Arroz de polvo com agrião: receita afetiva em tempos de quarentena

Crédito: Bia Brunow

Não tem sido fácil ficar longe dos amigos, da família e das pessoas que amo durante este período de quarentena. A saudade me faz relembrar situações e pratos que trazem muitas memórias felizes compartilhadas em volta da mesa. As noites de frutos do mar fresquinhos na cozinha de Guarapari, os almoços de sexta-feira na casa dos meus pais, o churrasco de domingo…

Pela gastronomia conseguimos acessar memórias afetivas sem necessariamente estar perto. Uma das minhas saudades é receber minha família para provar meus pratos aqui em casa. Lembro-me de um dos primeiros almoços que ofereci em minha nova casa, quando me mudei para Colatina em 2019. Era um dia de verão, bonito e ensolarado. Fui à feira comprar os ingredientes frescos e algumas flores.

Crédito: Acervo/Bia Brunow

Recebi minha mãe, Dona Vera; minha irmã Danielle, e minha afilhada Licia (essa com o slime verde na mão). Bebemos um vinho, falamos da vida, não tivemos pressa de fazer absolutamente nada. Enfim, tivemos um dia perfeito. E são as lembranças desse dia que vou resgatar com uma receita de arroz de polvo com agrião.

INGREDIENTES - POLVO:

1 polvo inteiro limpo ou tentáculos

2 folhas de louro



1 ramo de tomilho



1 ramo de alecrim

Sal e pimenta-do-reino



Azeite



2 cebolas



1 talo de salsão



1 cenoura



1 cabeça de alho



1 taça de vinho branco



Crédito: Bia Brunow

INGREDIENTES - ARROZ:

1 xícara de arroz agulhinha

1 cebola grande em cubos



2 dentes de alho



3 tomates italianos



1 maço de agrião



1 xícara de vinho branco



Sal e pimenta-do-reino

1 maço de salsa



Azeite



1 limão tahiti



Crédito: Bia Brunow

MODO DE PREPARO:

Polvo: leve o polvo à panela com azeite e refogue-o sem acrescentar líquido. Em seguida, acrescente as ervas aromáticas, a cebola, o salsão, a cenoura, o alho e aproximadamente meia xícara do vinho branco, deixando cozinhar em fogo médio. O polvo deve cozinhar em seu próprio caldo, mas caso o líquido não seja suficiente, você pode acrescentar água aos poucos.

Para verificar se o polvo está no ponto, espete com um garfo e veja se a carne está macia. Corte-o em pedacinhos, começando pelos tentáculos, e reserve. Reserve também o caldo que sobrou, pois ele servirá para o cozimento do arroz. Esquente uma frigideira com azeite e grelhe os tentáculos.

Arroz: refogue a cebola, o alho e os talos do agrião. Junte o arroz e deixe fritar. Regue com aproximadamente uma xícara de vinho branco e deixe secar. Em seguida, acrescente o caldo do polvo e deixe que o arroz cozinhe. Quando estiver al dente, acrescente o polvo cortado, reservando alguns tentáculos para a montagem do prato. Acrescente também os tomates em cubos ou os tomatinhos cereja cortados ao meio, a salsa cortadinha e as folhas do agrião. Finalize com gotas de limão tahiti.