Que tal fazer cookies de chocolate em casa? Confira receita

- INGREDIENTES:
- 210g de manteiga
- 2 ovos
- ¾ de xícara de açúcar branco
- 1 xícara de açúcar mascavo
- 2 xícaras cheias de farinha de trigo
- 1 colher (café) cheia de bicarbonato de sódio
- 1 colher (café) de sal
- 1 colher (sobremesa) de baunilha (essência ou extrato)
- 1 pitada generosa de canela
- 1 pitada generosa de noz moscada moída
- 1 ½ xícara de gotas de chocolate meio amargo
MODO DE PREPARO:
Em um recipiente, coloque os açúcares e a manteiga em temperatura ambiente. Bata com um batedor ou na batedeira até formar uma pasta densa e homogênea. Adicione os ovos (também em temperatura ambiente), a canela, a noz moscada e a baunilha, batendo novamente até incorporar por completo.
Adicione a farinha peneirada, o sal e o bicarbonato e mexa com a ajuda de uma colher. Quando estiverem totalmente misturados, coloque as gotas de chocolate. Com a ajuda de duas colheres ou um boleador de sorvete, faça bolinhas e as disponha em um tabuleiro coberto com papel manteiga, mantendo um distanciamento de aproximadamente 8 cm entre elas.
Leve ao freezer por 40 minutos e preaqueça o forno a 180°C. Asse gelados por 18 minutos para obter cookies crocantes nas bordas e macios no centro ou por 25 minutos para cookies crocantes e sequinhos. Aguarde amornar/esfriar para que cheguem à textura ideal.
Rendimento:
25 unidades
Tempo de preparo:
90 minutos
Complexidade:
Fácil
Receita da chef Joelma Celestrini, que compartilha dicas e preparações no Instagram @joelmacelestrinibarros.