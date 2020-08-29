Aprenda a preparar costela desfiada com purê de mandioca

Banhe a costela com a cachaça e depois passe nela o sal grosso.

Coloque a peça sobre papel-alumínio com a parte do osso voltada para baixo e embrulhe com quatro voltas.



Leve para a churrasqueira e asse a 60cm da brasa por três horas, com o osso para baixo, e depois vire por mais uma hora para finalizar o assado.



Retire o pape- alumínio da costela e retorne na churrasqueira para dourar levemente no braseiro médio, a 40cm da brasa.



Retire os ossos da costela para depois desfiar a carne. Reserve.



Em um recipiente, coloque a mandioca bem cozida e amasse.

Em uma frigideira, coloque um pouco da manteiga, um fio de azeite, o alho picado e deixe dourar.

Acrescente o purê de mandioca, o leite, uma pitada de sal e uma de pimenta-do-reino e mexa.