Receita fácil de pipoca picante para fazer em casa

- INGREDIENTES:
- 1 xícara de milho de pipoca
- 3 colheres (sopa) bem cheias de açúcar mascavo
- 1 colher (chá) de páprica (gosto de misturar pápricas picante, defumada e doce)
- 1/2 colher (chá) de cominho
- 1 colher (chá) de manteiga
- 3 colheres (sopa) de óleo
- Sal a gosto
MODO DE PREPARO:
Aqueça uma panela e coloque óleo para esquentar. Acrescente os temperos secos e misture. Junte o milho. Dica importante: misture o milho nos temperos e na gordura e balance a panela a fim de deixar uma camada uniforme na superfície quente. Espere até o primeiro milho estourar e tampe a panela. Deixe em fogo médio até que o milho pare de estourar. Desligue o fogo imediatamente, tempere com sal e pronto!
Rendimento:
2 porções individuais
Tempo:
7 minutos
Complexidade:
Fácil