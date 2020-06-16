Guloseima

Que tal fazer cookies de chocolate em casa? Confira receita

A chef Joelma Celestrini ensina a preparar os biscoitos de origem inglesa, queridinhos nos EUA e que viraram febre entre os confeiteiros brasileiros
Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2020 às 12:00

Cookies de chocolate, por Joelma Celestrini
Crédito: Joelma Celestrini
  • INGREDIENTES:
  • 210g de manteiga 
  • 2 ovos 
  • ¾ de xícara de açúcar branco 
  • 1 xícara de açúcar mascavo 
  • 2 xícaras cheias de farinha de trigo 
  • 1 colher (café) cheia de bicarbonato de sódio 
  • 1 colher (café) de sal 
  • 1 colher (sobremesa) de baunilha (essência ou extrato) 
  • 1 pitada generosa de canela
  • 1 pitada generosa de noz moscada moída
  • 1 ½ xícara de gotas de chocolate meio amargo
MODO DE PREPARO:

Em um recipiente, coloque os açúcares e a manteiga em temperatura ambiente. Bata com um batedor ou na batedeira até formar uma pasta densa e homogênea. Adicione os ovos (também em temperatura ambiente), a canela, a noz moscada e a baunilha, batendo novamente até incorporar por completo.
Adicione a farinha peneirada, o sal e o bicarbonato e mexa com a ajuda de uma colher. Quando estiverem totalmente misturados, coloque as gotas de chocolate. Com a ajuda de duas colheres ou um boleador de sorvete, faça bolinhas e as disponha em um tabuleiro coberto com papel manteiga, mantendo um distanciamento de aproximadamente 8 cm entre elas.
Leve ao freezer por 40 minutos e preaqueça o forno a 180°C. Asse gelados por 18 minutos para obter cookies crocantes nas bordas e macios no centro ou por 25 minutos para cookies crocantes e sequinhos. Aguarde amornar/esfriar para que cheguem à textura ideal.

Rendimento:

25 unidades

Tempo de preparo:

90 minutos

Complexidade:

Fácil
Receita da chef Joelma Celestrini, que compartilha dicas e preparações no Instagram @joelmacelestrinibarros

