Tacos de carne à mexicana, uma receita fácil e certeira

Crédito: Bia Brunow

Quando monto o cardápio da Cervejaria Liverpub , em Colatina , uma das regras que sigo ao definir os petiscos é: aproveitar os ingredientes para, pelo menos, dois pratos diferentes. Este ano, coloquei no menu meu tartar de carne, feito com filé mignon, e queria variar o uso desse corte. Filé com fritas não é muito a minha cara, e já temos na carta uma carne grelhada bem brasileira. Sempre julguei a comida mexicana como uma deliciosa companheira para o chope da casa, então optei por seguir essa linha.

Os ingredientes são simples: carne cortada em cubos ou tirinhas, pimentões coloridos, cebola, tomate, coentro, um pouco de cominho, molho de soja, frigideira pelando e pronto. Na cervejaria, servimos o prato com guacamole e chips de tortilhas de trigo, mas, em casa, as tortilhas viram deliciosos tacos para rechear. Vai por mim: seja para um lanche ou para servir aos amigos, essa receita é fácil e certeira!

TACOS DE CARNE À MEXICANA

INGREDIENTES:

4 tortilhas de trigo (pode ser Rap 10)



450g de filé mignon em tirinhas



1 pimentão vermelho em tirinhas



1 pimentão amarelo em tirinhas



1 cebola roxa em tiras



2 tomates inteiros cortados em cubos grandes



Coentro fresco a gosto



1 colher de sopa de cominho



½ xicara de molho de soja



Tabasco ou pimenta dedo-de-moça (opcional)



Sal

Pimenta-do-reino

Limão para acompanhar

PARA O GUACAMOLE:

1 abacate pequeno (ou avocado) maduro cortado em cubos



1 maço de coentro



2 tomates cortados em cubinhos (sem as sementes)

½ cebola roxa



1 pimenta dedo-de-moça



Suco de dois limões

Sal

Azeite

Crédito: Bia Brunow

Crédito: Bia Brunow

Crédito: Bia Brunow

MODO DE FAZER:

Comece pelas tortilhas de trigo. No forno, use a própria grade para dispor os discos de forma que fiquem quase dobrados, como mostra a foto abaixo, mas com espaço para rechear. Deixe em fogo médio até ficarem douradinhos e crocantes (cerca de 10 minutos). Enquanto isso, deixe as iscas de carne marinando rapidamente no sal e no cominho.

Esquente uma frigideira com um fio de azeite ou óleo vegetal e jogue os cubos de filé. Sem mexer, acrescente a cebola, os pimentões e metade dos tomates (nessa ordem). Regue com o molho de soja e misture tudo. Eu gosto dos cubos levemente malpassados, então esta receita não leva nem 10 minutos para ficar pronta. Quando os cubinhos chegarem no ponto de sua preferência, desligue o fogo, acrescente o restante dos tomates e o coentro picado.

PREPARO DO GUACAMOLE:

Junte todos os ingredientes, menos o azeite. É importante juntar o azeite só no final, para que o tempero pegue melhor. Amasse um pouco com o garfo os cubos de abacate, de modo que fiquem com uma consistência rústica e cremosa. Misture tudo e finalize com azeite.

Para montar os tacos, recheie a tortilha com a carne e sirva o guacamole à parte, para que cada um use a gosto. Os tacos vão bem com sour cream (uma mistura de creme de leite e suco de limão) ou até com queijos fundidos ralados, como o queijo prato ou o cheddar. Eu gosto de finalizar com bastante coentro, mas fica a critério do cliente.

Crédito: Bia Brunow