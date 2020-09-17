Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pitadas

Cafeteria é inaugurada em famoso restaurante da Praia do Canto

Aleixo Cafeteria está funcionando desde o início de setembro. Confira também novidades na Chocolateria Brasil e no delivery do Outback

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 18:27
Toast Prosciutto, lanche servido na Aleixo Cafeteria, em Vitória
Toast Prosciutto é uma opção na recém-aberta Aleixo Cafeteria Crédito: Aleixo/Divulgação
O mais novo café da Praia do Canto fica dentro de um dos restaurantes mais sofisticados do bairro, o Aleixo. A casa, que voltou a atender em julho após um período de portas fechadas, devido à pandemia, inaugurou a Aleixo Cafeteria no último dia 2/09, no espaço antes ocupado pela adega de mesmo nome.  
Aberta das 7h às 19h, a cafeteria tem no cardápio combos de café da manhã; chocolates, gelatos e itens de confeitaria da Espírito Cacau; e opções como a Toast Prosciutto, fatia de sourdough com brie, presunto de Parma, pera caramelizada e rúcula baby (R$ 32). Quem assina a carta é a chef Mariana Cordeiro. Ainda este mês, o espaço terá microlotes de cafés especiais capixabas.  

Veja Também

Festival Manguinhos Gourmet 2020 é cancelado devido à pandemia

No restaurante, o mais novo integrante da equipe é o chef Harum Katharian (ex-Cosmô e Dido), que responde pelo jantar e lançará novidades nos próximos dias. O almoço, das 12h às 16h, fica por conta da chef Josiana Adversi, adepta da culinária afetiva. Rua Aleixo Netto, 1204. (27) 3322-7400.

DOCERIA LANÇA BRIGADEIROS COM SABOR DE INFÂNCIA

Brigadeiros da Chocolateria Brasil, em Vitória
Novos brigadeiros da Chocolateria Brasil Crédito: Chocolateria Brasil/Instagram
A chef Flavia Gama aproveitou o Dia do Brigadeiro, comemorado no dia 10/09, para lançar quatro novos sabores do doce na Chocolateria Brasil. São versões inspiradas em chocolates famosos - Oreo, Twix, Opereta e Chokito -, que propõem um resgate de sabores de infância com as memórias afetivas de Flavia. Disponíveis na loja e no delivery (Shipp), os brigadeiros custam R$ 4,50 (a unidade). Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto. (27) 3322-7783.  

STEAKHOUSE INCLUI CHOPE NO DELIVERY 

Growler de chope do delivery do Outback
Growler de chope estreou no delivery do Outback Crédito: Outback/Divulgação
A rede Outback Steakhouse, com unidades no ES em Vitória e Vila Velha, acaba de lançar uma novidade em seu delivery: o famoso chope servido nos restaurantes. A bebida é entregue em um growler customizado e reciclável de 1 litro (R$ 29,90). Quem pede recebe o produto dentro de uma bag com gelo, que garante a temperatura ideal durante o transporte até a casa do cliente. O chope já está disponível no iFood e também para retirada. Mais informações: www.outback.com.br.
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram ou clique aqui para ler as colunas anteriores.  

Veja Também

Receita de pão de queijo mineiro fácil e gostosa para o lanche

Novos pratos e promoções para conferir nos mexicanos do ES

Dia da Cachaça: 5 receitas para comer e brindar com a bebida

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados