Sobrou pão? Aproveite para preparar um delicioso vatapá

Crédito: Capitiana Rotisseria/Instagram

INGREDIENTES:

500g de camara?o limpo (de prefere?ncia seco)



2 cebolas me?dias picadas



2 tomates picados



1 garrafinha de leite de coco 200ml



2 colheres (sopa) azeite de dende?



1 colher (sopa) de azeite de oliva



Cheiro verde picado



5 pa?es de sal



500ml de leite



2 pimentas cheirosas (malagueta ou pimenta-de-cheiro ou ambas)



Sal e pimenta do reino a? gosto



MODO DE PREPARO:

Refogue o camara?o com duas colheres de azeite de dende? e uma de azeite de oliva juntamente com a cebola, o alho, os tomates, o cheiro verde e a pimenta cheirosa de sua escolha. Reserve.

Bata no liquidificador os pa?es com o leite. Despeje a mistura na mesma panela em que refogou o camara?o. Leve ao fogo, mexendo sempre, e ela comec?ara? a engrossar. Quando começar a levantar fervura, acrescente um pouco mais de azeite de dende?, na quantidade que preferir.