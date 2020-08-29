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Churrasqueadas

Aprenda a preparar costela desfiada com purê de mandioca

Receita do churrasqueiro José Almiro é perfeita para um almoço de fim de semana, mas reserve quatro horas para o preparo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 09:01

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 09:01

Receita de costela desfiada com purê de mandioca do assador José Almiro, do canal Churrasqueadas, no Youtube
Costela de boi desfiada vai bem com purê rústico de mandioca Crédito: Churrasqueadas/Divulgação
Uma costela assada lentamente na brasa entrega sabores únicos para quem é fã de churrasco. A receita sugerida por José Almiro, do "Churrasqueadas" rende 12 porções e leva quatro horas até ficar pronta para servir. Veja como preparar:

COSTELA ASSADA E PURÊ DE MANDIOCA

Rendimento: 12 porções
Tempo de preparo: 4 horas, em média
Execução: média
  • INGREDIENTES:
  • Costela:
  • 4kg de costela de boi*
  • Cachaça
  • Sal grosso
  • Purê:
  • 1kg de mandioca cozida
  • 100g de manteiga
  • Azeite
  • 4 dentes de alho
  • Leite
  • Pimenta-do-reino
  • Papel-alumínio
  • *O autor da receita escolheu o corte da costela chamado janela, com bastante carne e uma boa capa de gordura.
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Banhe a costela com a cachaça e depois passe nela o sal grosso.
  2. Coloque a peça sobre papel-alumínio com a parte do osso voltada para baixo e embrulhe com quatro voltas.
  3. Leve para a churrasqueira e asse a 60cm da brasa por três horas, com o osso para baixo, e depois vire por mais uma hora para finalizar o assado.
  4. Retire o pape- alumínio da costela e retorne na churrasqueira para dourar levemente no braseiro médio, a 40cm da brasa.
  5. Retire os ossos da costela para depois desfiar a carne. Reserve.
  6. Em um recipiente, coloque a mandioca bem cozida e amasse. 
  7. Em uma frigideira, coloque um pouco da manteiga, um fio de azeite, o alho picado e deixe dourar. 
  8. Acrescente o purê de mandioca, o leite, uma pitada de sal e uma de pimenta-do-reino e mexa. 
  9. Misture o restante da manteiga e deixe formar a consistência de purê.
Veja mais em leia.ag/receitas.

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