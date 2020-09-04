Na brasa

Receita de costelinha especial para comemorar o Dia do Bacon

Em 2020, o Dia Internacional do Bacon cai no dia 5 de setembro, sábado, e não faltam motivos para celebrar o tão querido ingrediente

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 09:01
Costelinha de porco na brasa com crosta de bacon, receita do churrasqueiro José Almiro
Costelinha de porco na brasa com crosta de bacon
Criado nos Estados Unidos no ano 2000, o Dia Internacional do Bacon também pegou por aqui. A data é comemorada no sábado que antecede o Labor Day, o Dia do Trabalho dos norte-americanos, celebrado na primeira segunda-feira de setembro. 
Para celebrar o tão querido toucinho defumado, o churrasqueiro José Almiro, do canal Churrasqueadas, sugere uma receita especial de costelinha suína na brasa. Ela é coberta com uma generosa camada de bacon crocante. Confira!

COSTELINHA DE PORCO COM CROSTA DE BACON

  • INGREDIENTES: 
  • 1kg de costela suína
  • 10g de pimenta-do-reino
  • 10g de cominho em pó
  • 10g de cebola em pó
  • 10g de páprica defumada em pó
  • 30g de açúcar mascavo
  • 20g de alho em pó
  • 20g de sal fino
  • 1 xícara (chá) de vinagre de maçã
  • 100ml de molho barbecue
  • 250g de bacon fatiado
  • MODO DE PREPARO
  1. Em um recipiente, coloque a pimenta-do-reino, o cominho, a cebola em pó, a páprica, o açúcar mascavo, o alho em pó, o sal e o vinagre. Misture tudo até ficar homogêneo. 
  2. Passe esse tempero por toda a costela e envolva a peça de três a quatro vezes no papel-alumínio, fechando bem as laterais.
  3. Leve para a churrasqueira, com braseiro médio (a 40cm da brasa) com o osso virado para baixo e asse por mais ou menos uma hora. Após esse tempo, vire a peça e deixe assando por mais 60 minutos.
  4. Doure as fatias de bacon na própria base e, quando estiverem crocantes, pique em pedaços bem pequenos.
  5. Retire a costelinha da grelha e retire-a do papel-alumínio.
  6. Passe o molho barbecue na parte superior da costelinha e jogue os pedaços de bacon por cima.

Veja Também

Waffle com ovos fritos e bacon tostado: receita para começar o dia

Lombo de porco com farofa de bacon: confira a receita

Aprenda a preparar costela desfiada com purê de mandioca

Este vídeo pode te interessar

