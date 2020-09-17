Cafeteria é inaugurada em famoso restaurante da Praia do Canto

Aberta das 7h às 19h, a cafeteria tem no cardápio combos de café da manhã; chocolates, gelatos e itens de confeitaria da Espírito Cacau; e opções como a Toast Prosciutto, fatia de sourdough com brie, presunto de Parma, pera caramelizada e rúcula baby (R$ 32). Quem assina a carta é a chef Mariana Cordeiro. Ainda este mês, o espaço terá microlotes de cafés especiais capixabas.