Receita de costelinha especial para comemorar o Dia do Bacon

Criado nos Estados Unidos no ano 2000, o Dia Internacional do Bacon também pegou por aqui. A data é comemorada no sábado que antecede o Labor Day, o Dia do Trabalho dos norte-americanos, celebrado na primeira segunda-feira de setembro.
Para celebrar o tão querido toucinho defumado, o churrasqueiro José Almiro, do canal Churrasqueadas, sugere uma receita especial de costelinha suína na brasa. Ela é coberta com uma generosa camada de bacon crocante. Confira!
COSTELINHA DE PORCO COM CROSTA DE BACON
- INGREDIENTES:
- 1kg de costela suína
- 10g de pimenta-do-reino
- 10g de cominho em pó
- 10g de cebola em pó
- 10g de páprica defumada em pó
- 30g de açúcar mascavo
- 20g de alho em pó
- 20g de sal fino
- 1 xícara (chá) de vinagre de maçã
- 100ml de molho barbecue
- 250g de bacon fatiado
- MODO DE PREPARO
- Em um recipiente, coloque a pimenta-do-reino, o cominho, a cebola em pó, a páprica, o açúcar mascavo, o alho em pó, o sal e o vinagre. Misture tudo até ficar homogêneo.
- Passe esse tempero por toda a costela e envolva a peça de três a quatro vezes no papel-alumínio, fechando bem as laterais.
- Leve para a churrasqueira, com braseiro médio (a 40cm da brasa) com o osso virado para baixo e asse por mais ou menos uma hora. Após esse tempo, vire a peça e deixe assando por mais 60 minutos.
- Doure as fatias de bacon na própria base e, quando estiverem crocantes, pique em pedaços bem pequenos.
- Retire a costelinha da grelha e retire-a do papel-alumínio.
- Passe o molho barbecue na parte superior da costelinha e jogue os pedaços de bacon por cima.