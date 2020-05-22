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Cozinha intuitiva da Bia

Tortinha doce de queijo com tartare de morango: fácil e gostosa

Receita tem a textura, o sabor e a leveza ideais para finalizar qualquer refeição. O ideal é servir a tortinha quente com o tartare gelado por cima

Públicado em 

22 mai 2020 às 17:00
Bia Brunow

Colunista

Bia Brunow

Tortinha de queijo com tartare de morango, por Bia Brunow
Crédito: Bia Brunow
Não sou uma cozinheira muito habilidosa com doces. Em parte porque meu estilo intuitivo não aceita muito bem as medidas exatas que boa parte das receitas doces exigem. E também porque não sou fã de açúcar.
Devo confessar, entretanto, que estou aproveitando a quarentena para testar algumas receitas que possam ter meu estilo e atender a minha demanda de sobremesas. Quando tento pensar no doce ideal, minha principal regra é: equilíbrio.
Então, nada de brownie ou Nutella com leite Ninho por aqui. Hoje a receita é uma sobremesa que tem a textura, o sabor e a leveza ideais para finalizar qualquer refeição: tortinha de queijo com tartare de morango. Confira!

TORTINHA DE QUEIJO COM TARTARE DE MORANGO

  • INGREDIENTES: 
  • 200g de cream cheese
  • 200g de ricota fresca
  • 100g de nata ou creme de leite fresco
  • 100g de açúcar refinado
  • Raspas de meio limão siciliano
  • Suco de 1 limão siciliano
  • 1 pitada de sal
  • 3 ovos
  • Para o tartare de morango:
  • 6 morangos frescos cortados em cubinhos 
  • Algumas folhas de poejo ou hortelã
  • Suco de meio limão siciliano
  • 1 colher de açúcar
  • Rendimento: 4 porções
Tortinha de queijo com tartare de morango, por Bia Brunow
Crédito: Bia Brunow

MODO DE PREPARO:

Em um liquidificador ou mixer, junte o cream cheese, a ricota e o creme de leite, e bata até obter um creme liso. Acrescente o açúcar e as raspas de limão e bata até o açúcar dissolver. Acrescente um ovo de cada vez até que a mistura fique homogênea. Distribua o creme em ramequins e leve para assar em banho-maria no forno pré aquecido a 170º por 30 minutos ou até que doure por cima.
Enquanto assa a tortinha, misture os morangos, o açúcar, o suco de limão e algumas folhas de poejo. Deixe descansar na geladeira até que as tortinhas fiquem prontas no forno. Cubra as tortinhas quentes com o tartare gelado e sirva. 

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Bia Brunow

Bia Brunow é uma jornalista que virou cozinheira. Por aqui vamos ter muita cozinha afetiva, viagens e histórias contadas entre uma garfada e outra

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