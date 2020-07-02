Sobrou pão? Aproveite para preparar um delicioso vatapá

- INGREDIENTES:
- 500g de camara?o limpo (de prefere?ncia seco)
- 2 cebolas me?dias picadas
- 2 tomates picados
- 1 garrafinha de leite de coco 200ml
- 2 colheres (sopa) azeite de dende?
- 1 colher (sopa) de azeite de oliva
- Cheiro verde picado
- 5 pa?es de sal
- 500ml de leite
- 2 pimentas cheirosas (malagueta ou pimenta-de-cheiro ou ambas)
- Sal e pimenta do reino a? gosto
MODO DE PREPARO:
Refogue o camara?o com duas colheres de azeite de dende? e uma de azeite de oliva juntamente com a cebola, o alho, os tomates, o cheiro verde e a pimenta cheirosa de sua escolha. Reserve.
Bata no liquidificador os pa?es com o leite. Despeje a mistura na mesma panela em que refogou o camara?o. Leve ao fogo, mexendo sempre, e ela comec?ara? a engrossar. Quando começar a levantar fervura, acrescente um pouco mais de azeite de dende?, na quantidade que preferir.
Acrescente os camarões refogados e adicione sal e pimenta-do-reino, mexendo sempre para na?o grudar no fundo da panela. Cozinhe por alguns minutos para apurar os sabores e, quando estiver com a consistência mais firme, misture o leite de coco e retire do fogo. Sirva com arroz branco.