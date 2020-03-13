Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arriba!

Tacos de carne à mexicana, uma receita fácil e certeira

Os ingredientes são simples: carne cortada em cubos ou tirinhas, pimentões coloridos, cebola, tomate, coentro, cominho, molho de soja, frigideira pelando e pronto!

Publicado em 13 de Março de 2020 às 10:00

Públicado em 

13 mar 2020 às 10:00
Bia Brunow

Colunista

Bia Brunow

Crédito: Bia Brunow
Quando monto o cardápio da Cervejaria Liverpub, em Colatina, uma das regras que sigo ao definir os petiscos é: aproveitar os ingredientes para, pelo menos, dois pratos diferentes. Este ano, coloquei no menu meu tartar de carne, feito com filé mignon, e queria variar o uso desse corte. Filé com fritas não é muito a minha cara, e já temos na carta uma carne grelhada bem brasileira. Sempre julguei a comida mexicana como uma deliciosa companheira para o chope da casa, então optei por seguir essa linha.
Os ingredientes são simples: carne cortada em cubos ou tirinhas, pimentões coloridos, cebola, tomate, coentro, um pouco de cominho, molho de soja, frigideira pelando e pronto. Na cervejaria, servimos o prato com guacamole e chips de tortilhas de trigo, mas, em casa, as tortilhas viram deliciosos tacos para rechear. Vai por mim: seja para um lanche ou para servir aos amigos, essa receita é fácil e certeira!

TACOS DE CARNE À MEXICANA

  • INGREDIENTES:
  • 4 tortilhas de trigo (pode ser Rap 10)
  • 450g de filé mignon em tirinhas
  • 1 pimentão vermelho em tirinhas
  • 1 pimentão amarelo em tirinhas
  • 1 cebola roxa em tiras
  • 2 tomates inteiros cortados em cubos grandes
  • Coentro fresco a gosto
  • 1 colher de sopa de cominho
  • ½ xicara de molho de soja
  • Tabasco ou pimenta dedo-de-moça (opcional)
  • Sal
  • Pimenta-do-reino
  • Limão para acompanhar
  • PARA O GUACAMOLE:
  • 1 abacate pequeno (ou avocado) maduro cortado em cubos
  • 1 maço de coentro
  • 2 tomates cortados em cubinhos (sem as sementes)
  • ½ cebola roxa
  • 1 pimenta dedo-de-moça
  • Suco de dois limões
  • Sal
  • Azeite
Crédito: Bia Brunow
Crédito: Bia Brunow
Crédito: Bia Brunow

MODO DE FAZER:

Comece pelas tortilhas de trigo. No forno, use a própria grade para dispor os discos de forma que fiquem quase dobrados, como mostra a foto abaixo, mas com espaço para rechear. Deixe em fogo médio até ficarem douradinhos e crocantes (cerca de 10 minutos). Enquanto isso, deixe as iscas de carne marinando rapidamente no sal e no cominho.
Esquente uma frigideira com um fio de azeite ou óleo vegetal e jogue os cubos de filé. Sem mexer, acrescente a cebola, os pimentões e metade dos tomates (nessa ordem). Regue com o molho de soja e misture tudo. Eu gosto dos cubos levemente malpassados, então esta receita não leva nem 10 minutos para ficar pronta. Quando os cubinhos chegarem no ponto de sua preferência, desligue o fogo, acrescente o restante dos tomates e o coentro picado.

PREPARO DO GUACAMOLE:

Junte todos os ingredientes, menos o azeite. É importante juntar o azeite só no final, para que o tempero pegue melhor. Amasse um pouco com o garfo os cubos de abacate, de modo que fiquem com uma consistência rústica e cremosa. Misture tudo e finalize com azeite.
Para montar os tacos, recheie a tortilha com a carne e sirva o guacamole à parte, para que cada um use a gosto. Os tacos vão bem com sour cream (uma mistura de creme de leite e suco de limão) ou até com queijos fundidos ralados, como o queijo prato ou o cheddar. Eu gosto de finalizar com bastante coentro, mas fica a critério do cliente.
Crédito: Bia Brunow
Acompanhe a colunista também no Instagram

Veja Também

Falafel, o delicioso bolinho que agrada vegetarianos e carnívoros

Bijupirá, o Rei dos Peixes: confira receita com missô e quinoa

Bia Brunow

Bia Brunow é uma jornalista que virou cozinheira. Por aqui vamos ter muita cozinha afetiva, viagens e histórias contadas entre uma garfada e outra

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026
Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados