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10 de setembro

Comemore o Dia do Brigadeiro com 3 receitas criativas e deliciosas

Que tal um brigadeiro de cachaça com uva passa? Conheça algumas versões inusitadas do docinho que é um símbolo da confeitaria nacional

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 14:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 14:50
Brigadeiro de cachaça com uva passa, receita de Ana Maria Braga
Brigadeiro de cachaça com uva passa Crédito: Anamariabraga.globo.com
O docinho mais querido do Brasil tem uma data comemorativa em sua homenagem: 10 de setembro, suposto dia em que a guloseima foi apresentada ao Brigadeiro Eduardo Gomes.
A história mais conhecida sobre a origem do doce, tradicionalmente feito com leite condensado e chocolate, conta que ele foi criado e distribuído durante a campanha do político, em 1945.
Ao longo de sua existência, o brigadeiro ganhou inúmeras versões e até mesmo status gourmet, conquistando de vez as formiguinhas de plantão e o posto de símbolo da confeitaria brasileira. Confira a seguir três receitas criativas da apresentadora Ana Maria Braga que fogem ao clássico achocolatado.  

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BRIGADEIRO DE CACHAÇA COM UVA PASSA

Rendimento: 20 unidades
Tempo de preparo: 45 minutos
Nível: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 1 lata de leite condensado (395 g)
  • 2 colheres (sopa) de manteiga (30 g)
  • ¼ de xícara (chá) de cachaça envelhecida (60 ml)
  • 50g de uvas-passas claras (sem sementes) picadas
  • ½ xícara (chá) de açúcar granulado (100 g) misturado com 1 colher (sopa) rasa de raspas de laranja (6g) para envolver
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em panela de fundo grosso, junte o leite condensado com a manteiga e a cachaça e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até se soltar do fundo (ponto de enrolar).
  2. Incorpore as passas e transfira para um prato untado com manteiga. Cubra com filme plástico rente ao doce e leve à geladeira até esfriar. 
  3. Com as mãos untadas com manteiga (ou usando luvas de vinil), molde bolinhas com cerca de 20g cada uma, envolva no açúcar com raspas de laranja e acomode em forminhas.

BRIGADEIRO DE COPO COM MORANGO E BALSÂMICO

Brigadeiro de copo com morango e vinagre balsâmico, receita de Ana Maria Braga
Brigadeiro de copo com morango e vinagre balsâmico Crédito: Anamariabraga.globo.com
Rendimento: 12 porções individuais
Tempo de preparo: 45 minutos + 3 horas de geladeira, em média
Nível: médio
INGREDIENTES:
  • 600g de morangos picados
  • 1/3 de xícara (chá) de vinagre balsâmico (80 ml)
  • ½ xícara (chá) de açúcar
  • 2 latas de leite condensado
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 150 g de chocolate meio amargo picado
  • 200ml de creme de leite fresco gelado, batido em ponto de chantilly.
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma tigela, junte o morango com o vinagre balsâmico e o açúcar e deixe marinar na geladeira por 1 hora. Escorra e reserve o morango e o vinagre separadamente. 
  2. Em uma panela, junte o leite condensado com a manteiga e leve ao fogo baixo, sempre mexendo, até engrossar e obter o ponto de brigadeiro mole. 
  3. Fora do fogo, adicione o chocolate e misture até ficar uniforme. 
  4. Depois de frio, misture o brigadeiro mole com o vinagre balsâmico reservado, mexendo até homogeneizar. 
  5. Transfira 1/3 dessa mistura para uma tigela e incorpore a ela o chantilly.
  6. Montagem: em 12 taças ou copos de sobremesa (com 150 ml de capacidade cada um), distribua os morangos picados e, por cima, o brigadeiro mole. Finalize com uma camada da mistura de brigadeiro e chantilly, decore a gosto e leve à geladeira por duas horas ou até o momento de servir.

BRIGADEIRO SABOR CHURROS

Brigadeiro de churros, receita de Ana Maria Braga
Brigadeiro sabor churros Crédito: Anamariabraga.globo.com
Rendimento: 24 unidades
Tempo de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
  • ½ caixinha de creme de leite (100g)
  • 100g de chocolate branco picado
  • 1 pitada de canela em pó
  • Manteiga para untar
  • Açúcar cristal para envolver
  • Canela em pó para polvilhar
  • Doce de leite cremoso para rechear
MODO DE PREPARO:
  1. Em panela de fundo grosso, misture o leite condensado com o creme de leite e o chocolate e leve ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de 20 minutos ou até se soltar do fundo (ponto de enrolar). Fora do fogo, junte a canela e misture bem.
  2. Despeje em um prato untado com manteiga, cubra com filme plástico aderido ao doce e deixe esfriar completamente.
  3. Usando luvas de vinil (ou com as mãos untadas com manteiga), modele bolinhas com cerca de 20g cada  uma e envolva em açúcar cristal.
  4. Faça uma pequena cavidade no topo de cada docinho (para acomodar o recheio) e polvilhe a superfície com canela em pó.
  5. Preencha as cavidades com o doce de leite (use saco de confeitar com bico pitanga pequeno) e disponha em forminhas.

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