Tortinha doce de queijo com tartare de morango: fácil e gostosa

Não sou uma cozinheira muito habilidosa com doces. Em parte porque meu estilo intuitivo não aceita muito bem as medidas exatas que boa parte das receitas doces exigem. E também porque não sou fã de açúcar.
Devo confessar, entretanto, que estou aproveitando a quarentena para testar algumas receitas que possam ter meu estilo e atender a minha demanda de sobremesas. Quando tento pensar no doce ideal, minha principal regra é: equilíbrio.
Então, nada de brownie ou Nutella com leite Ninho por aqui. Hoje a receita é uma sobremesa que tem a textura, o sabor e a leveza ideais para finalizar qualquer refeição: tortinha de queijo com tartare de morango. Confira!
TORTINHA DE QUEIJO COM TARTARE DE MORANGO
- INGREDIENTES:
- 200g de cream cheese
- 200g de ricota fresca
- 100g de nata ou creme de leite fresco
- 100g de açúcar refinado
- Raspas de meio limão siciliano
- Suco de 1 limão siciliano
- 1 pitada de sal
- 3 ovos
- Para o tartare de morango:
- 6 morangos frescos cortados em cubinhos
- Algumas folhas de poejo ou hortelã
- Suco de meio limão siciliano
- 1 colher de açúcar
- Rendimento: 4 porções
MODO DE PREPARO:
Em um liquidificador ou mixer, junte o cream cheese, a ricota e o creme de leite, e bata até obter um creme liso. Acrescente o açúcar e as raspas de limão e bata até o açúcar dissolver. Acrescente um ovo de cada vez até que a mistura fique homogênea. Distribua o creme em ramequins e leve para assar em banho-maria no forno pré aquecido a 170º por 30 minutos ou até que doure por cima.
Enquanto assa a tortinha, misture os morangos, o açúcar, o suco de limão e algumas folhas de poejo. Deixe descansar na geladeira até que as tortinhas fiquem prontas no forno. Cubra as tortinhas quentes com o tartare gelado e sirva.