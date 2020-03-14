Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sanduba diferente

Confira receita de pão de alho com coração de galinha na brasa

Chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón, do Soeta, ensinam a preparar uma das entradas mais famosas do restaurante

Publicado em 14 de Março de 2020 às 09:01

Redação de A Gazeta

Crédito: Vitor Jubini

MOLHO DE ALHO

  • INGREDIENTES:
  • 2 colheres de orégano
  • 1 dente de alho sem o miolo
  • 1 colher de azeite
  • 1 colher de margarina
  • 2 colheres de maionese
  • MODO DE PREPARO:
  • Bata em um liquidificador a maionese, o orégano, a margarina e o azeite. Reserve.

SANDUÍCHE

  • INGREDIENTES:
  • 1 baguete
  • 150g de coração de galinha
  • 100g de leite
  • 60g de vinagre
  • 100ml de água 
  • Sal a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  • Lave bem os corações e deixe-os em uma marinada com leite, vinagre e água por 3 horas. Limpe os corações, tirando o excesso de gordura. Tempere-os com ervas e deixe-os descansar por alguns minutos, para incorporar o sabor. Asse os corações na brasa.
  • FINALIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO:
  • Corte um pedaço de baguete no tamanho que desejar, passe a maionese de alho nos dois lados, coloque os corações cortados ao meio e leve o sanduíche ao forno a 180°C por 2 minutos.

Rendimento:

3 unidades

Tempo:

3h30min 

Complexidade:

Média
Receita dos chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón, do restaurante Soeta, em Vitória.

Este vídeo pode te interessar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados