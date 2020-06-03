Aprenda a preparar um delicioso bobó de frutos do mar

Bobó de frutos do mar do restaurante Moqueca foi campeão no Roda de Boteco Crédito: José Alberto Jr./Divulgação

INGREDIENTES:

8 camarões pequenos com casca

100g de aipim

50g de camarão sem casca

50g de caranguejo

50g de sururu

50g de polvo

2 colheres (sopa) de azeite

2 dentes de alho

2 tomates

1 cebola média

Coentro e cebolinha a gosto

1 colher (chá) de colorau

Rendimento: 1 porção individual

MODO DE PREPARO:

Cozinhe o aipim e bata no liquidificador com um pouco de água. Em outra panela, doure o alho no azeite e misture metade do colorau, da cebola, do tomate, do coentro e da cebolinha. Acrescente um pouco do camarão e deixe cozinhar por cinco minutos. Misture o creme de aipim, deixe ferver até ganhar a consistência de bobó e reserve.

Doure alho no azeite em uma outra panela. Misture o restante do colorau, da cebola, do tomate, do coentro e da cebolinha. Junte o restante do camarão, o sururu, o caranguejo, o polvo e o siri, deixando cozinhar por mais cinco minutos e formando, assim, uma moquequinha.

Para montar, coloque em um recipiente o bobó de camarão e cubra com a moquequinha, decorando com camarões com casca fritos no azeite.