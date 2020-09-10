Comemore o Dia do Brigadeiro com 3 receitas criativas e deliciosas

O docinho mais querido do Brasil tem uma data comemorativa em sua homenagem: 10 de setembro, suposto dia em que a guloseima foi apresentada ao Brigadeiro Eduardo Gomes.
A história mais conhecida sobre a origem do doce, tradicionalmente feito com leite condensado e chocolate, conta que ele foi criado e distribuído durante a campanha do político, em 1945.
Ao longo de sua existência, o brigadeiro ganhou inúmeras versões e até mesmo status gourmet, conquistando de vez as formiguinhas de plantão e o posto de símbolo da confeitaria brasileira. Confira a seguir três receitas criativas da apresentadora Ana Maria Braga que fogem ao clássico achocolatado.
BRIGADEIRO DE CACHAÇA COM UVA PASSA
Rendimento: 20 unidades
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
- INGREDIENTES:
- 1 lata de leite condensado (395 g)
- 2 colheres (sopa) de manteiga (30 g)
- ¼ de xícara (chá) de cachaça envelhecida (60 ml)
- 50g de uvas-passas claras (sem sementes) picadas
- ½ xícara (chá) de açúcar granulado (100 g) misturado com 1 colher (sopa) rasa de raspas de laranja (6g) para envolver
- MODO DE PREPARO:
- Em panela de fundo grosso, junte o leite condensado com a manteiga e a cachaça e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até se soltar do fundo (ponto de enrolar).
- Incorpore as passas e transfira para um prato untado com manteiga. Cubra com filme plástico rente ao doce e leve à geladeira até esfriar.
- Com as mãos untadas com manteiga (ou usando luvas de vinil), molde bolinhas com cerca de 20g cada uma, envolva no açúcar com raspas de laranja e acomode em forminhas.
BRIGADEIRO DE COPO COM MORANGO E BALSÂMICO
Rendimento: 12 porções individuais
Tempo de preparo: 45 minutos + 3 horas de geladeira, em média
Nível: médio
Tempo de preparo: 45 minutos + 3 horas de geladeira, em média
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 600g de morangos picados
- 1/3 de xícara (chá) de vinagre balsâmico (80 ml)
- ½ xícara (chá) de açúcar
- 2 latas de leite condensado
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 150 g de chocolate meio amargo picado
- 200ml de creme de leite fresco gelado, batido em ponto de chantilly.
- MODO DE PREPARO:
- Em uma tigela, junte o morango com o vinagre balsâmico e o açúcar e deixe marinar na geladeira por 1 hora. Escorra e reserve o morango e o vinagre separadamente.
- Em uma panela, junte o leite condensado com a manteiga e leve ao fogo baixo, sempre mexendo, até engrossar e obter o ponto de brigadeiro mole.
- Fora do fogo, adicione o chocolate e misture até ficar uniforme.
- Depois de frio, misture o brigadeiro mole com o vinagre balsâmico reservado, mexendo até homogeneizar.
- Transfira 1/3 dessa mistura para uma tigela e incorpore a ela o chantilly.
- Montagem: em 12 taças ou copos de sobremesa (com 150 ml de capacidade cada um), distribua os morangos picados e, por cima, o brigadeiro mole. Finalize com uma camada da mistura de brigadeiro e chantilly, decore a gosto e leve à geladeira por duas horas ou até o momento de servir.
BRIGADEIRO SABOR CHURROS
Rendimento: 24 unidades
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- ½ caixinha de creme de leite (100g)
- 100g de chocolate branco picado
- 1 pitada de canela em pó
- Manteiga para untar
- Açúcar cristal para envolver
- Canela em pó para polvilhar
- Doce de leite cremoso para rechear
MODO DE PREPARO:
- Em panela de fundo grosso, misture o leite condensado com o creme de leite e o chocolate e leve ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de 20 minutos ou até se soltar do fundo (ponto de enrolar). Fora do fogo, junte a canela e misture bem.
- Despeje em um prato untado com manteiga, cubra com filme plástico aderido ao doce e deixe esfriar completamente.
- Usando luvas de vinil (ou com as mãos untadas com manteiga), modele bolinhas com cerca de 20g cada uma e envolva em açúcar cristal.
- Faça uma pequena cavidade no topo de cada docinho (para acomodar o recheio) e polvilhe a superfície com canela em pó.
- Preencha as cavidades com o doce de leite (use saco de confeitar com bico pitanga pequeno) e disponha em forminhas.