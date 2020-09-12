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Novos pratos e promoções para conferir nos mexicanos do ES

Costela defumada artesanalmente, burrito vegano e combos com desconto estão entre as opções que pesquisamos em três casas da Capital

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 09:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2020 às 09:02
Quem aprecia a culinária tex-mex, do México com influências do Texas, EUA, encontra algumas opções na Grande Vitória e até mesmo no interior do Estado. Selecionamos três dos mais famosos, aqui mesmo na Capital, para conferir o que há de novo em seus cardápios.
A lista, que você confere abaixo, inclui delícias como costelinha defumada ao estilo texano e chimichangas de camarão, além de combos promocionais para dar um alívio no bolso durante a semana. Arriba!

BURRITOS E CHIMICHANGAS

No período da pandemia, o food truck Mexicanto, baseado em Vitória, passou a fazer entregas também em Vila Velha e lançou duas novas promoções. Além da já famosa Quarta dos Tacos, com desconto de até 25% nos tacos crocantes, estrearam a Terça de Quesadilla (na compra de duas, a segunda tem 30% de desconto) e a Quinta em Combo: pedindo 2 burritos e 1 porção de nachos com molho, o cliente ganha duas bebidas grátis. Delivery pelos apps iFood, Shipp e Uber Eats ou pelo siteFOTO: Amanda Guimarães
Um destaque entre as novidades do Los Chicos tem pegada texana: a costela suína defumada artesanalmente na casa por várias horas e servida somente às quintas-feiras. O combo com meia costela, 2 tacos Messy Pigs (de pulled pork, torresmo, bacon e creme de abacate), milho assado, cheddar e fritas sai a R$ 79. Os Combos de Quarta, a R$ 69 cada um, também são lançamento. Delivery: Shipp. Aberto de terça a domingo no jantar. Rua Des. Demerval Lyrio, 56, Mata da Praia, Vitória. (27) 3207-7147.  FOTO: Marcelo Cade
Burritos fritos típicos da cozinha tex-mex, as chimichangas ganharam uma nova versão no food truck Sandurritus, em Vitória, com recheio de camarão, catupiry e cebola grelhada (R$ 39). Outros burritos recém-chegados ao cardápio são o Frango Carbonara (R$ 24,90) e o vegano de chilli com cogumelos (R$ 30). Delivery pelos apps iFood, Uber Eats e Shipp ou pelo site.  FOTO: Guilherme Zouain

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