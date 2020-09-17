Cafeteria é inaugurada em famoso restaurante da Praia do Canto

O mais novo café da Praia do Canto fica dentro de um dos restaurantes mais sofisticados do bairro, o Aleixo. A casa, que voltou a atender em julho após um período de portas fechadas, devido à pandemia, inaugurou a Aleixo Cafeteria no último dia 2/09, no espaço antes ocupado pela adega de mesmo nome.
Aberta das 7h às 19h, a cafeteria tem no cardápio combos de café da manhã; chocolates, gelatos e itens de confeitaria da Espírito Cacau; e opções como a Toast Prosciutto, fatia de sourdough com brie, presunto de Parma, pera caramelizada e rúcula baby (R$ 32). Quem assina a carta é a chef Mariana Cordeiro. Ainda este mês, o espaço terá microlotes de cafés especiais capixabas.
No restaurante, o mais novo integrante da equipe é o chef Harum Katharian (ex-Cosmô e Dido), que responde pelo jantar e lançará novidades nos próximos dias. O almoço, das 12h às 16h, fica por conta da chef Josiana Adversi, adepta da culinária afetiva. Rua Aleixo Netto, 1204. (27) 3322-7400.
DOCERIA LANÇA BRIGADEIROS COM SABOR DE INFÂNCIA
A chef Flavia Gama aproveitou o Dia do Brigadeiro, comemorado no dia 10/09, para lançar quatro novos sabores do doce na Chocolateria Brasil. São versões inspiradas em chocolates famosos - Oreo, Twix, Opereta e Chokito -, que propõem um resgate de sabores de infância com as memórias afetivas de Flavia. Disponíveis na loja e no delivery (Shipp), os brigadeiros custam R$ 4,50 (a unidade). Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto. (27) 3322-7783.
STEAKHOUSE INCLUI CHOPE NO DELIVERY
A rede Outback Steakhouse, com unidades no ES em Vitória e Vila Velha, acaba de lançar uma novidade em seu delivery: o famoso chope servido nos restaurantes. A bebida é entregue em um growler customizado e reciclável de 1 litro (R$ 29,90). Quem pede recebe o produto dentro de uma bag com gelo, que garante a temperatura ideal durante o transporte até a casa do cliente. O chope já está disponível no iFood e também para retirada. Mais informações: www.outback.com.br.
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