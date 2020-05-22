Tortinha doce de queijo com tartare de morango: fácil e gostosa

Crédito: Bia Brunow

Não sou uma cozinheira muito habilidosa com doces. Em parte porque meu estilo intuitivo não aceita muito bem as medidas exatas que boa parte das receitas doces exigem. E também porque não sou fã de açúcar.

Devo confessar, entretanto, que estou aproveitando a quarentena para testar algumas receitas que possam ter meu estilo e atender a minha demanda de sobremesas. Quando tento pensar no doce ideal, minha principal regra é: equilíbrio.

Então, nada de brownie ou Nutella com leite Ninho por aqui. Hoje a receita é uma sobremesa que tem a textura, o sabor e a leveza ideais para finalizar qualquer refeição: tortinha de queijo com tartare de morango. Confira!

TORTINHA DE QUEIJO COM TARTARE DE MORANGO

INGREDIENTES:

200g de cream cheese

200g de ricota fresca



100g de nata ou creme de leite fresco



100g de açúcar refinado



Raspas de meio limão siciliano



Suco de 1 limão siciliano



1 pitada de sal



3 ovos



Para o tartare de morango:



6 morangos frescos cortados em cubinhos



Algumas folhas de poejo ou hortelã



Suco de meio limão siciliano



1 colher de açúcar

Rendimento: 4 porções

Crédito: Bia Brunow

MODO DE PREPARO:

Em um liquidificador ou mixer, junte o cream cheese, a ricota e o creme de leite, e bata até obter um creme liso. Acrescente o açúcar e as raspas de limão e bata até o açúcar dissolver. Acrescente um ovo de cada vez até que a mistura fique homogênea. Distribua o creme em ramequins e leve para assar em banho-maria no forno pré aquecido a 170º por 30 minutos ou até que doure por cima.