • 1 polvo inteiro limpo ou tentáculos
  • 2 folhas de louro
  • 1 ramo de tomilho
  • 1 ramo de alecrim
  • Sal e pimenta-do-reino
  • Azeite
  • 2 cebolas
  • 1 talo de salsão
  • 1 cenoura
  • 1 cabeça de alho
  • 1 taça de vinho branco
Mini arroz de polvo preparado pela colunista Bia Brunow
  Crédito: Bia Brunow

INGREDIENTES - ARROZ:

  • 1 xícara de arroz agulhinha
  • 1 cebola grande em cubos
  • 2 dentes de alho
  • 3 tomates italianos
  • 1 maço de agrião
  • 1 xícara de vinho branco
  • Sal e pimenta-do-reino
  • 1 maço de salsa
  • Azeite
  • 1 limão tahiti
Mise en place de mini arroz de polvo, receita da colunista Bia Brunow
  Crédito: Bia Brunow

MODO DE PREPARO:

Polvo: leve o polvo à panela com azeite e refogue-o sem acrescentar líquido. Em seguida, acrescente as ervas aromáticas, a cebola, o salsão, a cenoura, o alho e aproximadamente meia xícara do vinho branco, deixando cozinhar em fogo médio. O polvo deve cozinhar em seu próprio caldo, mas caso o líquido não seja suficiente, você pode acrescentar água aos poucos.
Para verificar se o polvo está no ponto, espete com um garfo e veja se a carne está macia. Corte-o em pedacinhos, começando pelos tentáculos, e reserve. Reserve também o caldo que sobrou, pois ele servirá para o cozimento do arroz. Esquente uma frigideira com azeite e grelhe os tentáculos.
Arroz: refogue a cebola, o alho e os talos do agrião. Junte o arroz e deixe fritar. Regue com aproximadamente uma xícara de vinho branco e deixe secar. Em seguida, acrescente o caldo do polvo e deixe que o arroz cozinhe. Quando estiver al dente, acrescente o polvo cortado, reservando alguns tentáculos para a montagem do prato. Acrescente também os tomates em cubos ou os tomatinhos cereja cortados ao meio, a salsa cortadinha e as folhas do agrião. Finalize com gotas de limão tahiti.
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Bia Brunow

Bia Brunow é uma jornalista que virou cozinheira. Por aqui vamos ter muita cozinha afetiva, viagens e histórias contadas entre uma garfada e outra

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