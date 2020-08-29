Aprenda a preparar costela desfiada com purê de mandioca

Uma costela assada lentamente na brasa entrega sabores únicos para quem é fã de churrasco. A receita sugerida por José Almiro, do "Churrasqueadas" rende 12 porções e leva quatro horas até ficar pronta para servir. Veja como preparar:
COSTELA ASSADA E PURÊ DE MANDIOCA
Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 4 horas, em média
Execução: média
Tempo de preparo: 4 horas, em média
Execução: média
- INGREDIENTES:
- Costela:
- 4kg de costela de boi*
- Cachaça
- Sal grosso
- Purê:
- 1kg de mandioca cozida
- 100g de manteiga
- Azeite
- 4 dentes de alho
- Leite
- Pimenta-do-reino
- Papel-alumínio
- *O autor da receita escolheu o corte da costela chamado janela, com bastante carne e uma boa capa de gordura.
- MODO DE PREPARO:
- Banhe a costela com a cachaça e depois passe nela o sal grosso.
- Coloque a peça sobre papel-alumínio com a parte do osso voltada para baixo e embrulhe com quatro voltas.
- Leve para a churrasqueira e asse a 60cm da brasa por três horas, com o osso para baixo, e depois vire por mais uma hora para finalizar o assado.
- Retire o pape- alumínio da costela e retorne na churrasqueira para dourar levemente no braseiro médio, a 40cm da brasa.
- Retire os ossos da costela para depois desfiar a carne. Reserve.
- Em um recipiente, coloque a mandioca bem cozida e amasse.
- Em uma frigideira, coloque um pouco da manteiga, um fio de azeite, o alho picado e deixe dourar.
- Acrescente o purê de mandioca, o leite, uma pitada de sal e uma de pimenta-do-reino e mexa.
- Misture o restante da manteiga e deixe formar a consistência de purê.
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