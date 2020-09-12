Novos pratos e promoções para conferir nos mexicanos do ES

Um destaque entre as novidades do Los Chicos tem pegada texana: a costela suína defumada artesanalmente na casa por várias horas e servida somente às quintas-feiras. O combo com meia costela, 2 tacos Messy Pigs (de pulled pork, torresmo, bacon e creme de abacate), milho assado, cheddar e fritas sai a R$ 79. Os Combos de Quarta, a R$ 69 cada um, também são lançamento. Delivery: Shipp. Aberto de terça a domingo no jantar. Rua Des. Demerval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória. (27) 3207-7147. FOTO: Marcelo Cade