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Sobrou pão? Aproveite para preparar um delicioso vatapá

Na receita da rotisseria Capitiana, de Vila Velha, você também vai precisar de camarões secos, azeite de dendê e pimentas cheirosas

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 14:59
Receita de vatapá da rotisseria Capitiana
Crédito: Capitiana Rotisseria/Instagram
  • INGREDIENTES:
  • 500g de camara?o limpo (de prefere?ncia seco)
  • 2 cebolas me?dias picadas
  • 2 tomates picados 
  • 1 garrafinha de leite de coco 200ml
  • 2 colheres (sopa) azeite de dende?
  • 1 colher (sopa) de azeite de oliva
  • Cheiro verde picado
  • 5 pa?es de sal
  • 500ml de leite
  • 2 pimentas cheirosas (malagueta ou pimenta-de-cheiro ou ambas)
  • Sal e pimenta do reino a? gosto

MODO DE PREPARO:

Refogue o camara?o com duas colheres de azeite de dende? e uma de azeite de oliva juntamente com a cebola, o alho, os tomates, o cheiro verde e a pimenta cheirosa de sua escolha. Reserve.
Bata no liquidificador os pa?es com o leite. Despeje a mistura na mesma panela em que refogou o camara?o. Leve ao fogo, mexendo sempre, e ela comec?ara? a engrossar. Quando começar a levantar fervura, acrescente um pouco mais de azeite de dende?, na quantidade que preferir. 
Acrescente os camarões refogados e adicione sal e pimenta-do-reino, mexendo sempre para na?o grudar no fundo da panela. Cozinhe por alguns minutos para apurar os sabores e, quando estiver com a consistência mais firme, misture o leite de coco e retire do fogo. Sirva com arroz branco.

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