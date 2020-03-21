Prepare na panela

Receita fácil de pipoca picante para fazer em casa

A chef Bia Brunow, colunista de A Gazeta, ensina a preparar uma versão irresistível do petisco, com açúcar mascavo e especiarias

Publicado em 21 de Março de 2020 às 14:00

Redação de A Gazeta

Crédito: Bia Brunow
  • INGREDIENTES:
  • 1 xícara de milho de pipoca
  • 3 colheres (sopa) bem cheias de açúcar mascavo
  • 1 colher (chá) de páprica (gosto de misturar pápricas picante, defumada e doce)
  • 1/2 colher (chá) de cominho
  • 1 colher (chá) de manteiga
  • 3 colheres (sopa) de óleo
  • Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Aqueça uma panela e coloque óleo para esquentar. Acrescente os temperos secos e misture. Junte o milho. Dica importante: misture o milho nos temperos e na gordura e balance a panela a fim de deixar uma camada uniforme na superfície quente. Espere até o primeiro milho estourar e tampe a panela. Deixe em fogo médio até que o milho pare de estourar. Desligue o fogo imediatamente, tempere com sal e pronto!

Rendimento:

2 porções individuais

Tempo:

7 minutos

Complexidade:

Fácil

Receita da chef Bia Brunow, da Cervejaria Liverpub, em Colatina

