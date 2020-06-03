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Tempero capixaba

Aprenda a preparar um delicioso bobó de frutos do mar

Bobó de mariscos premiado em 2014 no festival Roda de Boteco leva no preparo, além do camarão, siri, sururu, caranguejo e polvo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2020 às 15:21

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 15:21

Bobó de frutos do mar do livro
Bobó de frutos do mar do restaurante Moqueca foi campeão no Roda de Boteco Crédito: José Alberto Jr./Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 8 camarões pequenos com casca
  • 100g de aipim
  • 50g de camarão sem casca
  • 50g de caranguejo
  • 50g de sururu
  • 50g de polvo
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 2 dentes de alho
  • 2 tomates
  • 1 cebola média
  • Coentro e cebolinha a gosto
  • 1 colher (chá) de colorau
  • Rendimento: 1 porção individual

MODO DE PREPARO:

Cozinhe o aipim e bata no liquidificador com um pouco de água. Em outra panela, doure o alho no azeite e misture metade do colorau, da cebola, do tomate, do coentro e da cebolinha. Acrescente um pouco do camarão e deixe cozinhar por cinco minutos. Misture o creme de aipim, deixe ferver até ganhar a consistência de bobó e reserve. 
Doure alho no azeite em uma outra panela. Misture o restante do colorau, da cebola, do tomate, do coentro e da cebolinha. Junte o restante do camarão, o sururu, o caranguejo, o polvo e o siri, deixando cozinhar por mais cinco minutos e formando, assim, uma moquequinha. 
Para montar, coloque em um recipiente o bobó de camarão e cubra com a moquequinha, decorando com camarões com casca fritos no azeite. 
Receita publicada no livro "Roda de Boteco 10 anos - História e Gastronomia", de Guilherme Sillva.  

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