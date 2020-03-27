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Cozinhando em quarentena

Arroz de carne desfiada, uma receita à prova de desperdício

Sua geladeira tem sobras de carne assada, ensopada ou grelhada? Aproveite para dar vida nova ao ingrediente em um prato delicioso, evitando sair de casa

Publicado em 27 de Março de 2020 às 10:00

Públicado em 

27 mar 2020 às 10:00
Bia Brunow

Colunista

Bia Brunow

Arroz de carne desfiada, por Bia Brunow
Crédito: Bia Brunow
Sabe aquela carne assada ou ensopada, ou aquelas sobras de um grelhado que seguem na geladeira quase esquecidas? Pois é. Foi esse o ingrediente que escolhi para dar vida a um prato delicioso, usando apenas insumos básicos e evitando sair de casa durante a quarentena. 
Entenda que ser fiel aos processos é mais importante do que ser fiel aos ingredientes. Por exemplo: a carne de boi desfiada pode ser substituída por frango ou, em uma opção vegana, “carne" de jaca. Existem muitos vegetais parados na geladeira? Abuse de uma variedade maior. Tem arroz branco pronto? Pode usar, é só caprichar no tempero. Adapte a receita ao que você tem disponível. Não podemos nos dar o luxo de desperdiçar, e isso é muito sério. Portanto, mãos à obra!

ARROZ DE CARNE DESFIADA 

Arroz de carne desfiada, por Bia Brunow
Crédito: Bia Brunow
  • INGREDIENTES (PARA 4 PORÇÕES):
  • 350g de carne (grelhada, cozida ou ensopada)
  • 4 dentes de alho picados
  • 1 talo de alho-poró
  • 2 cebolas em cubos
  • 3 tomates sem semente cortados em cubos
  • 2 cenouras cortadas em cubos
  • Cheiro verde picado a gosto
  • 3 colheres de sopa de passata de tomate
  • Sal ou shoyu a gosto
  • Pimenta-do-reino
  • Azeite
  • 1 litro de caldo de carne
  • 2 copos de arroz (usei o parboilizado, mas fica ótimo com agulhinha integral)
  • 100g de mandioca ralada grossa (para finalizar)
  • Óleo para fritar

MODO DE PREPARO:

No meu caso, existia no congelador uma fraldinha braseada e desfiada. Mas seja qual for a carne que você tenha disponível, o processo de “revivê-la” é o mesmo. Você precisará colocar a carne para cozinhar junto com o caldo. O ideal é que seja um caldo caseiro de carne, mas, se você não tiver, pode fazer um caldo rápido de legumes com as cascas e as aparas dos legumes da receita.
Se a carne for ensopada, melhor ainda. Utilize o restante do molho e acrescente água para esse processo. Considere também cortar a carne em pedaços menores para acelerar o cozimento. Se tiver uma peça de carne de churrasco, corte em fatias menores antes de cozinhá-la.
Com a carne e o caldo no fogo, cozinhe até que a proteína esteja em ponto de desfiar. Na panela normal, o processo pode variar de 40 minutos a 1 hora, dependendo do tipo de carne. Na pressão, pode ficar pronta em 20 minutos. Retire a carne da panela e desfie.
Junte o arroz lavado e escorrido e deixe cozinhar por oito minutos ou até que fique al dente. O caldo não precisa secar, pois vamos utilizá-lo ainda na finalização do prato.
Arroz de carne desfiada, por Bia Brunow
Crédito: Bia Brunow
Em uma frigideira com azeite, junte a cebola, o alho e o alho-poró. Acrescente as cenouras e a carne desfiada. Junte a passata de tomate e mexa até ficar homogênea. Tempere com sal e pimenta do reino ou shoyu, se preferir.
Escorra o arroz, se necessário, e incorpore à mistura. Acrescente mais caldo se quiser um arroz caldoso (eu prefiro), ou deixe secar, se optar por um arroz mais soltinho. Desligue o fogo e finalize com cheiro verde e os tomates em cubos.

FINALIZAÇÃO (MANDIOCA CROCANTE)

Deixe a mandioca ralada de molho em água gelada por cerca de 10 minutos. Seque bem e coloque para fritar em óleo quente. Escorra, tempere e sirva por cima do arroz.

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Bia Brunow

Bia Brunow é uma jornalista que virou cozinheira. Por aqui vamos ter muita cozinha afetiva, viagens e histórias contadas entre uma garfada e outra

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