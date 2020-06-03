Aprenda a preparar um delicioso bobó de frutos do mar

- INGREDIENTES:
- 8 camarões pequenos com casca
- 100g de aipim
- 50g de camarão sem casca
- 50g de caranguejo
- 50g de sururu
- 50g de polvo
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 2 dentes de alho
- 2 tomates
- 1 cebola média
- Coentro e cebolinha a gosto
- 1 colher (chá) de colorau
- Rendimento: 1 porção individual
MODO DE PREPARO:
Cozinhe o aipim e bata no liquidificador com um pouco de água. Em outra panela, doure o alho no azeite e misture metade do colorau, da cebola, do tomate, do coentro e da cebolinha. Acrescente um pouco do camarão e deixe cozinhar por cinco minutos. Misture o creme de aipim, deixe ferver até ganhar a consistência de bobó e reserve.
Doure alho no azeite em uma outra panela. Misture o restante do colorau, da cebola, do tomate, do coentro e da cebolinha. Junte o restante do camarão, o sururu, o caranguejo, o polvo e o siri, deixando cozinhar por mais cinco minutos e formando, assim, uma moquequinha.
Para montar, coloque em um recipiente o bobó de camarão e cubra com a moquequinha, decorando com camarões com casca fritos no azeite.
Receita publicada no livro "Roda de Boteco 10 anos - História e Gastronomia", de Guilherme Sillva.