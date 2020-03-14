Confira receita de pão de alho com coração de galinha na brasa

MOLHO DE ALHO
- INGREDIENTES:
- 2 colheres de orégano
- 1 dente de alho sem o miolo
- 1 colher de azeite
- 1 colher de margarina
- 2 colheres de maionese
- MODO DE PREPARO:
- Bata em um liquidificador a maionese, o orégano, a margarina e o azeite. Reserve.
SANDUÍCHE
- INGREDIENTES:
- 1 baguete
- 150g de coração de galinha
- 100g de leite
- 60g de vinagre
- 100ml de água
- Sal a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Lave bem os corações e deixe-os em uma marinada com leite, vinagre e água por 3 horas. Limpe os corações, tirando o excesso de gordura. Tempere-os com ervas e deixe-os descansar por alguns minutos, para incorporar o sabor. Asse os corações na brasa.
- FINALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO:
- Corte um pedaço de baguete no tamanho que desejar, passe a maionese de alho nos dois lados, coloque os corações cortados ao meio e leve o sanduíche ao forno a 180°C por 2 minutos.
Rendimento:
3 unidades
Tempo:
3h30min
Complexidade:
Média
Receita dos chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón, do restaurante Soeta, em Vitória.